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Гонсалу Рамуш затерзал «Брюгге» – 2+1. Как у него дела после ЧМ?

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Лучший молодой нападающий Европы.

«Бенфика» смяла «Брюгге» – 7:1 по сумме двух матчей.

Португальцы закрыли все вопросы еще в первом тайме: забили 2 гола, общий счет стал уже 4:0. В обоих голах поучаствовал Гонсалу Рамуш – тот самый парень, который на ЧМ заменил Роналду в старте сборной Португалии и сделал хет-трик.

Сначала Рамуш нашел Рафу Силву в штрафной – партнер разобрался и открыл счет. А перед перерывом уже сам Гонсалу нанизал двух защитников и вколотил мяч в сетку. Особенно эффектно смотрится крупным планом – видна тончайшая работа.

Сразу после перерыва Рамуш сделал дубль. В этот раз замкнул прострел – без шансов для Симона Миньоле.

Рамуш мог уйти и с хет-триком, если бы был штатным пенальтистом команды. «Бенфика» во втором тайме заработала 11-метровый, который реализовал Жоау Мариу. Если что, у бывшего полузащитника «Локо» голы в 5 матчах Лиги чемпионов подряд. Такого в «Бенфике» никто не делал со времен Эйсебио.

Португальцы спокойно довели дело до разгрома 5:1 – команды из Бельгии хватило только на гол престижа.

«Бенфика» – команда, которая продала Энцо и Дарвина, заработала 200 миллионов и второй раз подряд вышла в 1/4 ЛЧ. Еще и сделала это красиво.

Рамуш – лучший молодой нападающий Европы. Статистика подтверждает

Для Рамуша дубль в Лиге чемпионов очень важен – до этого матча у молодого нападающего «Бенфики» в ЛЧ-2022/23 был только гол «Маккаби» на групповом этапе. Зато сразу 4 мяча Гонсалу отгрузил в квалификации.

Рамуш стал вторым самым молодым игроком, который поучаствовал в трех голах в плей-офф Лиги чемпионов (2+1) – португальцу сейчас 21 год и 260 дней. Моложе был только Эрлинг Холанд, когда разрывал «Севилью» в 2021-м.

Благодаря дублю в ворота «Брюгге», Рамуш довел количество результативных действий в этом сезоне до 32: 23 гола и 9 ассистов. Среди игроков моложе 22 лет Рамуш лучший. Обгоняет и Джамала Мусиалу, и Букайо Сака.

Как дела у Рамуша после ЧМ: сменил агента, остался в «Бенфике» (пока) и забивает

Рамуш после хет-трика на чемпионате мира резко стал одним из самых востребованных молодых нападающих Европы. Правда, «Бенфика» сразу дала понять, что не отпустит его зимой.

Гонсалу, в отличие от одноклубника Энцо, на выход не просился. В январе Рамуш сменил не клуб, а агента – перешел под крыло Жорже Мендеша. 

А еще Гонсалу продолжил забивать. У Рамуша 6 голов в 8 матчах чемпионата Португалии, в том числе и дубль в ворота «Спортинга». «Бенфика» вылетела из Кубка Португалии от «Браги», но в чемпионате идет с большим запасом в 8 очков. А Рамуш – лучший бомбардир лиги.

Контракт с «Бенфикой» у Рамуша подписан до 2026 года, в нем прописана такая же опция отступных, как у Энцо – 120 млн евро. В Португалии считают, что летом клуб будет более сговорчивым, а за перспективным форвардом придут «Манчестер Юнайтед» или «Бавария».

Бенфика Португалия – Брюгге Бельгия 5:1 (2:0, 3:1)
Дата проведения
7 марта, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 38 Рафа Силва, 2:0 – 45 Гонсалу Рамуш, 3:0 – 57 Гонсалу Рамуш, 4:0 – 71, пенальти Жоау Мариу, 5:0 – 77 Нерес, 5:1 – 87 Мейер.
БенфикаВлаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди (Морато, 74), Антониу Силва (Вериссимо, 88), Гримальдо, Жоау Мариу (Жоау Невеш, 74), Рафа Силва, Эурснес, Шикинью (Нерес, 63), Флорентину, Гонсалу Рамуш.
БрюггеМиньоле, Мата (Одои, 63), Мехеле, Силла, Мейер, Ванакен (Ритс, 75), Нильсен, Ланг (Нвадике, 46), Соуа (Нуса, 75), Яремчук (Жуджла, 62), Бьюкенен.
Предупреждения:
Яремчук (17), Ланг (20), Отаменди (29), Силла (43), Мейер (48).

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

2 комментария

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DolJun
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Пакаев
Руй Кошта, не хотите выйти на МЮ и поменять Рамуша на Антони Марсьяля?
Буду благодарен вам
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