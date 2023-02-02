Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался
И с ним бывает.
«ПСЖ» победил «Монпелье» 3:1, но вечер был скверным для Килиана Мбаппе. За 20 минут француз запорол два пенальти, не попал в пустые и закончил игру с травмой.
Главное случилось на 7-й минуте, когда «ПСЖ» заработал пенальти: Месси плавно забросил со штрафного, а Жюльен завалил Рамоса.
К мячу традиционно пошел Мбаппе. Он ударил в левый от себя угол на удобной для вратаря высоте. Лекомт спас.
Правда, арбитр заметил, что кипер выбежал за линию раньше удара. Мбаппе дали второй шанс.
Но Килиан снова промазал – на этот раз отправил мяч в штангу. Француз мог добить с близкого расстояния, но ухитрился пульнуть выше ворот – тотальное невезение!
А потом еще и рухнул после жесткого подката от Леруа. На 21-й минуте Килиан сел на газон, держась за ногу.
Видимо, все достаточно серьезно: уходя с поля, Мбаппе сказал медицинскому персоналу, что ему очень больно. Форварда заменил неопытный Юго Экитик.
Впрочем, «ПСЖ» справился и Мбаппе – уверенная победа 3:1. Главным героем стал Фабиан Руис: сначала забил сам, а потом сделал тонкий ассист на Лео Месси.
• Парижане продолжают лидировать в Лиге 1 (51 очко), дальше идут «Марсель» (46) и «Ланс» (45).
• Неймар с «Монпелье» не играл – его тоже свалила травма, хоть и, скорее всего, легкая. «ПСЖ» сообщил, что у бразильца мышечное перенапряжение. Кстати, 5 февраля Неймару исполнится 31 год – возможно, он просто не нарушает традицию.
Травмы (в матче с «Монпелье» выбыл еще и Рамос) накрыли «Париж» совсем не вовремя: 14 февраля команду ждет первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
• Гальтье верит, что Мбаппе и Рамос быстро вернутся: «Исходя из того, что мы увидели в перерыве и что сказали друг другу, особого беспокойства нет. Килиан получил удар по колену сзади и по мышце. Ушиб это или гематома – мы пока не знаем. С такой плотностью матчей предпочитаем не рисковать. Рамос при падении повредил приводящую мышцу. Мы думаем, что это не слишком серьезно. Он предпочел не рисковать из-за дискомфорта».
Звезды «ПСЖ» в касках и спецформе. Такими вы их еще не видели
Любители из 6-й лиги дошли до «ПСЖ» в кубке. 0:7 с пента-триком Мбаппе – и все равно счастье
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.00, «Моссон»
- Голы:
- 0:1 – 55 Фабиан Руис, 0:2 – 72 Месси, 1:2 – 89 Норден, 1:3 – 90 Заир-Эмери.
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Монпелье –
Лекомт, Сако (Тшато, 85), Жюльен, Куяте, Эстев, Мауасса (Файяд, 83), Саванье, Шотар (Норден, 83), Леруа (Ферри, 62), Жермен (Файе, 62), Мавидиди.
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Рамос (Саншеш, 32), Маркиньос, Мендеш (Бернат, 70), Данилу Перейра, Фабиан Руис, Солер, Витинья (Заир-Эмери, 69), Месси, Мбаппе (Экитик, 21).
- Предупреждения:
- Жюльен (7), Данилу Перейра (11).
Фото: REUTERS/Eric Gaillard; кадры трансляции «Матч ТВ»
Если игрок все-таки сделал повторное касание мяча, то судья назначит свободный удар в пользу обороняющейся команды.
https://football-esthete.ru/penalti-v-futbole/
Неправильное употребление возвратного глагола. Не травмировалСЯ, а получил травму после подката Леруа. Мбаппе ж ведь не сам себе травму нанес.
ЗЫ. Ладно редакторы. Но это русский язык класса 5 в средней школе.
Главное, чтоб к Баварии атакующая троица была в составе. Все в форме, все на ходу. Очень любопытно посмотреть на них после ЧМ против серьезного соперника.