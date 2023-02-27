28 комментариев

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«Барселона» заслуженно проиграла аутсайдеру Ла Лиги. Хави очень зол

Эль-Билаль Туре Эль-Билаль Туре
Анхель Аларкон
Альмерия Альмерия
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Родриго Эли Родриго Эли
Хави Хави
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Отрыв от «Реала» не вырос.

Что-то стряслось с «Барселоной» – после вылета из Лиги Европы опечаленные каталонцы проиграли в гостях «Альмерии» с 19-го места Ла Лиги. 0:1.

Нет опасности от Левандовского, зато очень много кроссов

И это не поражение, которое можно списать на невезение. В первом тайме «Альмерия» полностью контролировала «Барсу» за счет компактности и самоотдачи. Особенно сильно выделился защитник Родриго Эли – он так доставал Роберта Левандовского, что поляк постоянно cпускался в центр поля и искал крупицы свободного пространства.

На 24-й Эли начал голевую атаку – отобрал мяч, вырезал на Эль-Билаля Туре, который вылез на Тер Стегена и засадил мяч по центру ворот. Так «Барса» пропустила в чемпионате впервые с 1 февраля после шикарной серии из трех сухарей.

После перерыва «Альмерия» закрылась и удерживала счет, но каталонцы не смогли придумать что-то интересное и скатились в навесы. «Барселона» совершила 47 навесов за игру – самый высокий показатель в гостевом матче Ла Лиги с сезона-2005/06.

Самый печальный параметр – удары в створ. Первый дался «Барсе» только на 81-й минуте, неплохо ударил вышедший на замену 18-летний Анхель Аларкон. Из-за травмы Педри приходится ставить молодых игроков – 15 минут получил даже Пабло Торре, который играет совсем по праздникам.

Молодняк не спас Хави.

«Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября

Пощечина от «Альмерии» знаковая.

• «Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября: после 1:3 от «Реала» были 12 побед и ничья против «Эспаньола» в конце декабря. Поражение от аутсайдера – всего второе в сезоне.

• Команда Хави не забила впервые за 20 матчей. Последний раз такое происходило в октябре против «Баварии» (0:3 на «Камп Ноу») – после этого каталонцы отличались 19 игр подряд во всех турнирах.

• Вероятно, такой результат связан с плохой формой Роберта Левандовского. После ЧМ на его счету только два мяча в 6 матчах Ла Лиги.

• «Альмерия» впервые в истории обыграла «Барселону», хотя до этого команды встречались 17 раз в чемпионате и Кубке Испании. «Барса» побеждала 14 раз, команды трижды сыграли вничью.

«Мы потерпели неудачу – нет оправданий. В первом тайме не было страсти. Не вижу интенсивности и желания побеждать, вот что меня беспокоит больше всего, – грустит Хави. – Мы приносим извинения болельщикам. Упустили прекрасную возможность. Я этого не понимаю. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я очень зол.

После перерыва пытались сделать все возможное, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно. Первый тайм стал нашей худшей игрой в сезоне. Это моя ответственность. Я ответственный человек. Не остается ничего, кроме самокритики. Нам не хватило интенсивности. Мы поднимемся – но мы не выиграем лигу с комфортом».

Кстати, сам Хави получил 5-ю желтую в этой Ла Лиге и не сможет руководить «Барселоной» в матче с «Валенсией».

Что там с чемпионской гонкой?

У «Барселоны» весомое преимущество – 7 очков. Плюс команда Хави вылетела из еврокубков, а это значит, что календарь каталонцев полегче «Реала».

Впереди «Барсу» ждет непростой отрезок: два класико, матчи с «Валенсией» и традиционно тяжелый выезд к «Атлетику» Эрнесто Вальверде. У «Реала» помимо класико ответный матч с «Ливерпулем» и сложная игра с «Бетисом» в гостях.

Анчелотти говорит, что «Мадрид» ни за что не сдастся. Чем ответит Хави?

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Альмерия – Барселона 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
26 февраля, 20.30, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 24 Туре.
АльмерияФернандо, Чуми, Эли, Бабич, Акьеме, Робертоне (Рамазани, 76), Эгуарас (Посо, 83), де ла Ос, Баптистао (Саму Кошта, 83), Суарес (Эмбарба, 76), Туре (Кайки, 89).
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Торре, 76), Кристенсен, Эрик Гарсия (Араухо, 67), Альба (Алонсо, 67), Бускетс (Аларкон, 76), Кессиэ (Рафинья, 46), де Йонг, Гави, Левандовски, Ферран Торрес.
Предупреждения:
Эрик Гарсия (35), Робертоне (47), Хави (52), Чуми (53), Рафинья (54), Гави (57), Фернандо (87).

