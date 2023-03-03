Винисиус психовал, а Кессиэ чуть не забил два.

«Барселона» обыграла «Реал» во второй раз в 2023 году. Первая победа была в финале Суперкубка в середине января (3:1), а теперь испанские топы зарубились в полуфинале Кубка Испании. И на «Сантьяго Бернабеу» сильнее была команда Хави.

Хотя было непросто: каталонцы приехали без Левандовского, Дембеле, Педри – все пропускали важный матч из-за травм. Кристенсен остался в запасе из-за дискомфорта в лодыжке. И все эти кадровые проблемы случились на фоне поражения от «Альмерии» и вылета из ЛЕ от «МЮ».

Испанское издание Relevo даже поделилось инсайдом: Хави готовит команду к тому, что на «Сантьяго Бернабеу» нужно выстрадать результат. Упоминалось выражение, что в этот раз нужно «быть больше «Хетафе», чем «Манчестер Сити». Спойлер: так и получилось.

Болельщики «Реала» же подготовились к теплой встрече заклятого соперника. Распечатали портрет Лапорты на 500-евровых купюрах и разбрасывали их вокруг стадиона и внутри арены. Акция посвящена скандалу, в который угодила «Барса»: клуб долго платил миллионы евро второму человеку в испанском судействе Энрикесу Негрейре.

Пока Винисиус психовал, «Барселона» забила

«Реал» сразу прижал «Барсу» и даже быстро забил – гол Бензема отменили из-за офсайда. А главные события первого тайма уложились в пару минут.

Сначала Винисиус борцовским приемом уложил Френки де Йонга на газон.

Бразилец получил желтую карточку и выдал пантомиму вечера. Заряжал стадион и ярко смеялся над решением судьи. И потом еще пошел и довыяснил отношения с арбитром.

Пока «Реал» отходил от выступления Винисиуса, «Барселона» сообразила гол. Гави попрессинговал на левом фланге, а Ферран после этого вывел Кессиэ на ворота. С первым ударом Куртуа справился, но Милитао отправил мяч в собственные ворота.

Это третий автогол «Реала» в класико в XXI веке. До Эдера мячи за «Барсу» забивали Иван Эльгера и Рафаэль Варан. И всегда в свои ворота забивала домашняя команда.

Удивительный факт: «Реал» владел мячом, но за весь первый тайм не нанес ни одного удара по воротам. На «Сантьяго Бернабеу» с мадридцами такого не случалось с 2010 года.

«Барса» установила антирекорд по владению. И чуть не забила второй

Второй тайм, как Хави и предсказывал, «Барселоне» пришлось страдать ради победы. Команда отдала «Реалу» мяч и всем составом защищалась на своей половине поля. Вполне себе «Хетафе».

«Мадрид» даже мячом владел больше – для класико почти уникальная история. Хозяева провели с мячом 65% времени, с сезона-2013/14 это самое большой показатель для мадридцев в матчах против «Барсы». А для каталонцев 35% – самый низкий показатель во всех играх за этот же период.

Как оказалось, такой стиль очень неудобен «Реалу». Потому что даже так лучший момент втрого тайма был именно у «Барсы» – Кессиэ бил с убойной позиции, но попал в своего же.

У парней Анчелотти не получился даже финальный штурм. «Барса» отбилась и увезла из Мадрида победу 1:0. Действительно выстраданную.

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До конца сезона нас ждут еще два класико. 19 марта команды сыграют в Ла Лиге – матч на «Камп Ноу» может стать последним шансом «Реала» зацепиться за чемпионскую гонку.

Впрочем, и в Кубке Испании разговор еще не закончен: 5 апреля сыграют ответный полуфинал. «Мадрид» не выигрывал Кубок с 2014 года, в этот раз для финала потребуется подвиг уровня лигочемпионских камбэков.

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun; East News/OSCAR DEL POZO / AFP, Manu Fernandez/Associated Press; REUTERS/Isabel Infantes, Juan Medina