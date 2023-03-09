Разобрались.

«Бавария» уверенно обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал ЛЧ – 2:0 дома после победы в гостях.

В первом тайме парижане контролировали мяч и создавали моменты, но защита «Баварии» блокировала все. «ПСЖ» не помог даже немного нервный Ян Зоммер: у него опыта плей-офф ЛЧ пока нет, объяснить можно, но французская команда не воспользовалась.

Главный момент аннулирован Маттейс де Лигт – голландец подстраховал после ошибки Зоммера, которого накрыли при дриблинге в своей штрафной, и вынес мяч из пустых ворот после удара Витиньи.

Защитник очень красиво прокатился, чтобы вынести с линии.

Эстетика и польза одновременно.

И мы-то точно знаем, что Маттейс сам кайфует от таких моментов. «Грязная работа очень важна. Это люди называют ее грязной, а мне она кажется очень даже красивой. Выбить мяч головой подальше, выиграть единоборство. Я в этом смысле олдскульный защитник».

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Во второй половине «Бавария» проснулась, а вот гости совсем потерялись. На 61-й минуте Томас Мюллер и Леон Горетцка ловко поймали в ловушку Марко Вератти, полузащитника «ПСЖ» вынудили на обрез в своей штрафной, Эрик-Максим Шупо-Мотинг спокойно закатил в пустой угол.

«ПСЖ» не то что не приблизился к камбэку в два мяча, в концовке пропустили еще – реактивный Серж Гнабри реализовал момент на 89-й минуте и окончательно всех успокоил.

Парижане – аут, «Бавария» комфортно идет дальше.

«Бавария» – кошмар для «ПСЖ». Как и плей-офф ЛЧ вообще

Встречи с мюнхенцами – сплошные муки для «Парижа».

• «Бавария» кошмарит не только «Барсу»: выиграла пять из шести последних матчей с «ПСЖ» – при этом последние три игры взяли всухую.

• Месси играть с «Баварией» тоже не любит: он не забивал и не отдавал ассистов в четырех матчах подряд, а последний раз забивал немцам еще в первом полуфинале ЛЧ-2014/15, когда «Барселона» выигрывала 3:0. Потом ведь были и 2:8 – там Лео ничего результативного не сделал.

• «ПСЖ» проиграл уже шесть матчей в 2023-м. А ведь до Нового года не было ни одного поражения в сезоне. Сейчас на этом неудачном отрезке «Париж» вылетел не только из Лиги чемпионов, но и из Кубка Франции.

• Парижане впервые в эпоху шейхов не забили в плей-офф ни одного мяча, а еще впервые в истории клуба не сыграл в турнире ни одного матча на ноль, пропускали во всех восьми матчах.

«Не думаю, что парижане создали нам проблемы, – гордится после этой игры Дайо Упамекано. – Знали, что сложно будет обеим командам. Я часто играл против Мбаппе и постарался закрыть его, это было непросто. Мы знали, что нужно перекрывать свободные зоны».

«Конечно, нам было известно о прессинге «Баварии», не стоило стесняться длинных передач ради того, чтобы его разбить, – признался Кристоф Гальтье. – Но через час игры, если ты уже уступаешь, становится сложно. Я не знаю, должна ли эта игра стать каким-то уроком, но точно есть разочарование, раздражение. Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому».

Но «Бавария» просто была сильнее.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein