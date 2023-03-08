14 комментариев

2:0 – этого хватило.

«Челси» уложил «Дортмунд» в 1/8 финала ЛЧ: домашние 2:0 подправили поражение 0:1 в Германии.

Старт матча вышел ярким: «Дортмунд» много контролировал мяч, а «Челси» искал моменты на контратаках. Немцы ограничились острым ударом Ройса со штрафного, а команда Поттера давила без остановки: на 27-й минуте могли открывать счет, но Кай Хавертц зарядил в штангу.

На 43-й минуте давление «Челси» все-таки привело к голу: сначала Стерлинг промахнулся по мячу, но потом исправился и зарядил сквозь кипера Майера.

На второй тайм «Челси» вышел таким же заряженным – и уже на 53-й минуте забил второй: пенальти Хавертца чуть не превратилось в серию, но в итоге Кай справился.

После этого «Челси» снова отдал гостям инициативу и подсел. «Боруссия» упустила момент Беллингема, а потом не смогла придумать что-то реально опасное. Хозяева додержали преимущество и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Челси» прошел заслуженно – вот подтверждения

Признаки выздоровления?

• Доминацию «Челси» в первом тайме хорошо подчеркивает модель xG: 1,16-0,07 в пользу хозяев. Для «Челси» разница в 1,09 xG – лучший результат за первый тайм в этом сезоне ЛЧ и третий результат во всех соревнованиях.

• «Челси» впервые в этом году забил больше одного гола за матч! За два матча в марте лондонцы уже положили три – а вот, например, за январь и февраль накопилось лишь четыре.

• Выделяем Рахима Стерлинга: у него 27 голов и 17 голевых передач в ЛЧ с дебюта в сентябре 2014-го – больше всех среди англичан за это время. А всего в турнире больше забил лишь один английский футболист – Уэйн Руни (30 мячей).

• Респект и Грэму Поттеру, который, кажется, может чуть выдохнуть. Грэм – второй английский тренер, который смог пройти стадию плей-офф ЛЧ. Первым был еще Харри Реднапп с «Тоттенхэмом» в 2010-м.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra