«Рома» борется за место в Лиге чемпионов, так что поражение от главного аутсайдера сезона «Кремонезе» совсем не вписывалось в планы. А Жозе Моуринью вообще увидел с тренерского места лишь один из двух таймов.

Сразу после перерыва он удалился. Уже тогда было понятно, что Жозе станет главным героем послематчевых разборок.

Моуринью поругался с судьей на ровном месте

Защитник «Ромы» Мараш Кумбула упал после столкновения с игроком «Кремонезе» Франком Тсаджу. Моуринью это не понравилось. А судье не понравилась его реакция. Итог – красная карточка.

Жозе и правда рассердился не на шутку.

После матча Моуринью объяснился: так бурно он отреагировал из-за «серьезных заявлений» в его адрес со стороны резервного судьи Марко Серры. По его словам, главный арбитр Марко Пиччинини показал красную после сигнала от своего помощника.

«Серра – лжец. Возможно, как арбитр он станет следующим Рокки, Коллиной или Розетти, но как человека я уважаю его так же, как он уважал меня. Хотите знать, что случилось? Абсолютно обычный эпизод, похожий на 50 других, когда четвертый арбитр обычно говорит тренеру сохранять спокойствие, сесть. Я эмоционален, но не сумасшедший.

Ему не хватило честности сообщить, что и как он сказал мне, вызвав мою реакцию. Он говорил со мной недопустимым образом. После матча я ему сказал: «Хочу, чтобы ты честно обо всем рассказал». Но у него провалы в памяти, он забыл», – сказал Моуринью о Серре. И добавил, что рассматривает возможность подачи судебного иска.

Ого! А что сказал Серра?

Итальянцы нашли в трансляции кадр с его словами в адрес Моуринью и перевели их примерно как: «Они все насмехаются над тобой, иди домой». Вероятно, слово «насмехаются» звучало грубее. Еще одна версия: «Не лезь не в свое дело». Это выражение было после реакции Моуринью на столкновение игроков.

Итальянская федерация футбола уже начала расследование конфликта – она заслушает показания Моуринью и Серры.

Еще одна цитата – о Турине

Жозе не был бы Жозе, если бы не придумал что-то запоминающееся. «Серра из Турина, но я не думаю, что дело здесь в этом», – сказал он. На первый взгляд, не очень ясно, при чем тут Турин – в таблице между «Ювентусом» и «Ромой» даже после этого поражения целых девять очков. «Торино» – еще дальше.

Но Моуринью пояснил: «Не хочу углубляться в то, что мы играем с «Ювентусом» в воскресенье. Мне неприятно пропускать такую игру».

Да, «Рома» примет «Ювентус» в воскресенье, 5 марта (22:45 по Москве). И из-за этого удаления главный тренер «Ромы» пропустит матч.

Но это еще не все. Моуринью залетал в судейскую!

«[Моуринью дисквалифицирован] за то, что он оспорил решение судьи в решительной и провокационной манере на второй минуте второго тайма и повел себя так же во время удаления, – говорит в сообщении Серии А. – Кроме того, он вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными выражениями и предположениями после завершения матча».

Итог – бан на два матча.

Моуринью вовремя удалился – его помощник как раз отбыл дисквалификацию

Ассистент Жозе Сальваторе Фоти как раз после игры с «Кремонезе» (на Кубок) был дисквалифицирован на месяц, но недавно отбыл бан и готов рулить в домашнем матче против туринцев.

Удивительно: «Кремонезе» выиграл лишь трижды за сезон – в лиге и Кубке, а два раза – у «Ромы»

Совсем недавно мы писали о награде FIFA The Best в номинации Fair Play для грузинского защитника «Кремонезе» Луки Лочошвили – он выступает в единственной команде из топ-5 лиг, которая не побеждала в чемпионате за этот сезон.

Спас от смерти соперника, получил орден – а теперь еще и приз The Best. За что наградили грузина Луку Лочошвили

И это было исправлено на следующий день, пусть Лочошвили и просидел в запасе. «Кремонезе» открыл счет на 17-й минуте – забил Тсаджу, а пропустив во втором тайме от Спинаццолы, забил победный гол на 83-й – Чиофани отличился с пенальти.

Так случилось в последний день февраля. А в первый – «Кремонезе» обыграл «Рому» в Кубке в гостях. Тогда тоже не обошлось без пенальти (забил Дессерс), но гости удвоили счет благодаря автоголу Челика и только на 90+4 получили гол от Белотти.

1 февраля – 2:1 над «Ромой», 28 февраля – 2:1 над «Ромой». Пока это вся история побед «Кремонезе» в сезоне, если не считать 4:2 над «Моденой» из Серии В в этом же розыгрыше Кубка.

«Рома» совсем недалеко от зоны ЛЧ, но поражение очень чувствительное

«Последнее, что я сказал игрокам перед игрой, – представить, что это последняя игра сезона: если мы проиграем или сыграем вничью, то попадем в Лигу Европы, а если мы выиграем, то попадем в Лигу чемпионов. Мы не выиграли», – откровенничал после игры Моуринью.

«Рома» идет пятой после 24 туров, отставая на очко от «Лацио» и на три – от «Интера» с «Миланом». Конечно, вся борьба еще впереди, а три места до сих пор вакантны.

Но март будет совсем непростым – помимо двух матчей в Лиге Европы против «Реала Сосьедад» «Роме» предстоит сыграть в чемпионате с «Ювентусом», «Сассуоло» и «Лацио». Через месяц перспективы в борьбе за место в ЛЧ станут чуть более понятными.

Фото: globallookpress.com / Spada / IMAGO/www.imagephotoagency.it / IMAGO/Antonio Balasco; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini