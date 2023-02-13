Провал ВАР в Англии: забыли про линию офсайда в матче «Арсенала», а у «Брайтона» украли гол. Ошибки признали официально

Перед клубами извинились.

23-й тур английской Премьер-лиги еще не доигран (вечером программу закроют ливерпульским дерби), но его уже называют худшим в истории ВАР. Судьи ошибались не только ярко, но и результативно: спорные решения могут повлиять даже на чемпионскую гонку.

Прежде всего речь о двух эпизодах:

1. В матче «Арсенал» – «Брентфорд» (1:1) в моменте с голом гостей рефери не проверили на офсайд положение Кристиана Нергора, отдавшего голевую передачу.

2. В матче «Кристал Пэлас» – «Брайтон» (1:1) судьи ошибочно отменили гол «Брайтона», проведя офсайдную линию не по тому игроку.

PGMOL (организация, отвечающая за качество судейства в английском футболе) официально признала ошибки, связав их с «человеческим фактором» .

Глава судей АПЛ Говард Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за ошибки ВАР и назначил на вторник экстренную встречу с судьями-видеопощниками для обсуждения ситуации.

Как именно ошиблись судьи на ВАР?

1. «Арсенал» пострадал из-за того, что работавший на ВАР Ли Мэйсон не прочертил офсайдную линию , чтобы оценить положение игрока «Брентфорда» Кристиана Нергора. Он опередил вратаря «Арсенала» Рэмсдейла и скинул Айвену Тоуни на пустые ворота.

Мэйсон сконцентрировался лишь на первой стадии голевой атаки и действиях защитника «Брентфорда» Итана Пиннока, который столкнулся с игроком «Арсенала» Габриэлом.

По мнению Микеля Артеты, Пиннок, выходя из офсайда, влиял на эпизод и заблокировал Габриэла – и гол стоило отменять уже после этого. Мэйсон потратил 2 минуты и 20 секунд на оценку эпизода и не зафиксировал вне игры.

Автор Sky Sports и специалист по разбору ВАР Дэйл Джонсон отмечает: «На повторах кажется, что Пиннок перед Габриэлом, но мы не можем увидеть правую сторону защитнику «Арсенала» (она скрыта телом Пиннока).

2. «Брайтон» и правда лишили чистого гола из-за косяка видеоассистентов.

Защитник Первис Эступиньян ворвался в штрафную и не оставил шансов Висенте Гуаите. Команда Де Дзерби повела в счете, но тут главный судья Майкл Оливер отменил мяч из-за спорного офсайда.

Линию офсайда провели по защитнику «Кристал Пэлас» Джеймсу Томкинсу – хотя надо по последнему игроку Марку Гехи. Если линию все-таки провести правильно, то Эступиньян в офсайд не попадет.

Как пишет Sky Sports, в связи со скандалом на матче «Брайтона» состоялась замена судьи на ВАР в играх «Ливерпуля» и «Эвертона», а также «Манчестер Сити» и «Арсенала», которые состоятся сегодня и в среду.

Вместо Джона Брукса, который ошибочно отменил гол «Брайтона», на ВАР в этих матчах будут работать Андре Марринер и Дэвид Кут.

К слову, на этом вопросы к судьям не закончились: «Челси» все так же возмущен неназначенным пенальти на 89-й минуте матча с «Вест Хэмом» (1:1) – за игру рукой Томаша Соучека. Но PGMOL не включила инцидент в список ошибок.

Фото: REUTERS/ DAVID KLEIN