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Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Серхио Рамос Серхио Рамос
ПСЖ ПСЖ
лига 1 Франция лига 1 Франция
Неймар Неймар
Монпелье Монпелье
Бенжамен Лекомт Бенжамен Лекомт
Футбол Футбол

И с ним бывает.

«ПСЖ» победил «Монпелье» 3:1, но вечер был скверным для Килиана Мбаппе. За 20 минут француз запорол два пенальти, не попал в пустые и закончил игру с травмой.

Главное случилось на 7-й минуте, когда «ПСЖ» заработал пенальти: Месси плавно забросил со штрафного, а Жюльен завалил Рамоса.

К мячу традиционно пошел Мбаппе. Он ударил в левый от себя угол на удобной для вратаря высоте. Лекомт спас.

Правда, арбитр заметил, что кипер выбежал за линию раньше удара. Мбаппе дали второй шанс.

Но Килиан снова промазал – на этот раз отправил мяч в штангу. Француз мог добить с близкого расстояния, но ухитрился пульнуть выше ворот – тотальное невезение!

А потом еще и рухнул после жесткого подката от Леруа. На 21-й минуте Килиан сел на газон, держась за ногу.

Видимо, все достаточно серьезно: уходя с поля, Мбаппе сказал медицинскому персоналу, что ему очень больно. Форварда заменил неопытный Юго Экитик. 

Впрочем, «ПСЖ» справился и Мбаппе – уверенная победа 3:1. Главным героем стал Фабиан Руис: сначала забил сам, а потом сделал тонкий ассист на Лео Месси.

• Парижане продолжают лидировать в Лиге 1 (51 очко), дальше идут «Марсель» (46) и «Ланс» (45).

• Неймар с «Монпелье» не играл – его тоже свалила травма, хоть и, скорее всего, легкая. «ПСЖ» сообщил, что у бразильца мышечное перенапряжение. Кстати, 5 февраля Неймару исполнится 31 год – возможно, он просто не нарушает традицию.

Травмы (в матче с «Монпелье» выбыл еще и Рамос) накрыли «Париж» совсем не вовремя: 14 февраля команду ждет первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

• Гальтье верит, что Мбаппе и Рамос быстро вернутся: «Исходя из того, что мы увидели в перерыве и что сказали друг другу, особого беспокойства нет. Килиан получил удар по колену сзади и по мышце. Ушиб это или гематома – мы пока не знаем. С такой плотностью матчей предпочитаем не рисковать. Рамос при падении повредил приводящую мышцу. Мы думаем, что это не слишком серьезно. Он предпочел не рисковать из-за дискомфорта».

Звезды «ПСЖ» в касках и спецформе. Такими вы их еще не видели

Любители из 6-й лиги дошли до «ПСЖ» в кубке. 0:7 с пента-триком Мбаппе – и все равно счастье

Монпелье – ПСЖ 1:3 (0:0, 1:3)
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 55 Фабиан Руис, 0:2 – 72 Месси, 1:2 – 89 Норден, 1:3 – 90 Заир-Эмери.
МонпельеЛекомт, Сако (Тшато, 85), Жюльен, Куяте, Эстев, Мауасса (Файяд, 83), Саванье, Шотар (Норден, 83), Леруа (Ферри, 62), Жермен (Файе, 62), Мавидиди.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Рамос (Саншеш, 32), Маркиньос, Мендеш (Бернат, 70), Данилу Перейра, Фабиан Руис, Солер, Витинья (Заир-Эмери, 69), Месси, Мбаппе (Экитик, 21).
Предупреждения:
Жюльен (7), Данилу Перейра (11).

Фото: REUTERS/Eric Gaillard; кадры трансляции «Матч ТВ»

17 комментариев

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Вася Гегель
великий распиарнный пенальтист из говнолиги сдулся, только отбирает стату запоротыми моментами у Гения
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holdenkolfielddd
Ответ Anton Bagaev
вам стоит перечитать правила
думаю, вам стоит вообще с ними ознакомиться и узнать про такое понятие как двойное касание
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butcher.jr
Ответ Pink Floyd1276
это не послематчевые пенальти
Если мяч после удара с пенальти попадает в каркас ворот, то бьющий игрок не имеет право его добивать.

Если игрок все-таки сделал повторное касание мяча, то судья назначит свободный удар в пользу обороняющейся команды.

https://football-esthete.ru/penalti-v-futbole/
+1
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+1
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Pink Floyd1276
- "Удар! Еще удар! Гол!.. Х...й, штанга! Да что же это такое?..."
0
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0
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AleksandrKuznetsov
Ответ Безымянный болельщик
Всякое может произойти с любым на поле. Главное, чтоб к Баварии атакующая троица была в составе. Все в форме, все на ходу. Очень любопытно посмотреть на них после ЧМ против серьезного соперника.
Пока незаметно что они все в форме после ЧМ
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Pink Floyd1276
Ответ holdenkolfielddd
Ну про вторую попытку пенальти все же стоит упомянуть, что вратарь отбил удар. Если бы Мбаппе просто попал в штангу, то гол после добивания все равно бы не был засчитан
это не послематчевые пенальти
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-4
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Isaiah
через 3-4 года потеряет в скорости и все.конец.
+1
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AleksandrKuznetsov
Ответ Anton Bagaev
вам стоит перечитать правила
Разве поменялись правила? раньше добивать бьющему пенальти при штанге нельзя было.
+1
0
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Anton Bagaev
Ответ holdenkolfielddd
Ну про вторую попытку пенальти все же стоит упомянуть, что вратарь отбил удар. Если бы Мбаппе просто попал в штангу, то гол после добивания все равно бы не был засчитан
вам стоит перечитать правила
+1
-1
0
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ЧакСевернаяКорея
Бывает)
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Молодой Френки
новые неудачи черепашек ниндзя на нашей грешной земле
+1
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прощай Роналду
Ничего страшного, побудет в лазарете один, соберется с мыслями и вернётся бомбардиром, скорейшего выздоровления и удачи 🔥✊🏻
+3
0
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Zombieset
>А потом еще и травмировался после жесткого подката от Леруа.
Неправильное употребление возвратного глагола. Не травмировалСЯ, а получил травму после подката Леруа. Мбаппе ж ведь не сам себе травму нанес.

ЗЫ. Ладно редакторы. Но это русский язык класса 5 в средней школе.
+15
-2
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holdenkolfielddd
Ну про вторую попытку пенальти все же стоит упомянуть, что вратарь отбил удар. Если бы Мбаппе просто попал в штангу, то гол после добивания все равно бы не был засчитан
+4
-1
+3
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Имя Фамилия
Мбаппе нужен отдых, уже сколько сезонов подряд его не жалеют, гоняют абсолютно на все матчи + сборная, и везде он выкладывается на полную. Пусть придёт в себя, главное чтобы восстановился к ЛЧ, а нынешний монпелье это просто груша для битья.
+1
-2
-1
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Дмитрий Глухов
ну и заголовочек... Запорол 2 пенальти, попал в пустые... И все это за 4 минуты!
+6
0
+6
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Безымянный болельщик
Всякое может произойти с любым на поле.
Главное, чтоб к Баварии атакующая троица была в составе. Все в форме, все на ходу. Очень любопытно посмотреть на них после ЧМ против серьезного соперника.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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