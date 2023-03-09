Сэйв Де Лигта на линии, ошибка Вератти – и «Бавария» выкинула «ПСЖ» из ЛЧ. Вот как это было
Разобрались.
«Бавария» уверенно обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал ЛЧ – 2:0 дома после победы в гостях.
В первом тайме парижане контролировали мяч и создавали моменты, но защита «Баварии» блокировала все. «ПСЖ» не помог даже немного нервный Ян Зоммер: у него опыта плей-офф ЛЧ пока нет, объяснить можно, но французская команда не воспользовалась.
Главный момент аннулирован Маттейс де Лигт – голландец подстраховал после ошибки Зоммера, которого накрыли при дриблинге в своей штрафной, и вынес мяч из пустых ворот после удара Витиньи.
Защитник очень красиво прокатился, чтобы вынести с линии.
Эстетика и польза одновременно.
И мы-то точно знаем, что Маттейс сам кайфует от таких моментов. «Грязная работа очень важна. Это люди называют ее грязной, а мне она кажется очень даже красивой. Выбить мяч головой подальше, выиграть единоборство. Я в этом смысле олдскульный защитник».
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Во второй половине «Бавария» проснулась, а вот гости совсем потерялись. На 61-й минуте Томас Мюллер и Леон Горетцка ловко поймали в ловушку Марко Вератти, полузащитника «ПСЖ» вынудили на обрез в своей штрафной, Эрик-Максим Шупо-Мотинг спокойно закатил в пустой угол.
«ПСЖ» не то что не приблизился к камбэку в два мяча, в концовке пропустили еще – реактивный Серж Гнабри реализовал момент на 89-й минуте и окончательно всех успокоил.
Парижане – аут, «Бавария» комфортно идет дальше.
«Бавария» – кошмар для «ПСЖ». Как и плей-офф ЛЧ вообще
Встречи с мюнхенцами – сплошные муки для «Парижа».
• «Бавария» кошмарит не только «Барсу»: выиграла пять из шести последних матчей с «ПСЖ» – при этом последние три игры взяли всухую.
• Месси играть с «Баварией» тоже не любит: он не забивал и не отдавал ассистов в четырех матчах подряд, а последний раз забивал немцам еще в первом полуфинале ЛЧ-2014/15, когда «Барселона» выигрывала 3:0. Потом ведь были и 2:8 – там Лео ничего результативного не сделал.
• «ПСЖ» проиграл уже шесть матчей в 2023-м. А ведь до Нового года не было ни одного поражения в сезоне. Сейчас на этом неудачном отрезке «Париж» вылетел не только из Лиги чемпионов, но и из Кубка Франции.
• Парижане впервые в эпоху шейхов не забили в плей-офф ни одного мяча, а еще впервые в истории клуба не сыграл в турнире ни одного матча на ноль, пропускали во всех восьми матчах.
«Не думаю, что парижане создали нам проблемы, – гордится после этой игры Дайо Упамекано. – Знали, что сложно будет обеим командам. Я часто играл против Мбаппе и постарался закрыть его, это было непросто. Мы знали, что нужно перекрывать свободные зоны».
«Конечно, нам было известно о прессинге «Баварии», не стоило стесняться длинных передач ради того, чтобы его разбить, – признался Кристоф Гальтье. – Но через час игры, если ты уже уступаешь, становится сложно. Я не знаю, должна ли эта игра стать каким-то уроком, но точно есть разочарование, раздражение. Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому».
Но «Бавария» просто была сильнее.
У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 61 Шупо-Мотинг, 2:0 – 89 Гнабри.
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Бавария –
Зоммер, Станишич, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Шупо-Мотинг (Сане, 68), Мюллер (Жоау Канселу, 86), Коман (Гнабри, 86), Мусиала (Мане, 82).
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос (Мукиеле, 36; Битшиабу, 46), Мендеш (Бернат, 82), Верратти, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 76), Витинья (Экитик, 81), Месси, Мбаппе.
- Предупреждение:
- Хакими (90).
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein
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