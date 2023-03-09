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Сэйв Де Лигта на линии, ошибка Вератти – и «Бавария» выкинула «ПСЖ» из ЛЧ. Вот как это было

Эрик-Максим Шупо-Мотинг Эрик-Максим Шупо-Мотинг
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Разобрались.

«Бавария» уверенно обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал ЛЧ – 2:0 дома после победы в гостях.

В первом тайме парижане контролировали мяч и создавали моменты, но защита «Баварии» блокировала все. «ПСЖ» не помог даже немного нервный Ян Зоммер: у него опыта плей-офф ЛЧ пока нет, объяснить можно, но французская команда не воспользовалась.

Главный момент аннулирован Маттейс де Лигт – голландец подстраховал после ошибки Зоммера, которого накрыли при дриблинге в своей штрафной, и вынес мяч из пустых ворот после удара Витиньи.

Защитник очень красиво прокатился, чтобы вынести с линии.

Эстетика и польза одновременно.

И мы-то точно знаем, что Маттейс сам кайфует от таких моментов. «Грязная работа очень важна. Это люди называют ее грязной, а мне она кажется очень даже красивой. Выбить мяч головой подальше, выиграть единоборство. Я в этом смысле олдскульный защитник».

***

Во второй половине «Бавария» проснулась, а вот гости совсем потерялись. На 61-й минуте Томас Мюллер и Леон Горетцка ловко поймали в ловушку Марко Вератти, полузащитника «ПСЖ» вынудили на обрез в своей штрафной, Эрик-Максим Шупо-Мотинг спокойно закатил в пустой угол.

«ПСЖ» не то что не приблизился к камбэку в два мяча, в концовке пропустили еще – реактивный Серж Гнабри реализовал момент на 89-й минуте и окончательно всех успокоил.

Парижане – аут, «Бавария» комфортно идет дальше.

«Бавария» – кошмар для «ПСЖ». Как и плей-офф ЛЧ вообще

Встречи с мюнхенцами – сплошные муки для «Парижа».

• «Бавария» кошмарит не только «Барсу»: выиграла пять из шести последних матчей с «ПСЖ» – при этом последние три игры взяли всухую.

• Месси играть с «Баварией» тоже не любит: он не забивал и не отдавал ассистов в четырех матчах подряд, а последний раз забивал немцам еще в первом полуфинале ЛЧ-2014/15, когда «Барселона» выигрывала 3:0. Потом ведь были и 2:8 – там Лео ничего результативного не сделал.

• «ПСЖ» проиграл уже шесть матчей в 2023-м. А ведь до Нового года не было ни одного поражения в сезоне. Сейчас на этом неудачном отрезке «Париж» вылетел не только из Лиги чемпионов, но и из Кубка Франции.

• Парижане впервые в эпоху шейхов не забили в плей-офф ни одного мяча, а еще впервые в истории клуба не сыграл в турнире ни одного матча на ноль, пропускали во всех восьми матчах.

«Не думаю, что парижане создали нам проблемы, – гордится после этой игры Дайо Упамекано. – Знали, что сложно будет обеим командам. Я часто играл против Мбаппе и постарался закрыть его, это было непросто. Мы знали, что нужно перекрывать свободные зоны».

«Конечно, нам было известно о прессинге «Баварии», не стоило стесняться длинных передач ради того, чтобы его разбить, – признался Кристоф Гальтье. – Но через час игры, если ты уже уступаешь, становится сложно. Я не знаю, должна ли эта игра стать каким-то уроком, но точно есть разочарование, раздражение. Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому».

Но «Бавария» просто была сильнее.

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

Бавария Германия – ПСЖ Франция 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 61 Шупо-Мотинг, 2:0 – 89 Гнабри.
БаварияЗоммер, Станишич, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Шупо-Мотинг (Сане, 68), Мюллер (Жоау Канселу, 86), Коман (Гнабри, 86), Мусиала (Мане, 82).
ПСЖДоннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос (Мукиеле, 36; Битшиабу, 46), Мендеш (Бернат, 82), Верратти, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 76), Витинья (Экитик, 81), Месси, Мбаппе.
Предупреждение:
Хакими (90).

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

«ПСЖ» снова быстро вылетел из ЛЧ. В чем их проблема?
5769 голосов
Звезды не тянут
16%
Лионель Месси
Тренер не тот
11%
Кристоф Гальтье
Не хватает команды
38%
Килиан Мбаппе
Все вместе
34%
Лига чемпионов УЕФА
Что-то еще (напишу в комментариях)
1%
ПСЖ

4 комментария

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Тюменский медвежонок
ну что началось то? без пяти минут обладатель золотого мяча провел потрясающий сегодня матч, просто партнеры по команде бездарные и тащат золотого мальчика вниз. ПСЖ без Месси играет в финале ЛЧ, ПСЖ с Месси вылеты в 1/8 плей офф стабильно, эффект Месси, извините.
0
0
0
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Иван Монахов
Статей про фан айди не хватает, пишите про какую-то ерунду.
0
-1
-1
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1garyuha
Помню как ПСЖ осенью отдавали все трофеи, а атакующая тройка набивала по 10 голов за 5 игр, в итоге оказалось что они просто к чм так готовились)
+2
0
+2
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Youzhny23
это было по мужски! спасибо Баварии, немецкая машина как всегда прошлась катком по сбору наёмников, даже " лучший игрок чм ( по забитым пенкам ) " не помог )
+3
0
+3
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