7 комментариев

Играет у экс-тренера «Сосьедада».

Чемпионат Боливии стартовал всего месяц назад, но претендент на самый веселый гол сезона уже имеется.

В шестом туре вторая команда лиги принимала третью: «Боливар» играл дома с «Ауророй», которая шла без поражений. И она проиграла впервые, а решающий гол вышел курьезным.

Полузащитник «Боливара» Пабло Эрвиас пытался технично исполнить навес в штрафную – и внезапно перекинул застывшего вратаря. Интересна и реакция самого Эрвиаса – он так расстроился из-за исполнения навеса, что, кажется, даже не увидел момент гола.

Боливийская лига – регулярный поставщик забавного контента минимум раз в год. Там за последнее время в дерби случался камбэк с 0:3 и пятью удалениями, игрок забирал домой выбежавшую на полю собаку, а судья ставил пенальти с ВАР, хотя никакого ВАР еще не было.

Автор гола – бывший игрок Ла Лиги, на юношеском Евро играл с Деулофеу и Саулем

Эрвиасу 30 лет, он выступал за «Реал Сосьедад», «Осасуну», «Овьедо», «Эльче», «Эйбар», «Вальядолид» и «Малагу». В основном играл в Сегунде. Прошлый сезон он почти полностью пропустил из-за травмы колена.

В 2010 году Эрвиас вместе с Деулофеу, Хесе, Пако Алькасером, Саулем и Бернатом представлял сборную Испании на юношеском Евро U-17. Команда дошла до финала и уступила Англии с Баркли и капитаном Коуди. В решающем матче Эрвиас отыграл второй тайм.

В Боливию он перебрался в конце декабря 2022 года – это его первый зарубежный опыт.

Играет в главной команде страны под руководством испанца

«Боливар» идет вторым после шести туров, уступая одно очко лидеру. «Стронгест» в соответствии со своим именем возглавляет чемпионат. Но «Боливар» – самый титулованный клуб (30 побед) и действующий чемпион. К последнему трофею клуб приводил тренер Заго – победитель Серии А как игрок в составе «Ромы».

Сейчас клуб тренирует испанец Беньят Сан Хосе. Они должны быть хорошо знакомы с Эрвиасом – в «Реале Сосьедад» тренер работал с молодежной командой в тот момент, когда там был Пабло. Сан Хосе потом кочевал по разным континентам и даже на четыре года раньше Криштиану Роналду заехал в «Аль-Наср». Заго он сменил, приехав из мексиканского «Масатлана».

Фото: globallookpress.com / Oscar J. Barroso