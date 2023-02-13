Провал ВАР в Англии: забыли про линию офсайда в матче «Арсенала», а у «Брайтона» украли гол. Ошибки признали официально
Перед клубами извинились.
23-й тур английской Премьер-лиги еще не доигран (вечером программу закроют ливерпульским дерби), но его уже называют худшим в истории ВАР. Судьи ошибались не только ярко, но и результативно: спорные решения могут повлиять даже на чемпионскую гонку.
Прежде всего речь о двух эпизодах:
1. В матче «Арсенал» – «Брентфорд» (1:1) в моменте с голом гостей рефери не проверили на офсайд положение Кристиана Нергора, отдавшего голевую передачу.
2. В матче «Кристал Пэлас» – «Брайтон» (1:1) судьи ошибочно отменили гол «Брайтона», проведя офсайдную линию не по тому игроку.
PGMOL (организация, отвечающая за качество судейства в английском футболе) официально признала ошибки, связав их с «человеческим фактором».
Глава судей АПЛ Говард Уэбб извинился перед «Арсеналом» и «Брайтоном» за ошибки ВАР и назначил на вторник экстренную встречу с судьями-видеопощниками для обсуждения ситуации.
Как именно ошиблись судьи на ВАР?
1. «Арсенал» пострадал из-за того, что работавший на ВАР Ли Мэйсон не прочертил офсайдную линию, чтобы оценить положение игрока «Брентфорда» Кристиана Нергора. Он опередил вратаря «Арсенала» Рэмсдейла и скинул Айвену Тоуни на пустые ворота.
Мэйсон сконцентрировался лишь на первой стадии голевой атаки и действиях защитника «Брентфорда» Итана Пиннока, который столкнулся с игроком «Арсенала» Габриэлом.
По мнению Микеля Артеты, Пиннок, выходя из офсайда, влиял на эпизод и заблокировал Габриэла – и гол стоило отменять уже после этого. Мэйсон потратил 2 минуты и 20 секунд на оценку эпизода и не зафиксировал вне игры.
Автор Sky Sports и специалист по разбору ВАР Дэйл Джонсон отмечает: «На повторах кажется, что Пиннок перед Габриэлом, но мы не можем увидеть правую сторону защитнику «Арсенала» (она скрыта телом Пиннока).
2. «Брайтон» и правда лишили чистого гола из-за косяка видеоассистентов.
Защитник Первис Эступиньян ворвался в штрафную и не оставил шансов Висенте Гуаите. Команда Де Дзерби повела в счете, но тут главный судья Майкл Оливер отменил мяч из-за спорного офсайда.
Линию офсайда провели по защитнику «Кристал Пэлас» Джеймсу Томкинсу – хотя надо по последнему игроку Марку Гехи. Если линию все-таки провести правильно, то Эступиньян в офсайд не попадет.
Как пишет Sky Sports, в связи со скандалом на матче «Брайтона» состоялась замена судьи на ВАР в играх «Ливерпуля» и «Эвертона», а также «Манчестер Сити» и «Арсенала», которые состоятся сегодня и в среду.
Вместо Джона Брукса, который ошибочно отменил гол «Брайтона», на ВАР в этих матчах будут работать Андре Марринер и Дэвид Кут.
К слову, на этом вопросы к судьям не закончились: «Челси» все так же возмущен неназначенным пенальти на 89-й минуте матча с «Вест Хэмом» (1:1) – за игру рукой Томаша Соучека. Но PGMOL не включила инцидент в список ошибок.
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Фото: REUTERS/ DAVID KLEIN
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