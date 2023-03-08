14 комментариев

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«Челси» прошел «Дортмунд»! Впервые в этом году забили больше одного

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2:0 – этого хватило.

«Челси» уложил «Дортмунд» в 1/8 финала ЛЧ: домашние 2:0 подправили поражение 0:1 в Германии.

Старт матча вышел ярким: «Дортмунд» много контролировал мяч, а «Челси» искал моменты на контратаках. Немцы ограничились острым ударом Ройса со штрафного, а команда Поттера давила без остановки: на 27-й минуте могли открывать счет, но Кай Хавертц зарядил в штангу.

На 43-й минуте давление «Челси» все-таки привело к голу: сначала Стерлинг промахнулся по мячу, но потом исправился и зарядил сквозь кипера Майера.

На второй тайм «Челси» вышел таким же заряженным – и уже на 53-й минуте забил второй: пенальти Хавертца чуть не превратилось в серию, но в итоге Кай справился.

После этого «Челси» снова отдал гостям инициативу и подсел. «Боруссия» упустила момент Беллингема, а потом не смогла придумать что-то реально опасное. Хозяева додержали преимущество и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Челси» прошел заслуженно – вот подтверждения 

Признаки выздоровления?

• Доминацию «Челси» в первом тайме хорошо подчеркивает модель xG: 1,16-0,07 в пользу хозяев. Для «Челси» разница в 1,09 xG – лучший результат за первый тайм в этом сезоне ЛЧ и третий результат во всех соревнованиях.

• «Челси» впервые в этом году забил больше одного гола за матч! За два матча в марте лондонцы уже положили три – а вот, например, за январь и февраль накопилось лишь четыре.

• Выделяем Рахима Стерлинга: у него 27 голов и 17 голевых передач в ЛЧ с дебюта в сентябре 2014-го – больше всех среди англичан за это время. А всего в турнире больше забил лишь один английский футболист – Уэйн Руни (30 мячей).

• Респект и Грэму Поттеру, который, кажется, может чуть выдохнуть. Грэм – второй английский тренер, который смог пройти стадию плей-офф ЛЧ. Первым был еще Харри Реднапп с «Тоттенхэмом» в 2010-м. 

Челси Англия – Боруссия Д Германия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
7 марта, 23.10, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Стерлинг, 2:0 – 53, пенальти Хавертц.
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья, Фофана, Чилуэлл, Ковачич (Пулишич, 83), Фернандес (Закария, 87), Хавертц, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83), Жоау Феликс (Галлахер, 67).
Боруссия ДМайер, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт (Рейна, 5), Ройс, Джан, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Беллингем, Вольф, Аллер (Мален, 77).
Предупреждения:
Зюле (41), Аррисабалага (65), Фернандес (77), Чилуэлл (90), Вольф (90), Кукурелья (90), Беллингем (90).

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?

🟨 Желтый туман над «Стэмфорд Бридж» – фанаты «Боруссии» добавили красок матчу с «Челси»

Фото: REUTERS/Peter Cziborra

14 комментариев

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dmitryGoose
Судейское позорище - вот главный итог. Игрок Челси вбегает в штрафную первым, за ним вбегает игрок Боруссии - ПЕРЕБИТЬ!
Притом ОБА раз Харвец останавливался при исполнении, очень явно.

Челси был сильнее, пенальти - 100%, и я не сомневаюсь, что они бы прошли дальше, забив честный второй.

Но арбитры этого матча больше не должны судить ЛЧ в этом сезоне. Спасибо, свободны.
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balander09
а в чем проблема была продолжить атаковать после второго гола?
игра шла, БД особо не мешала играть
Челси просто отдал мяч и толком не провел одной нормальной атаки впереди
полтора матча усердно бежать вперёд , а потом резко встать
понятное дело, счёт 2:0, но это откровенно прижаться к воротам , благо Боруссия не забила
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DolJun
Ответ Максим Новиков
Ну так можно продлевать с ним контракт лет на 10 после такого
пусть сперва эту пятерку отработает
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Максим Новиков
Ответ DolJun
два гола за матч! юху! на матче с лидсом болельщики тянули кричалку "мы забили гол", сейчас уже два! прогресс поттера неоспорим!)
Ну так можно продлевать с ним контракт лет на 10 после такого
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napoli_14
Ответ Пакаев
Кто первый?
В конце статьи написано что Красноносый)
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llolishe
Повезло Челси что Брандт травмировался-он проводит один из лучших сезонов в карьере
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Пакаев
Ответ napoli_14
«Грэм – второй английский тренер, который смог пройти стадию плей-офф ЛЧ.» - это реально приговор британской тренерской школе.
Кто первый?
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-3
-3
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Born is the King
Ну Челси должен был забивать 5-6 голов в 2 матчах,но штанги каркасы спасали Боруссии от разгрома
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Yuriy Matochkin
Менеджером Челси должен быть вожак, харизматик, лидер. Поттер? Точно нет
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0
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Eden Hazard
Энцо показал что он стоит своих денег. А вот по Беллингему теперь вопросы, точно ли он стоит требуемые 150? Несколько раз h2h пересекались, Энцо обезмячивал стабильно, закрывая рты хейтерам😎
+3
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+3
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DolJun
два гола за матч! юху!
на матче с лидсом болельщики тянули кричалку "мы забили гол", сейчас уже два! прогресс поттера неоспорим!)
0
-1
-1
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napoli_14
По игре хотя бы было видно, что не все равно. Глаза горели, бились. Гимн ЛЧ, что ли, так повлиял? Даже Кукурелья, на игру которого без слез не выглянешь обычно, провел хороший матч.
«Дортмунд», если честно, удивил. С такой гостевой(!) поддержкой играть так академично… мде.
«Челси» не показал ничего сверхъестественного, но «Дортмунд» не показал вообще ничего.
0
-1
-1
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napoli_14
«Грэм – второй английский тренер, который смог пройти стадию плей-офф ЛЧ.» - это реально приговор британской тренерской школе.
+6
0
+6
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Сергей Кайзер
Ужасный андерперформанс перед чужими воротами, надеюсь, сходит на нет. Если так, будет за что цепляться. COYB
0
-1
-1
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