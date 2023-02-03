Мальчик спел кричалку про Симеоне сразу после выхода из комы. Ему организовали встречу с Чоло

А Диего сфотографировался с ним и подарил подписанную футболку.

На днях мадридский благотворительный фонд «Pequeño Deseo» («Маленькое желание»), помогающий детям с серьезными заболеваниями, рассказал красивую историю с участием главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Мальчик Хуан Пабло в одной из мадридских больниц попал в кому. За это время он забыл многие базовые человеческие вещи: например, как читать, сколько ему лет и другое. Но после пробуждения моментально вспомнил кричалку любимого «Атлетико».

Медсестра около его постели завела чант про главного тренера мадридской команды: как только прозвучало «Оле-Оле-Оле», Хуан Пабло тут же продолжил: «Чоло Симеоне».

Фонд решил организовать для Хуана Пабло поездку на тренировочную базу «Атлетико» и обратился в клуб. Мадридцы откликнулись и пригласили мальчика к себе: там он лично познакомился с Диего Симеоне и рассказал ему свою историю.

Пабло встретился и с футболистами. Здесь, например, он позирует с Коке.

Кроме милой беседы с любимым тренером и фотографии на память мальчик получил футболку с автографом Симеоне.

Этот день Хуан Пабло запомнит надолго.

У фонда были и другие футбольные благотворительные акции

Вот что было из последнего:

• Жорди всегда мечтал познакомиться с футболистами «Барселоны». «Pequeño Deseo» совместно с клубным фондом «Барселоны» организовали поездку Жорди на матч Кубка Жоана Гампера (ежегодный предсезонный мини-турнир, в котором участвуют каталонцы), где мальчик сфотографировался с футболистами, а защитник «Барселоны» Жорди Альба подарил ему футболку с автографом.

• Хавьер из Сарагосы мечтал попасть на игру «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Фонд совместно с Caixabank Zaragoza организовал поездку Хавьера в Мадрид, где ему провели экскурсию по городу и подарили билеты на один из домашних матчей команды.

• У юного Сидхамеда две любимые вещи: персонаж Дораэмон из японской манги и «ПСЖ». Фонд «Pequeño Deseo» совместил их: человек в костюме Дораэмона пришел к нему домой и торжественно вручил футболку любимого клуба. Сидхамед сразу же ее надел – его счастью не было предела.

Здорово, когда исполняются мечты. Дети ощущают это намного эмоциональнее взрослых – это откладывается в их памяти на всю оставшуюся жизнь.