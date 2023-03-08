Лучший молодой нападающий Европы.

«Бенфика» смяла «Брюгге» – 7:1 по сумме двух матчей.

Португальцы закрыли все вопросы еще в первом тайме: забили 2 гола, общий счет стал уже 4:0. В обоих голах поучаствовал Гонсалу Рамуш – тот самый парень, который на ЧМ заменил Роналду в старте сборной Португалии и сделал хет-трик.

Сначала Рамуш нашел Рафу Силву в штрафной – партнер разобрался и открыл счет. А перед перерывом уже сам Гонсалу нанизал двух защитников и вколотил мяч в сетку. Особенно эффектно смотрится крупным планом – видна тончайшая работа.

Сразу после перерыва Рамуш сделал дубль. В этот раз замкнул прострел – без шансов для Симона Миньоле.

Рамуш мог уйти и с хет-триком, если бы был штатным пенальтистом команды. «Бенфика» во втором тайме заработала 11-метровый, который реализовал Жоау Мариу. Если что, у бывшего полузащитника «Локо» голы в 5 матчах Лиги чемпионов подряд. Такого в «Бенфике» никто не делал со времен Эйсебио.

Португальцы спокойно довели дело до разгрома 5:1 – команды из Бельгии хватило только на гол престижа.

«Бенфика» – команда, которая продала Энцо и Дарвина, заработала 200 миллионов и второй раз подряд вышла в 1/4 ЛЧ. Еще и сделала это красиво.

Рамуш – лучший молодой нападающий Европы. Статистика подтверждает

Для Рамуша дубль в Лиге чемпионов очень важен – до этого матча у молодого нападающего «Бенфики» в ЛЧ-2022/23 был только гол «Маккаби» на групповом этапе. Зато сразу 4 мяча Гонсалу отгрузил в квалификации.

Рамуш стал вторым самым молодым игроком, который поучаствовал в трех голах в плей-офф Лиги чемпионов (2+1) – португальцу сейчас 21 год и 260 дней. Моложе был только Эрлинг Холанд, когда разрывал «Севилью» в 2021-м.

Благодаря дублю в ворота «Брюгге», Рамуш довел количество результативных действий в этом сезоне до 32: 23 гола и 9 ассистов. Среди игроков моложе 22 лет Рамуш лучший. Обгоняет и Джамала Мусиалу, и Букайо Сака.

Как дела у Рамуша после ЧМ: сменил агента, остался в «Бенфике» (пока) и забивает

Рамуш после хет-трика на чемпионате мира резко стал одним из самых востребованных молодых нападающих Европы. Правда, «Бенфика» сразу дала понять, что не отпустит его зимой.

Гонсалу, в отличие от одноклубника Энцо, на выход не просился. В январе Рамуш сменил не клуб, а агента – перешел под крыло Жорже Мендеша.

А еще Гонсалу продолжил забивать. У Рамуша 6 голов в 8 матчах чемпионата Португалии, в том числе и дубль в ворота «Спортинга». «Бенфика» вылетела из Кубка Португалии от «Браги», но в чемпионате идет с большим запасом в 8 очков. А Рамуш – лучший бомбардир лиги.

Контракт с «Бенфикой» у Рамуша подписан до 2026 года, в нем прописана такая же опция отступных, как у Энцо – 120 млн евро. В Португалии считают, что летом клуб будет более сговорчивым, а за перспективным форвардом придут «Манчестер Юнайтед» или «Бавария».

Фото: REUTERS/Pedro Nunes