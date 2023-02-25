7 комментариев

А что это вообще за недуг?

Шведский вингер Кен Сема стал главным героем матча против «Вест Бромвича» (3:2) – сделал дубль и помог команде обыграть одного из главных соперников в борьбе за плей-офф Чемпионшипа.

Его послематчевое интервью – вообще отважный поступок.

Дело в том, что Кен страдает от заикания. Когда Сема разговаривал с журналистом, было видно: некоторые фразы даются с большим трудом. Но парень отлично справился – посмотрите сами.

«Я довольно долго восстанавливался от травмы, поэтому доволен, что забил, а моя команда победила. Это был восхитительный вечер. Было здорово отпраздновать победу вместе с болельщиками. Я сделал все, чтобы после травмы вернуться только сильнее. Это очень важная победа. Дальше нас ждут непростые матчи, но я с нетерпением жду возможности проявить себя», – делился эмоциями Сема.

Для шведского полузащитника сейчас важный сезон: в 29 лет ему наверняка хочется вернуться в АПЛ. Он переехал в «Уотфорд» в 2018-м, его позвали из «Эстерсунда» как раз под Премьер-лигу.

Сема отыграл 17 матчей с одним голом в первом сезоне, ушел в аренду в «Удинезе» и много выходил в Серии А, вернулся уже в чемпионшип и пятью мячами уже однажды помогал «Уотфорду» вернуться – чтобы поиграть в АПЛ в сезоне-2021/22 снова.

Правда, там с предпоследнего места снова вылетели, и теперь надо опять возвращаться.

«Есть масса вещей, которые я хочу сказать – но не смогу их выговорить». Люк Эйлинг из «Лидса» тоже страдает от заикания

Конечно, история Семы – не уникальна даже в футболе.

Например, в прошлом году защитник «Лидса» Люк Эйлинг дал интервью BBC и откровенно рассказал о борьбе с заиканием.

«Когда я только перешел в «Лидс», мне было некомфортно давать интервью. Но постепенно я дошел до того, что мне стало все равно. Я вижу, что многие люди в комментариях пишут, что во время интервью я часто повторяю одни и те же слова. Но они не понимают, что это моя страховка, потому что я уверен, что смогу выговорить эти слова.

Однако в некоторых ситуациях я все равно некомфортно чувствую себя из-за заикания. Например, когда мы едем в место, где нужно заказывать еду из машины, вместо меня всегда говорит моя жена. Это ужасно, потому что есть масса вещей, которые я хочу сказать – но в то же время я понимаю, что не смогу их выговорить. Поэтому я просто болтаю», – рассказывал Эйлинг.

На ютуб-канале Sky Sports есть видео с одного из послематчевых интервью Эйлинга. По нему очень сложно идентифицировать, что Люк заикается.

У кого чаще всего встречается заикание? В чем причина? Как от него избавиться?

Отвечает медицинский редактор Sports.ru Маргарита Климанова.

«Чаще всего заикание встречается у детей от двух до шести лет, причем среди мальчиков процент заикающихся в два-три раза выше. По разным оценкам, от 5 до 10% детей сталкиваются с заиканием в определенный период жизни. Многим удается преодолеть проблему с процессом совершенствования речевых навыков, однако 25% из них продолжает бороться с заиканием и во взрослом возрасте.

Раньше считалось, что причина заикания — в нарушении развития речи, а новые данные демонстрируют не только изменения в мозговой активности, но и, в некоторых случаях, генетическую подоплеку нарушения.

У взрослых (от заикания страдает примерно 1% населения) недуг может проявиться даже в том случае, если в детстве проблемы не было: причиной часто является инсульт или травма головы.

Лечат заикание в основном консервативными способами и логопедией. Главная задача такого вмешательства – научить человека говорить так, чтобы минимизировать заикание. Кому-то помогает более медленная речь и соблюдение ритма, а кто-то находит полезными дыхательные техники.

Это действительно работает. Известный пример – сильно заикавшийся король Великобритании Георг VI, которому помог логопед. Кстати, основанный на реальных событиях художественный фильм про его борьбу с заиканием «Король говорит!» получил множество наград – в том числе и «Оскар».

Используется и специальная техника: например, исследуют эффективность методики, при которой микрофон в ухе повторяет сказанное человеком – некоторым легче, если они будто говорят вдвоем с кем-то.

Специфического медикаментозного лечения не существует, но иногда заикание усиливается из-за другой патологии. В таком случае некоторые лекарства могут уменьшить частоту и силу проявлений – могут помочь, например, противоэпилептические препараты».

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Фото: globallookpress.com/Simon Hastegard