Фото: REUTERS/Jon Nazca

28 комментариев

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Макс Шева
Было мало передач на левый фланг,всего лишь весь раз играли однообразно и безусловно было мало бестолковых навесов, которые максимум завершались скидкой от адресата - вникуда.
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Arkadios Avgitidis
Ответ белошип
Закончился фарт-пошли поражения Так долго физрук не мог отскакивать Сейчас ещё в кубке им кинут несколько палок и бчк окончательно уйдёт в кризис до следующего бестрофейного сезона)
кончил,пока писал)?
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Direct free kick
Райкард > Чапе во всём. Франк вернись
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Direct free kick
Ответ Universal1000
Мадрид вчера обосрался? Обосрался. Поэтому вообще пофиг. За первый круг у Барсы 50 очков. За второй надо набрать 35-40 и этого хватит против калек столичных наверняка, а Атлетико уже вообще точно вне гонки. Если и раздавать очки, то Альмериям, ей нужнее сейчас.))
Как давний болельщик Атлетико очень зол. 2 игры подряд украли победу в угоду затхлому Реалу, в кубке и вчера в чемпионате
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Michael_the_creator
Реал чемпик
0
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Gulom Azizkhujaev
Худший топ-клуб в истории
+2
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Michael Chikvashvili
Отсутствие Педри и Дембеле было недостаточо надо было ещё чтобы отсутствовали Араухо , Кунде , Бальде, Рафиня ייЯ очень золיי заявил Гл тренер, интересно кто ему подсунул такой состав
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Nogoi89
Я давно болею за Барсу. Хави слабее Гвардиолы, и это не плохо, просто Пеп реально очень высокого уровня тренер. А, насчёт Хави, не нужно от него ждать повторения успехов Пепа. Это просто добротный тренер. Возможно, слишком долго тусовался в Катаре.
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Momos
Ответ Morgul13
То что меня лично смущает очень сильно - это отсутствие плана Б, любого, похожего на план, а не выпустим просто всех кто есть в атаку и посмотрим что получится. С сильными командами тренеры как-то реагируют, меняют план и работает. Хави не реагирует никак кроме замена всех на нападающих
Очень плохой признак в том, что Хави стал искать причины в окружающих обстоятельствах. Если после прихода в Барсу он искал причину в своей команде, брал вину на себя, то теперь жалуется на судей, травмы и т.д.
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Raindrop Drop Top
Кинули кость сливням, чтобы немного помечтали о чемпионстве 😂
Сейчас у нас ребятки вернутся из лазарета и снова уберут судейское шапито в стойло, где их место, а то распетушились тут 😂
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Alexlagodny
Отсутствие Педри и Дембеле естественно сказывается, но сегодня любым составом обязаны были выигрывать. Так что Хави что-то перемудрил.
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Костя Киреев
Ответ Morgul13
То что меня лично смущает очень сильно - это отсутствие плана Б, любого, похожего на план, а не выпустим просто всех кто есть в атаку и посмотрим что получится. С сильными командами тренеры как-то реагируют, меняют план и работает. Хави не реагирует никак кроме замена всех на нападающих
Это еще в прошлом сезоне было видно. Тут вопрос, Хави не хочет с этим что-то делать или не может понять чо ему делать?
+1
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Universal1000
Мадрид вчера обосрался? Обосрался.
Поэтому вообще пофиг.
За первый круг у Барсы 50 очков.
За второй надо набрать 35-40 и этого хватит против калек столичных наверняка, а Атлетико уже вообще точно вне гонки.
Если и раздавать очки, то Альмериям, ей нужнее сейчас.))
+2
-3
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banchik1
Ответ TNGHT
Сколько было отскоков в этом сезоне, это просто нереально. Но похоже всё постепенно встает на свои места
Это ты делаешь вывод по одному матчу? Респект таким аналитикам!
+1
-1
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Yubaba
Ответ UppS
Да, правильно, Вам нужно учится на ошЫбках...
Перед тем как исправлять, самому бы поучитЬся
+22
0
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UppS
Ответ FanRocstar
Хоть и проиграли но Будем учиться на ошыбках , ещё не конец сезона так что всё впереди а то сразу полилась критика и всё такое что из-за одного мачта всё так плохо , да обидно но всё же терпение нужно , Хави хоть и не топ тренер но прогресс есть какой-то
Да, правильно, Вам нужно учится на ошЫбках...
+8
-7
+1
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Мукунку хороший
Физкульт привет!
+2
0
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FanRocstar
Хоть и проиграли но Будем учиться на ошыбках , ещё не конец сезона так что всё впереди а то сразу полилась критика и всё такое что из-за одного мачта всё так плохо , да обидно но всё же терпение нужно , Хави хоть и не топ тренер но прогресс есть какой-то
+3
-3
0
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МГЕР
Ответ белошип
Закончился фарт-пошли поражения Так долго физрук не мог отскакивать Сейчас ещё в кубке им кинут несколько палок и бчк окончательно уйдёт в кризис до следующего бестрофейного сезона)
А от несчастья других, можно и лопнуть от счастья. Надо быть осторожным, а то разнесёт к чертям собачим
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Михаил Корж
Ответ белошип
Закончился фарт-пошли поражения Так долго физрук не мог отскакивать Сейчас ещё в кубке им кинут несколько палок и бчк окончательно уйдёт в кризис до следующего бестрофейного сезона)
Какую же ты ахинею несёшь 🤣. Но мне нравится, это смешно.
+2
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Anton Lem
Ну осечка, с кем не бывает, увы, для фанов Реала ничего не меняется. Барселона в этом розыгрыше ЛЛ более стабильно набирает очки, поэтому вряд ли упустит титул.
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FrankieWild
Вот и первому месту можно пока говорить
0
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Morgul13
То что меня лично смущает очень сильно - это отсутствие плана Б, любого, похожего на план, а не выпустим просто всех кто есть в атаку и посмотрим что получится.
С сильными командами тренеры как-то реагируют, меняют план и работает. Хави не реагирует никак кроме замена всех на нападающих
+20
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Flow market Victor Mercedes
Ответ белошип
Закончился фарт-пошли поражения Так долго физрук не мог отскакивать Сейчас ещё в кубке им кинут несколько палок и бчк окончательно уйдёт в кризис до следующего бестрофейного сезона)
Смотри чтобы тебе не кинули несколько)))
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Flow market Victor Mercedes
Да хрен с этой игрой, там Мбуппи с Ленькой Марсель разрывают, Черепашка 29 голов 29 матчей, Месси 1150 очков г+п! 👑🇦🇷✊🏻🤝🏻
0
-1
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