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Провал ВАР в Англии: забыли про линию офсайда в матче «Арсенала», а у «Брайтона» украли гол. Ошибки признали официально

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Перед клубами извинились.

23-й тур английской Премьер-лиги еще не доигран (вечером программу закроют ливерпульским дерби), но его уже называют худшим в истории ВАР. Судьи ошибались не только ярко, но и результативно: спорные решения могут повлиять даже на чемпионскую гонку. 

Прежде всего речь о двух эпизодах:

1. В матче «Арсенал» – «Брентфорд» (1:1) в моменте с голом гостей рефери не проверили на офсайд положение Кристиана Нергора, отдавшего голевую передачу. 

2. В матче «Кристал Пэлас» – «Брайтон» (1:1) судьи ошибочно отменили гол «Брайтона», проведя офсайдную линию не по тому игроку. 

PGMOL (организация, отвечающая за качество судейства в английском футболе) официально признала ошибки, связав их с «человеческим фактором»

Глава судей АПЛ Говард Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за ошибки ВАР и назначил на вторник экстренную встречу с судьями-видеопощниками для обсуждения ситуации. 

Как именно ошиблись судьи на ВАР?

1. «Арсенал» пострадал из-за того, что работавший на ВАР Ли Мэйсон не прочертил офсайдную линию, чтобы оценить положение игрока «Брентфорда» Кристиана Нергора. Он опередил вратаря «Арсенала» Рэмсдейла и скинул Айвену Тоуни на пустые ворота.

Мэйсон сконцентрировался лишь на первой стадии голевой атаки и действиях защитника «Брентфорда» Итана Пиннока, который столкнулся с игроком «Арсенала» Габриэлом. 

По мнению Микеля Артеты, Пиннок, выходя из офсайда, влиял на эпизод и заблокировал Габриэла – и гол стоило отменять уже после этого. Мэйсон потратил 2 минуты и 20 секунд на оценку эпизода и не зафиксировал вне игры. 

Автор Sky Sports и специалист по разбору ВАР Дэйл Джонсон отмечает: «На повторах кажется, что Пиннок перед Габриэлом, но мы не можем увидеть правую сторону защитнику «Арсенала» (она скрыта телом Пиннока).

2. «Брайтон» и правда лишили чистого гола из-за косяка видеоассистентов.

Защитник Первис Эступиньян ворвался в штрафную и не оставил шансов Висенте Гуаите. Команда Де Дзерби повела в счете, но тут главный судья Майкл Оливер отменил мяч из-за спорного офсайда.

Линию офсайда провели по защитнику «Кристал Пэлас» Джеймсу Томкинсу – хотя надо по последнему игроку Марку Гехи. Если линию все-таки провести правильно, то Эступиньян в офсайд не попадет. 

Как пишет Sky Sports, в связи со скандалом на матче «Брайтона» состоялась замена судьи на ВАР в играх «Ливерпуля» и «Эвертона», а также «Манчестер Сити» и «Арсенала», которые состоятся сегодня и в среду.

Вместо Джона Брукса, который ошибочно отменил гол «Брайтона», на ВАР в этих матчах будут работать Андре Марринер и Дэвид Кут.

К слову, на этом вопросы к судьям не закончились: «Челси» все так же возмущен неназначенным пенальти на 89-й минуте матча с «Вест Хэмом» (1:1) – за игру рукой Томаша Соучека. Но PGMOL не включила инцидент в список ошибок. 

«Челси» спорно не дали пенальти на 89-й минуте – теперь игрока «Вест Хэма» называют вратарем

