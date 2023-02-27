28 комментариев

Отрыв от «Реала» не вырос.

Что-то стряслось с «Барселоной» – после вылета из Лиги Европы опечаленные каталонцы проиграли в гостях «Альмерии» с 19-го места Ла Лиги. 0:1.

Нет опасности от Левандовского, зато очень много кроссов

И это не поражение, которое можно списать на невезение. В первом тайме «Альмерия» полностью контролировала «Барсу» за счет компактности и самоотдачи. Особенно сильно выделился защитник Родриго Эли – он так доставал Роберта Левандовского, что поляк постоянно cпускался в центр поля и искал крупицы свободного пространства.

На 24-й Эли начал голевую атаку – отобрал мяч, вырезал на Эль-Билаля Туре, который вылез на Тер Стегена и засадил мяч по центру ворот. Так «Барса» пропустила в чемпионате впервые с 1 февраля после шикарной серии из трех сухарей.

После перерыва «Альмерия» закрылась и удерживала счет, но каталонцы не смогли придумать что-то интересное и скатились в навесы. «Барселона» совершила 47 навесов за игру – самый высокий показатель в гостевом матче Ла Лиги с сезона-2005/06.

Самый печальный параметр – удары в створ. Первый дался «Барсе» только на 81-й минуте, неплохо ударил вышедший на замену 18-летний Анхель Аларкон. Из-за травмы Педри приходится ставить молодых игроков – 15 минут получил даже Пабло Торре, который играет совсем по праздникам.

Молодняк не спас Хави.

«Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября

Пощечина от «Альмерии» знаковая.

• «Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября: после 1:3 от «Реала» были 12 побед и ничья против «Эспаньола» в конце декабря. Поражение от аутсайдера – всего второе в сезоне.

• Команда Хави не забила впервые за 20 матчей. Последний раз такое происходило в октябре против «Баварии» (0:3 на «Камп Ноу») – после этого каталонцы отличались 19 игр подряд во всех турнирах.

• Вероятно, такой результат связан с плохой формой Роберта Левандовского. После ЧМ на его счету только два мяча в 6 матчах Ла Лиги.

• «Альмерия» впервые в истории обыграла «Барселону», хотя до этого команды встречались 17 раз в чемпионате и Кубке Испании. «Барса» побеждала 14 раз, команды трижды сыграли вничью.

«Мы потерпели неудачу – нет оправданий. В первом тайме не было страсти. Не вижу интенсивности и желания побеждать, вот что меня беспокоит больше всего, – грустит Хави. – Мы приносим извинения болельщикам. Упустили прекрасную возможность. Я этого не понимаю. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я очень зол.

После перерыва пытались сделать все возможное, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно. Первый тайм стал нашей худшей игрой в сезоне. Это моя ответственность. Я ответственный человек. Не остается ничего, кроме самокритики. Нам не хватило интенсивности. Мы поднимемся – но мы не выиграем лигу с комфортом».

Кстати, сам Хави получил 5-ю желтую в этой Ла Лиге и не сможет руководить «Барселоной» в матче с «Валенсией».

Что там с чемпионской гонкой?

У «Барселоны» весомое преимущество – 7 очков. Плюс команда Хави вылетела из еврокубков, а это значит, что календарь каталонцев полегче «Реала».

Впереди «Барсу» ждет непростой отрезок: два класико, матчи с «Валенсией» и традиционно тяжелый выезд к «Атлетику» Эрнесто Вальверде. У «Реала» помимо класико ответный матч с «Ливерпулем» и сложная игра с «Бетисом» в гостях.

Анчелотти говорит, что «Мадрид» ни за что не сдастся. Чем ответит Хави?

Фото: REUTERS/Jon Nazca