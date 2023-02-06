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«Тоттенхэм» привычно грохнул «Сити» дома. У Кейна – 200 голов в АПЛ и рекорд, у Холанда – 0 ударов

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Тоттенхэм Тоттенхэм
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Харри Кейн Харри Кейн
Арсенал Арсенал
Антонио Конте Антонио Конте
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Помогли «Арсеналу».

В субботу «Арсенал» неожиданно проиграл «Эвертону» (0:1) и вернул интригу в чемпионскую гонку. «Ман Сити» отставал на 5 очков и играл в гостях с «Тоттенхэмом». Вот только заклятые соседи помогли Артете и победили 1:0.

«Шпоры» проводили матч без Антонио Конте: итальянец лег на операцию по удалению желчного пузыря. Гвардиола оставил на лавке Кевина Де Брюйне, а Фил Фоден заболел и не попал даже на скамейку.

Кейн – король! Побил рекорд «Тоттенхэма» и забил 200-й гол в АПЛ

На 15-й минуте Хейбьерг перехватил мяч у чужой штрафной и выкатил под удар Кейну. Харри такие моменты щелкает.

Для Кейна этот гол стал 267-м за «Тоттенхэм» во всех соревнованиях – клубный рекорд. Это сразу же отобразили на табло стадиона. У легендарного Джимми Гривза было 266 голов.

А еще Харри добрался до отметки в 200 мячей в Премьер-лиге – на это ушло всего 303 матча. Впереди Уэйн Руни (208 голов за 491 игру) и Алан Ширер (260 за 441). Ближайшие преследователи среди действующих игроков – Варди (134 гола) и Салах (127).

Холанда сдержали: 0 голов, 0 ударов, 0 касаний в штрафной

У «Сити» в первом тайме ближе всех к голу был Марез, зарядивший в перекладину перед перерывом. Во второй половине игры «шпоры» убегали в острые контратаки – Кейн был близок к дублю.

А что Эрлинг Холанд? Норвежец провел невыразительный матч: 0 ударов (даже в сторону ворот), 0 касаний в штрафной, 90 минут на поле. Вообще, событие уникальное: в последний раз Холанд выходил в старте и не бил по воротам еще в сентябре 2020-го (тогда его около часа сдерживал «Дуйсбург»).

«Сити» не помог ни выход Де Брюйне, ни даже удаление у «Тоттенхэма». Чемпион мира Кристиан Ромеро получил вторую желтую за фол на Грилише. Правда, в меньшинстве «шпоры» оборонялись меньше 10 минут с учетом добавленного.

«Сегодня мы были без Антонио Конте, но он вернется к нам счастливым уже на следующей неделе, – радовался исполнявший обязанности тренера «шпор» Кристиан Стеллини. – Я только что говорил с ним по телефону, он поздравлял команду и особенно Харри Кейна».

Новый стадион «Тоттенхэма» – криптонит Пепа. Даже не забивают там

За последние годы «Манчестер Сити» уже привык, что поездки на новенький стадион «Тоттенхэма» ничем хорошим не заканчиваются.

После реконструкции «Уайт Харт Лейн» у Гвардиолы на этом стадионе 5 матчей, 5 поражений, 0 голов с 84 ударов. Катастрофа.

***

«Сити» упустил шанс приблизиться к «Арсеналу» на расстояние одной победы (но не забываем, что у «канониров» матч в запасе). 

Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
5 февраля, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 15 Кейн.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич (Сессеньон, 79), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Санчес, 88), Сон Хын Мин (Биссума, 84), Кейн.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Льюис, Грилиш, Бернарду Силва (Гюндоган, 84), Родри, Марез (де Брюйне, 59), Холанд, Альварес.
Предупреждения:
Бентанкур (23), Ромеро (26), Перишич (75), Эдерсон (83), Уокер (90), Грилиш (90).
Удаление:
Ромеро (87).

С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся

3 комментария

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Ibragim Mejidow
грохнул слишком громко
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Tcoi
Надо попробовать без Холанда
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Добро пожаловать в ад...на Уайт Харт Лейн
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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