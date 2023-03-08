14 комментариев

«Челси» прошел «Дортмунд»! Впервые в этом году забили больше одного
2:0 – этого хватило.
«Челси» уложил «Дортмунд» в 1/8 финала ЛЧ: домашние 2:0 подправили поражение 0:1 в Германии.
Старт матча вышел ярким: «Дортмунд» много контролировал мяч, а «Челси» искал моменты на контратаках. Немцы ограничились острым ударом Ройса со штрафного, а команда Поттера давила без остановки: на 27-й минуте могли открывать счет, но Кай Хавертц зарядил в штангу.
На 43-й минуте давление «Челси» все-таки привело к голу: сначала Стерлинг промахнулся по мячу, но потом исправился и зарядил сквозь кипера Майера.
На второй тайм «Челси» вышел таким же заряженным – и уже на 53-й минуте забил второй: пенальти Хавертца чуть не превратилось в серию, но в итоге Кай справился.
После этого «Челси» снова отдал гостям инициативу и подсел. «Боруссия» упустила момент Беллингема, а потом не смогла придумать что-то реально опасное. Хозяева додержали преимущество и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Челси» прошел заслуженно – вот подтверждения
Признаки выздоровления?
• Доминацию «Челси» в первом тайме хорошо подчеркивает модель xG: 1,16-0,07 в пользу хозяев. Для «Челси» разница в 1,09 xG – лучший результат за первый тайм в этом сезоне ЛЧ и третий результат во всех соревнованиях.
• «Челси» впервые в этом году забил больше одного гола за матч! За два матча в марте лондонцы уже положили три – а вот, например, за январь и февраль накопилось лишь четыре.
• Выделяем Рахима Стерлинга: у него 27 голов и 17 голевых передач в ЛЧ с дебюта в сентябре 2014-го – больше всех среди англичан за это время. А всего в турнире больше забил лишь один английский футболист – Уэйн Руни (30 мячей).
• Респект и Грэму Поттеру, который, кажется, может чуть выдохнуть. Грэм – второй английский тренер, который смог пройти стадию плей-офф ЛЧ. Первым был еще Харри Реднапп с «Тоттенхэмом» в 2010-м.
- Дата проведения
- 7 марта, 23.10, «Стэмфорд Бридж»
-
Челси –
Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья, Фофана, Чилуэлл, Ковачич (Пулишич, 83), Фернандес (Закария, 87), Хавертц, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83), Жоау Феликс (Галлахер, 67).
-
Боруссия Д –
Майер, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт (Рейна, 5), Ройс, Джан, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Беллингем, Вольф, Аллер (Мален, 77).
Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?
🟨 Желтый туман над «Стэмфорд Бридж» – фанаты «Боруссии» добавили красок матчу с «Челси»
Фото: REUTERS/Peter Cziborra
Притом ОБА раз Харвец останавливался при исполнении, очень явно.
Челси был сильнее, пенальти - 100%, и я не сомневаюсь, что они бы прошли дальше, забив честный второй.
Но арбитры этого матча больше не должны судить ЛЧ в этом сезоне. Спасибо, свободны.
игра шла, БД особо не мешала играть
Челси просто отдал мяч и толком не провел одной нормальной атаки впереди
полтора матча усердно бежать вперёд , а потом резко встать
понятное дело, счёт 2:0, но это откровенно прижаться к воротам , благо Боруссия не забила
на матче с лидсом болельщики тянули кричалку "мы забили гол", сейчас уже два! прогресс поттера неоспорим!)
«Дортмунд», если честно, удивил. С такой гостевой(!) поддержкой играть так академично… мде.
«Челси» не показал ничего сверхъестественного, но «Дортмунд» не показал вообще ничего.