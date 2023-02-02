Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался

И с ним бывает.

«ПСЖ» победил «Монпелье» 3:1, но вечер был скверным для Килиана Мбаппе. За 20 минут француз запорол два пенальти, не попал в пустые и закончил игру с травмой.

Главное случилось на 7-й минуте, когда «ПСЖ» заработал пенальти: Месси плавно забросил со штрафного, а Жюльен завалил Рамоса.

К мячу традиционно пошел Мбаппе. Он ударил в левый от себя угол на удобной для вратаря высоте. Лекомт спас.

Правда, арбитр заметил, что кипер выбежал за линию раньше удара. Мбаппе дали второй шанс.

Но Килиан снова промазал – на этот раз отправил мяч в штангу. Француз мог добить с близкого расстояния, но ухитрился пульнуть выше ворот – тотальное невезение!

А потом еще и рухнул после жесткого подката от Леруа. На 21-й минуте Килиан сел на газон, держась за ногу.

Видимо, все достаточно серьезно: уходя с поля, Мбаппе сказал медицинскому персоналу, что ему очень больно. Форварда заменил неопытный Юго Экитик.

Впрочем, «ПСЖ» справился и Мбаппе – уверенная победа 3:1. Главным героем стал Фабиан Руис: сначала забил сам, а потом сделал тонкий ассист на Лео Месси.

• Парижане продолжают лидировать в Лиге 1 (51 очко), дальше идут «Марсель» (46) и «Ланс» (45).

• Неймар с «Монпелье» не играл – его тоже свалила травма, хоть и, скорее всего, легкая. «ПСЖ» сообщил, что у бразильца мышечное перенапряжение. Кстати, 5 февраля Неймару исполнится 31 год – возможно, он просто не нарушает традицию.

Травмы (в матче с «Монпелье» выбыл еще и Рамос) накрыли «Париж» совсем не вовремя: 14 февраля команду ждет первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

• Гальтье верит, что Мбаппе и Рамос быстро вернутся: «Исходя из того, что мы увидели в перерыве и что сказали друг другу, особого беспокойства нет. Килиан получил удар по колену сзади и по мышце. Ушиб это или гематома – мы пока не знаем. С такой плотностью матчей предпочитаем не рисковать. Рамос при падении повредил приводящую мышцу. Мы думаем, что это не слишком серьезно. Он предпочел не рисковать из-за дискомфорта».

Фото: REUTERS/Eric Gaillard; кадры трансляции «Матч ТВ»