«Барселона» поставила антирекорд по владению – и обыграла «Реал» на «Бернабеу». Каким было класико в Кубке
Винисиус психовал, а Кессиэ чуть не забил два.
«Барселона» обыграла «Реал» во второй раз в 2023 году. Первая победа была в финале Суперкубка в середине января (3:1), а теперь испанские топы зарубились в полуфинале Кубка Испании. И на «Сантьяго Бернабеу» сильнее была команда Хави.
Хотя было непросто: каталонцы приехали без Левандовского, Дембеле, Педри – все пропускали важный матч из-за травм. Кристенсен остался в запасе из-за дискомфорта в лодыжке. И все эти кадровые проблемы случились на фоне поражения от «Альмерии» и вылета из ЛЕ от «МЮ».
Испанское издание Relevo даже поделилось инсайдом: Хави готовит команду к тому, что на «Сантьяго Бернабеу» нужно выстрадать результат. Упоминалось выражение, что в этот раз нужно «быть больше «Хетафе», чем «Манчестер Сити». Спойлер: так и получилось.
Болельщики «Реала» же подготовились к теплой встрече заклятого соперника. Распечатали портрет Лапорты на 500-евровых купюрах и разбрасывали их вокруг стадиона и внутри арены. Акция посвящена скандалу, в который угодила «Барса»: клуб долго платил миллионы евро второму человеку в испанском судействе Энрикесу Негрейре.
Пока Винисиус психовал, «Барселона» забила
«Реал» сразу прижал «Барсу» и даже быстро забил – гол Бензема отменили из-за офсайда. А главные события первого тайма уложились в пару минут.
Сначала Винисиус борцовским приемом уложил Френки де Йонга на газон.
Бразилец получил желтую карточку и выдал пантомиму вечера. Заряжал стадион и ярко смеялся над решением судьи. И потом еще пошел и довыяснил отношения с арбитром.
Пока «Реал» отходил от выступления Винисиуса, «Барселона» сообразила гол. Гави попрессинговал на левом фланге, а Ферран после этого вывел Кессиэ на ворота. С первым ударом Куртуа справился, но Милитао отправил мяч в собственные ворота.
Это третий автогол «Реала» в класико в XXI веке. До Эдера мячи за «Барсу» забивали Иван Эльгера и Рафаэль Варан. И всегда в свои ворота забивала домашняя команда.
Удивительный факт: «Реал» владел мячом, но за весь первый тайм не нанес ни одного удара по воротам. На «Сантьяго Бернабеу» с мадридцами такого не случалось с 2010 года.
«Барса» установила антирекорд по владению. И чуть не забила второй
Второй тайм, как Хави и предсказывал, «Барселоне» пришлось страдать ради победы. Команда отдала «Реалу» мяч и всем составом защищалась на своей половине поля. Вполне себе «Хетафе».
«Мадрид» даже мячом владел больше – для класико почти уникальная история. Хозяева провели с мячом 65% времени, с сезона-2013/14 это самое большой показатель для мадридцев в матчах против «Барсы». А для каталонцев 35% – самый низкий показатель во всех играх за этот же период.
Как оказалось, такой стиль очень неудобен «Реалу». Потому что даже так лучший момент втрого тайма был именно у «Барсы» – Кессиэ бил с убойной позиции, но попал в своего же.
У парней Анчелотти не получился даже финальный штурм. «Барса» отбилась и увезла из Мадрида победу 1:0. Действительно выстраданную.
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До конца сезона нас ждут еще два класико. 19 марта команды сыграют в Ла Лиге – матч на «Камп Ноу» может стать последним шансом «Реала» зацепиться за чемпионскую гонку.
Впрочем, и в Кубке Испании разговор еще не закончен: 5 апреля сыграют ответный полуфинал. «Мадрид» не выигрывал Кубок с 2014 года, в этот раз для финала потребуется подвиг уровня лигочемпионских камбэков.
- Дата проведения
- 2 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 0:1 – 26, автогол Милитао.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Начо (Родриго, 67), Модрич (Родригес, 84), Кроос (Тчуамени, 74), Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус Жуниор.
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Барселона –
тер Стеген, Араухо, Алонсо, Кунде, Бальде, Бускетс, Кессиэ (Серджи Роберто, 86), де Йонг, Гави, Рафинья (Фати, 69), Ферран Торрес.
Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun; East News/OSCAR DEL POZO / AFP, Manu Fernandez/Associated Press; REUTERS/Isabel Infantes, Juan Medina
В составе Барсы не понравился Рафинья, хотя нужно отдать должное, он неплохо отрабатывал в защите. Ферран тоже мало, что показал, но в атакующих действиях был немного лучше Рафиньи.
Насчет Фати даже не знаю, что сказать. С одной стороны не хочется на него гнать, всякое бывает, но с другой стороны, хочется подзатыльник ему выписать.
Бускетс и Де Йонг выдали отличный матч, они вместе довольно хорошо играют.
Вся линия защиты, кроме Бальде, вообще красавчики, не к чему придраться. Бальде, что в защите, что в атаке что-то невнятное выдаёт.