Фото: REUTERS/ DAVID KLEIN

25 комментариев

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Ненавидящий2.0
Ответ toxasel
Пепка: Виноват ли «Ман Сити», что Ли Мэйсон не прочертил линии на «Эмирейтс»?»
Он же: Виноват ли "Ман Сити", что Вилле придумали офсайд, когда Коутиньо забивал второй гол в ворота "Ман Сити"?
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TravenS
Ответ vik444
А в случае с голом Бруну судьи разве извинялись. Там спорная ситуация
Спорная только для фанатов мю, и то адекватных (хотя как сказать). Для всех нормальных людей — это активный оффсайд
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Ненавидящий2.0
Ответ #SharkTeam
Сити очень часто отменяют такие голы, но они не ноют. Наверно дело в том, что достаточно сильны чтобы не обращать внимание на настолько спорные моменты. А если игра не идет, и это единственный момент, то слабые могут. Сколько там отмененных было где линии по плечам рисовали, так и не вспомнить
Да, помню как Пеп недоумевал, когда защитника соперника борцовским приёмом уложили на газон и забили гол, почему же этот гол всё-таки нельзя засчитать? Помнишь о каком матче и эпизоде речь? Ну да, просто не понимал, но не ныл
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vik444
Ответ TravenS
Ой, можно подумать в матчах конкурентов судьи не ошибались. Сити с Мю момент с голом Бруну при оффсайде (100% активном) Рэша — сити вполне мог и выиграть, по итогу вообще проиграли.
А в случае с голом Бруну судьи разве извинялись. Там спорная ситуация
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dmitryGoose
Нужно больше английских судей на ЧМ и ЧЕ!
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Attikus
Ну там не такая вопиющая ошибка, скорее неоднозначная трактовка эпизода. А тут просто придурь какая-то
Согласись в обоих ситуациях был оффсайд
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Attikus
Ответ TravenS
Ой, можно подумать в матчах конкурентов судьи не ошибались. Сити с Мю момент с голом Бруну при оффсайде (100% активном) Рэша — сити вполне мог и выиграть, по итогу вообще проиграли.
Ну там не такая вопиющая ошибка, скорее неоднозначная трактовка эпизода. А тут просто придурь какая-то
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Stormbringer
Чайкам, конечно, эти два очка чемпионами бы стать не помогли, но вот для еврокубков вполне может не хватить( На ЛЕ шансы-то пока неплохие.

Всякие Аткинсоны, Дины и Моссы карьеру завершили, но смена лучше судить не стала
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Mr@k
посмотрим как ещё отсудят Арсенал -МС
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#SharkTeam
Ответ Андрей Andrey
Ливерпуль тогда чемпионства лешился из- за ВАР. А тут всего какой то гол😂😂
Ливар.пуль то?)
0
-2
-2
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Андрей Andrey
Ливерпуль тогда чемпионства лешился из- за ВАР. А тут всего какой то гол😂😂
+3
-1
+2
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#SharkTeam
Ответ maxwad27
да, именно так. Ведь лучше заносить на чужие матчи, чем на свои, которые они постоянно сливают.
Сити очень часто отменяют такие голы, но они не ноют. Наверно дело в том, что достаточно сильны чтобы не обращать внимание на настолько спорные моменты. А если игра не идет, и это единственный момент, то слабые могут.
Сколько там отмененных было где линии по плечам рисовали, так и не вспомнить
+1
0
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zer
Ответ ronnych
Ну английские судьи всегда были теми ещё клоунами
держат марку
+1
0
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В Питере Пять
Что в Англии, что в Испании судьи дико косячат. Да везде так. Но наши болельщики РПЛ, которые не погружены в другие чемпионаты, строят на ошибках судей целые теории заговора. То Газпром всё купил, то Гинер, то Спартак, то Сухина в Локо договорился и тд и тп.
+1
0
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toxasel
Пепка: Виноват ли «Ман Сити», что Ли Мэйсон не прочертил линии на «Эмирейтс»?»
+1
0
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м м
Соучеку можно играть рукой. У него папа вратарём был.
+1
0
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maxwad27
Ответ Football Forever
Шейхи по ходу занесли немного
да, именно так. Ведь лучше заносить на чужие матчи, чем на свои, которые они постоянно сливают.
0
0
0
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Football Forever
Шейхи по ходу занесли немного
0
0
0
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TravenS
Ответ vik444
Может этих двух очков не хватит для чемпионства.
Ой, можно подумать в матчах конкурентов судьи не ошибались. Сити с Мю момент с голом Бруну при оффсайде (100% активном) Рэша — сити вполне мог и выиграть, по итогу вообще проиграли.
+10
-5
+5
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ronnych
Ну английские судьи всегда были теми ещё клоунами
+7
0
+7
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Андрей Рядькин
даже не верится, что может быть такая некомпетентность
+1
0
+1
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vik444
Может этих двух очков не хватит для чемпионства.
+4
-2
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старые кеды
клоунада какая-то.
+8
0
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Gustav Forsberg
ну спасибо, блин.
извинения на хлеб не намажешь и мегаважные очки никто не вернет
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-1
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Марат Довлатов
Очки то никто не вернёт
0
-2
-2
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