К премии Пушкаша близок ампутант из Польши – за чудо-гол через себя. Его ногу переехал каток

С Ришарлисоном и Димитри Пайетом, героями топ-уровня, на лучший гол-2022 претендует поляк Марчин Олекси.

Конечно же, вы никогда о нем не слышали. Да и не должны были: это футболист-ампутант, который забил шикарнейший мяч в падении через себя.

Чем-то напоминает полет Ришарлисона, правда? Только тут – человек с костылями, у которого нет части голени.

Олекси стал инвалидом, когда попал под каток на дорожных работах. Пришлось ампутировать часть часть ноги

Марчин играет за «Варту» из Познани. 7 ноября 2022-го его команда победила «Сталь» – 4:0. Гол из этого матча вы только что и посмотрели.

Но как вообще у парня получился такой гол?

«Когда партнер только приближался к мячу, я понял, что пас пойдет мне, – рассказывал Олекси. – Когда я пробил, все время смотрел, как летит мяч – и как он влетает в угол. Я всегда хотел забить красиво. Вы видели, как я был горд этим голом – выпрямился, выпятил грудь. Я был так счастлив!».

Футболист говорил в интервью Sport.pl, что уже тогда почувствовал: этот гол может вылететь за пределы узкого среды футбола среди инвалидов. Но такого грандиозного эффекта он не ожидал. Олекси признавался, что и раньше пытался сотворить что-нибудь необычное, когда мяч в воздухе. Теперь по-настоящему получилось.

Игроку в апреле будет 36. Его жизнь изменилась в ноябре 2010-го, то есть в 23 года. Марчин был вратарем, поигрывал в четвертом дивизионе, часто получал личные призы на турнирах, но зарабатывал на жизнь не футболом, а дорожными работами. Однажды он поехал латать большую дыру в асфальте.

И стал жертвой несчастного случая: машина влетела в 150-килограммовый каток, а он проехал парню по ногам .

«Сначала ничего не почувствовал. Потом пришло осознание, насколько это плохо, – вспоминал Марчин. – Но в тот момент я не беспокоился ни о ногах, ни о своей жизни вообще».

По дороге в больницу он потерял сознание. Только когда пришел в себя после операции – понял, что произошло. Часть ноги ампутировали по диагонали. Поляк признался: в первую очередь был счастлив тому, что вообще остался жив.

Марчин вернулся на поле, потому что хотел играть с маленьким сыном. А теперь он в сборной Польши

Олекси не хотел расстраивать своим видом семью, так что о своей ноге шутил уже в больнице.

Марчин называет то время непростым периодом: два года в инвалидной коляске, рождение сына и постоянные мысли о том, как обеспечить семью. Но именно сын в каком-то смысле и вернул его на поле: «Однажды я пообещал себе – если у меня будет сын, я буду играть с ним в футбол. Как он подрос, мы пошли на детскую площадку. Нахлынули воспоминания. И я стал искать футбольную работу», – говорит поляк.

Одна из академий пригласила Олекси позаниматься с юными вратарями. И эта работа ему очень понравилась. А позже он и сам вернулся в игру: в 2019-м провел в Познани первую тренировку в клубе для ампутантов. В 2020-м – дебютировал, даже забил, но через 20 минут сломал малоберцовую кость. Но как вы понимаете, на этом не остановился: вернулся, впечатлил многих и даже попал в сборную Польши. А сейчас играет в пятой команде страны – «Варте», за которую и забил шедевральный мяч.

До инвалидности Олекси играл в воротах, а теперь стал форвардом. «Я столько лет сталкивался с нападающими как вратарь! Так что знаю их поведение, знаю, как они реагируют в тех или иных ситуациях – это помогает», – объясняет он сейчас.

Конечно, адаптация как инвалида была непростой.

«Сначала ты думаешь о негативе. Но со временем я обращал внимание на хорошее. Мне удалось выбраться. Во многом это заслуга моей жены, детей, семьи, – говорил Олекси в интервью TVP. – Может, будь моя жизнь хуже, я бы жаловался. Но сейчас не жалуюсь. Кажется, что все изменилось в лучшую сторону».

Как в футбол играют ампутанты? У них есть даже Лига чемпионов, а Россия – лучшая команда мира

Главное – чтобы представлять, как все устроено.

• Футболисты играют на поле размером 60х40 м, в команде шесть полевых и вратарь.

• УЕФА провел уже три Лиги чемпионов: в 2022-м финал прошел как раз в Польше – в Кракове, выиграл турецкий «Этимесгут». Третье место занял «Манчестер Сити».

• Чемпионаты Европы и мира тоже есть. Самая титулованная команда мира – сборная России, пентакампеоны. Бразилия и Узбекистан брали золото по три раза. Кстати, Россия два раза принимала ЧМ: играли в Сочи в 2002-м и в Калининграде в 2012-м.

• ЧМ-2022 выиграла сборная Турции. Поляки вместе с Олекси тоже играли – победили Танзанию и Испанию в группе, а в 1/8 финала вылетели от Бразилии.

Футбол ампутантов – не паралимпийский вид, но на международном уровне не раз поднимали вопрос о его включении в программу. Эту разновидность развивают в 30 странах мира.

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Обладателя премии The Best мы узнаем 27 февраля.

Награду имени Ференца Пушкаша за лучший гол вручат 14-й раз. Ее уже выигрывали, например, Криштиану Роналду, Неймар, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес, Мохамед Салах и Сон Хын Мин.

Побеждали представители 12 разных стран, только бразильцы – дважды (кроме Неймара брал Венделл Лира в 2015-м).

Поляки премию Пушкаша пока не выигрывали. Будет красиво, если первым станет именно Марчин Олекси.

Фото: соцсети Марчина Олекси