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«Барселона» поставила антирекорд по владению – и обыграла «Реал» на «Бернабеу». Каким было класико в Кубке

Эдер Милитао Эдер Милитао
Барселона Барселона
Кубок Испании Кубок Испании
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Винисиус Винисиус
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Винисиус психовал, а Кессиэ чуть не забил два.

«Барселона» обыграла «Реал» во второй раз в 2023 году. Первая победа была в финале Суперкубка в середине января (3:1), а теперь испанские топы зарубились в полуфинале Кубка Испании. И на «Сантьяго Бернабеу» сильнее была команда Хави.

Хотя было непросто: каталонцы приехали без Левандовского, Дембеле, Педри – все пропускали важный матч из-за травм. Кристенсен остался в запасе из-за дискомфорта в лодыжке. И все эти кадровые проблемы случились на фоне поражения от «Альмерии» и вылета из ЛЕ от «МЮ».

Испанское издание Relevo даже поделилось инсайдом: Хави готовит команду к тому, что на «Сантьяго Бернабеу» нужно выстрадать результат. Упоминалось выражение, что в этот раз нужно «быть больше «Хетафе», чем «Манчестер Сити». Спойлер: так и получилось.

Болельщики «Реала» же подготовились к теплой встрече заклятого соперника. Распечатали портрет Лапорты на 500-евровых купюрах и разбрасывали их вокруг стадиона и внутри арены. Акция посвящена скандалу, в который угодила «Барса»: клуб долго платил миллионы евро второму человеку в испанском судействе Энрикесу Негрейре.

Пока Винисиус психовал, «Барселона» забила

«Реал» сразу прижал «Барсу» и даже быстро забил – гол Бензема отменили из-за офсайда. А главные события первого тайма уложились в пару минут.

Сначала Винисиус борцовским приемом уложил Френки де Йонга на газон.

Бразилец получил желтую карточку и выдал пантомиму вечера. Заряжал стадион и ярко смеялся над решением судьи. И потом еще пошел и довыяснил отношения с арбитром.

Пока «Реал» отходил от выступления Винисиуса, «Барселона» сообразила гол. Гави попрессинговал на левом фланге, а Ферран после этого вывел Кессиэ на ворота. С первым ударом Куртуа справился, но Милитао отправил мяч в собственные ворота.

Это третий автогол «Реала» в класико в XXI веке. До Эдера мячи за «Барсу» забивали Иван Эльгера и Рафаэль Варан. И всегда в свои ворота забивала домашняя команда.

Удивительный факт: «Реал» владел мячом, но за весь первый тайм не нанес ни одного удара по воротам. На «Сантьяго Бернабеу» с мадридцами такого не случалось с 2010 года.

«Барса» установила антирекорд по владению. И чуть не забила второй

Второй тайм, как Хави и предсказывал, «Барселоне» пришлось страдать ради победы. Команда отдала «Реалу» мяч и всем составом защищалась на своей половине поля. Вполне себе «Хетафе».

«Мадрид» даже мячом владел больше – для класико почти уникальная история. Хозяева провели с мячом 65% времени, с сезона-2013/14 это самое большой показатель для мадридцев в матчах против «Барсы». А для каталонцев 35% – самый низкий показатель во всех играх за этот же период.

Как оказалось, такой стиль очень неудобен «Реалу». Потому что даже так лучший момент втрого тайма был именно у «Барсы» – Кессиэ бил с убойной позиции, но попал в своего же.

У парней Анчелотти не получился даже финальный штурм. «Барса» отбилась и увезла из Мадрида победу 1:0. Действительно выстраданную.

***

До конца сезона нас ждут еще два класико. 19 марта команды сыграют в Ла Лиге – матч на «Камп Ноу» может стать последним шансом «Реала» зацепиться за чемпионскую гонку.

Впрочем, и в Кубке Испании разговор еще не закончен: 5 апреля сыграют ответный полуфинал. «Мадрид» не выигрывал Кубок с 2014 года, в этот раз для финала потребуется подвиг уровня лигочемпионских камбэков. 

Реал Мадрид – Барселона 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
2 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 26, автогол Милитао.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Начо (Родриго, 67), Модрич (Родригес, 84), Кроос (Тчуамени, 74), Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус Жуниор.
Барселонатер Стеген, Араухо, Алонсо, Кунде, Бальде, Бускетс, Кессиэ (Серджи Роберто, 86), де Йонг, Гави, Рафинья (Фати, 69), Ферран Торрес.
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (24), Рафинья (45), Гави (51), Начо (55), Кессиэ (66), Вальверде (73), Хави (90).

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun; East News/OSCAR DEL POZO / AFP, Manu Fernandez/Associated Press; REUTERS/Isabel Infantes, Juan Medina

5 комментариев

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Александра Александрова
Посмотрите на фото кстати , там удаление должно быть немедленное , он приемом из ufc ломает Де Йонга ! А ещё потом кричит на судью это просто какая то дичь !
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SanEffect
Винисиус конечно мерзковатый человек. Руками в горло впился Де Йонгу, чуть ли не борцовским приёмом завалил, а когда получил за это жёлтую, начал так возмущаться как будто это его так завалили.
В составе Барсы не понравился Рафинья, хотя нужно отдать должное, он неплохо отрабатывал в защите. Ферран тоже мало, что показал, но в атакующих действиях был немного лучше Рафиньи.
Насчет Фати даже не знаю, что сказать. С одной стороны не хочется на него гнать, всякое бывает, но с другой стороны, хочется подзатыльник ему выписать.
Бускетс и Де Йонг выдали отличный матч, они вместе довольно хорошо играют.
Вся линия защиты, кроме Бальде, вообще красавчики, не к чему придраться. Бальде, что в защите, что в атаке что-то невнятное выдаёт.
+2
0
+2
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N1ghtwolf
Винисиус конечно мерзкий тип. Был бы я болельщиком Реала мне было бы стыдно за него.
+6
-2
+4
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василий иванов
Вини через матч в Испании наговаривает судьям на красную и еще дискву на пару матчей, но все делают вид что этого не было, а сам ну просто ангел.
+7
-1
+6
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turcanudima87@gmail.com
Похер на ту статистику, главное победа и слёзы хейтеров)))
0
-2
-2
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