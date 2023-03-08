Гонсалу Рамуш затерзал «Брюгге» – 2+1. Как у него дела после ЧМ?
Лучший молодой нападающий Европы.
«Бенфика» смяла «Брюгге» – 7:1 по сумме двух матчей.
Португальцы закрыли все вопросы еще в первом тайме: забили 2 гола, общий счет стал уже 4:0. В обоих голах поучаствовал Гонсалу Рамуш – тот самый парень, который на ЧМ заменил Роналду в старте сборной Португалии и сделал хет-трик.
Сначала Рамуш нашел Рафу Силву в штрафной – партнер разобрался и открыл счет. А перед перерывом уже сам Гонсалу нанизал двух защитников и вколотил мяч в сетку. Особенно эффектно смотрится крупным планом – видна тончайшая работа.
Сразу после перерыва Рамуш сделал дубль. В этот раз замкнул прострел – без шансов для Симона Миньоле.
Рамуш мог уйти и с хет-триком, если бы был штатным пенальтистом команды. «Бенфика» во втором тайме заработала 11-метровый, который реализовал Жоау Мариу. Если что, у бывшего полузащитника «Локо» голы в 5 матчах Лиги чемпионов подряд. Такого в «Бенфике» никто не делал со времен Эйсебио.
Португальцы спокойно довели дело до разгрома 5:1 – команды из Бельгии хватило только на гол престижа.
«Бенфика» – команда, которая продала Энцо и Дарвина, заработала 200 миллионов и второй раз подряд вышла в 1/4 ЛЧ. Еще и сделала это красиво.
Рамуш – лучший молодой нападающий Европы. Статистика подтверждает
Для Рамуша дубль в Лиге чемпионов очень важен – до этого матча у молодого нападающего «Бенфики» в ЛЧ-2022/23 был только гол «Маккаби» на групповом этапе. Зато сразу 4 мяча Гонсалу отгрузил в квалификации.
Рамуш стал вторым самым молодым игроком, который поучаствовал в трех голах в плей-офф Лиги чемпионов (2+1) – португальцу сейчас 21 год и 260 дней. Моложе был только Эрлинг Холанд, когда разрывал «Севилью» в 2021-м.
Благодаря дублю в ворота «Брюгге», Рамуш довел количество результативных действий в этом сезоне до 32: 23 гола и 9 ассистов. Среди игроков моложе 22 лет Рамуш лучший. Обгоняет и Джамала Мусиалу, и Букайо Сака.
Как дела у Рамуша после ЧМ: сменил агента, остался в «Бенфике» (пока) и забивает
Рамуш после хет-трика на чемпионате мира резко стал одним из самых востребованных молодых нападающих Европы. Правда, «Бенфика» сразу дала понять, что не отпустит его зимой.
Гонсалу, в отличие от одноклубника Энцо, на выход не просился. В январе Рамуш сменил не клуб, а агента – перешел под крыло Жорже Мендеша.
А еще Гонсалу продолжил забивать. У Рамуша 6 голов в 8 матчах чемпионата Португалии, в том числе и дубль в ворота «Спортинга». «Бенфика» вылетела из Кубка Португалии от «Браги», но в чемпионате идет с большим запасом в 8 очков. А Рамуш – лучший бомбардир лиги.
Контракт с «Бенфикой» у Рамуша подписан до 2026 года, в нем прописана такая же опция отступных, как у Энцо – 120 млн евро. В Португалии считают, что летом клуб будет более сговорчивым, а за перспективным форвардом придут «Манчестер Юнайтед» или «Бавария».
- Дата проведения
- 7 марта, 23.00, «Эштадиу да Луш»
- Голы:
- 1:0 – 38 Рафа Силва, 2:0 – 45 Гонсалу Рамуш, 3:0 – 57 Гонсалу Рамуш, 4:0 – 71, пенальти Жоау Мариу, 5:0 – 77 Нерес, 5:1 – 87 Мейер.
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Бенфика –
Влаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди (Морато, 74), Антониу Силва (Вериссимо, 88), Гримальдо, Жоау Мариу (Жоау Невеш, 74), Рафа Силва, Эурснес, Шикинью (Нерес, 63), Флорентину, Гонсалу Рамуш.
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Брюгге –
Миньоле, Мата (Одои, 63), Мехеле, Силла, Мейер, Ванакен (Ритс, 75), Нильсен, Ланг (Нвадике, 46), Соуа (Нуса, 75), Яремчук (Жуджла, 62), Бьюкенен.
Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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