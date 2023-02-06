«Тоттенхэм» привычно грохнул «Сити» дома. У Кейна – 200 голов в АПЛ и рекорд, у Холанда – 0 ударов

Помогли «Арсеналу».

В субботу «Арсенал» неожиданно проиграл «Эвертону» (0:1) и вернул интригу в чемпионскую гонку. «Ман Сити» отставал на 5 очков и играл в гостях с «Тоттенхэмом». Вот только заклятые соседи помогли Артете и победили 1:0.

«Шпоры» проводили матч без Антонио Конте: итальянец лег на операцию по удалению желчного пузыря. Гвардиола оставил на лавке Кевина Де Брюйне, а Фил Фоден заболел и не попал даже на скамейку.

Кейн – король! Побил рекорд «Тоттенхэма» и забил 200-й гол в АПЛ

На 15-й минуте Хейбьерг перехватил мяч у чужой штрафной и выкатил под удар Кейну. Харри такие моменты щелкает.

Для Кейна этот гол стал 267-м за «Тоттенхэм» во всех соревнованиях – клубный рекорд. Это сразу же отобразили на табло стадиона. У легендарного Джимми Гривза было 266 голов.

А еще Харри добрался до отметки в 200 мячей в Премьер-лиге – на это ушло всего 303 матча. Впереди Уэйн Руни (208 голов за 491 игру) и Алан Ширер (260 за 441). Ближайшие преследователи среди действующих игроков – Варди (134 гола) и Салах (127).

Холанда сдержали: 0 голов, 0 ударов, 0 касаний в штрафной

У «Сити» в первом тайме ближе всех к голу был Марез, зарядивший в перекладину перед перерывом. Во второй половине игры «шпоры» убегали в острые контратаки – Кейн был близок к дублю.

А что Эрлинг Холанд? Норвежец провел невыразительный матч: 0 ударов (даже в сторону ворот), 0 касаний в штрафной, 90 минут на поле. Вообще, событие уникальное: в последний раз Холанд выходил в старте и не бил по воротам еще в сентябре 2020-го (тогда его около часа сдерживал «Дуйсбург»).

«Сити» не помог ни выход Де Брюйне, ни даже удаление у «Тоттенхэма». Чемпион мира Кристиан Ромеро получил вторую желтую за фол на Грилише. Правда, в меньшинстве «шпоры» оборонялись меньше 10 минут с учетом добавленного.

«Сегодня мы были без Антонио Конте, но он вернется к нам счастливым уже на следующей неделе, – радовался исполнявший обязанности тренера «шпор» Кристиан Стеллини. – Я только что говорил с ним по телефону, он поздравлял команду и особенно Харри Кейна».

Новый стадион «Тоттенхэма» – криптонит Пепа. Даже не забивают там

За последние годы «Манчестер Сити» уже привык, что поездки на новенький стадион «Тоттенхэма» ничем хорошим не заканчиваются.

После реконструкции «Уайт Харт Лейн» у Гвардиолы на этом стадионе 5 матчей, 5 поражений, 0 голов с 84 ударов. Катастрофа.

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«Сити» упустил шанс приблизиться к «Арсеналу» на расстояние одной победы (но не забываем, что у «канониров» матч в запасе).