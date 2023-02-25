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Голова свиньи в коробке – посылка боссам «Сампдории». Предпоследнее место злит фанатов

Сампдория Сампдория
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Массимо Ферреро Массимо Ферреро
Футбол Футбол

«Следующие головы будут вашими».

Сезон-2022/23 получается для «Сампдории» близким к провальному: команда идет на 19-м месте, ниже лишь совсем бедовый «Кремонезе». Отставание от спасительного места – уже восемь очков.

В 2023-м «Сампдория» победила лишь однажды: 4 января обыграла в гостях «Сассуоло» (2:1), в остальных матчах две ничьих и шесть поражений.

Фанаты в бешенстве: угрожают руководству клуба

Само собой, часть болельщиков принимают ситуацию ну очень близко к сердцу. На днях фаны «Сампдории» отправили посылку с угрозой в адрес боссов клуба.

Как сообщает La Repubblica, возле входа в штаб-квартиру генуэзского клуба обнаружили картонную коробку с головой свиньи.

А еще там была записка, адресованная бывшему президенту «Сампдории» Массимо Ферреро и действующему вице-президенту Антонио Ромеи.

«Следующие головы будут вашими», – говорится в записке. И даже неясно, что страшнее: голова свиньи или эти слова.

Полиция начала расследование. Правоохранители будут просматривать записи с камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы идентифицировать причастных к акции. Пока предположение одновременно очевидное и расплывчатое – что ее организовали фанаты, недовольные работой боссов клуба.

Сезон-2022/23 команда начинала под руководством Марко Джампаоло, но с октября главный тренер – легендарный Деян Станкович. Пока при сербе «Сампдория» одержала лишь три победы: кроме «Сассуоло» обыгрывали «Асколи» в Кубке Италии и «Кремонезе» в Серии А.

Это не первая акция фанатов: уже привозили навоз и присылали патрон

Довольно долго отношения между болельщиками и руководством напряжены. 

И фанаты уже действовали в отношении того же Массимо Ферреро. В 2021-м бывшего президента арестовали по подозрению в финансовых махинациях, и кто-то привез навоз к дому экс-владельца «Сампдории» Эдоардо Гарроне, который в 2014-м продал клуб как раз Массимо Ферреро. Перед этим устроили марш протеста и подготовили баннеры с критикой.

Несколько недель назад неизвестный отправил в штаб-квартиру «Сампдории» пакет с холостым патроном.

К тому же около 70 болельщиков собрались у здания: по информации итальянских медиа, они принесли с собой дымовые шашки и баннер с надписью «Позор вам, семья Гарроне-Мондини».

Ситуация в клубе близка к критической. Если «Сампдория» вылетит, реакция фанатов может быть куда более резкой.

Ближайший матч, где можно приблизить спасение (или погрузиться еще глубже) – в понедельник против «Лацио».

Приставание гея и полгода в тюрьме. И все это пережил президент «Сампдории»

Фото: globallookpress.com/Sam Lammers,  Matteo Papini

4 комментария

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Dan Kennedy
Ответ Голубая Эскадра
Не повезло Генуе с клубами, оба в болоте. Для такого большого по итальянским меркам города это катастрофа. Генуя как Бирмингем (наверное) в Англии
Да не, у Астон Виллы вполне дела нормальные. А вот у Сити местного похуже, но даже середняком быть в Чемпионшипе не так уж и плохо.
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Dron Feoklistov
вот бы им ФАНАЙДИ ))))))
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garp
Ответ Голубая Эскадра
Не повезло Генуе с клубами, оба в болоте. Для такого большого по итальянским меркам города это катастрофа. Генуя как Бирмингем (наверное) в Англии
Так бывает - Гамбург уже который год во 2й бундеслиге. Большой богатый город и такое((
+3
0
+3
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Голубая Эскадра
Не повезло Генуе с клубами, оба в болоте. Для такого большого по итальянским меркам города это катастрофа. Генуя как Бирмингем (наверное) в Англии
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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