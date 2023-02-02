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Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!

Гави Гави
Хавьер Тебас
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Новая дуэль.

Гави уже второй сезон стабильно играет в основе «Барселоны», но все это время числится игроком молодежной команды, поэтому играет под 30-м номером.

 

В январе «Барса» попросила Ла Лигу зарегистрировать Гави в качестве игрока основной команды, только в таком случае молодой талант мог получить 6-й номер. Но возникли большие сложности.

Гави не могли зарегистрировать из-за раздутой зарплатной ведомости

Еще в декабре Marca писала, что «Барса» не может заявить Гави за основу из-за проблем с ведомостью зарплат. 

«Барса» разгрузила ведомость, оттуда пропали Жерар Пике и Мемфис Депай. Но Ла Лига сообщила «Барсе», что новый контракт Гави все еще нельзя зарегистрировать, потому что «Барса» до сих пор не устранила нарушения двух статей из регламента. 

Одна из них предусматривает, что при продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. Во второй говорится о том, что организации с исключительными доходами, например, «Барса» с ее рычагами, должны представить финансовый план на следующие два сезона.

Однако издание Mundo Deportivo писало, что «Барса» даже не следила за мнением Ла Лиги. В клубе были уверены, что новый контракт все равно будет зарегистрирован 31 января, когда закроется зимнее трансферное окно. Регистрация контракта Гави была приоритетом для клуба, учитывая ведущую роль футболиста.

«Барса» все же зарегистрировала Гави. Через суд!

Заявление «Барселоны»: «Коммерческий суд в Барселоне решил принять необычную обеспечительную меру, заключающуюся в настоятельном призыве к Профессиональной футбольной лиге Испании (LFP) сделать все необходимое, чтобы Гави мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой до закрытия зимнего трансферного рынка в 00:00 по центральноевропейскому времени.

Решение было принято после запроса, сделанного «Барселоной» в прошлую пятницу после отказа соответствующего органа LFP принять регистрацию игрока, несмотря на то, что клуб считает, что все необходимые для этого требования были выполнены. Так же решил и суд.

Ла Лига была уведомлена о приговоре, вынесенном судом, и теперь Гави может быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды».

Ла Лига не согласна и будет подавать апелляцию

В Ла Лиге согласились с решением, но заявили, что попытаются его оспорить.

«Лиге не известно содержание основного юридического процесса. Решение было принято без возможности Ла Лиги представить аргументы. Ла Лига примет временную меру, но мы подадим апелляцию, поскольку считаем, что существуют достаточные фактические и юридические основания для того, чтобы суд вынес решение о ее отмене», – сказано в официальном пресс-релизе организации.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что это еще не конец: «Меры против нас были приняты без слушания Ла Лиги. Мы будем выступать против этого. Давайте дождемся завершения этого дела».

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«Реал» и «Барса» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико». Зачем?

Фото: instagram.com/fcbarcelona; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO; Gettyimages.ru/Carlos Alvarez

24 комментария

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Гусеконь
Ответ gera1873
"Одна из них предусматривает, что при продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. Во второй говорится о том, что организации с исключительными доходами, например, «Барса» с ее рычагами, должны представить финансовый план на следующие два сезона." Т.е. Барселону просят предоставить подтверждение того, что: а) они впишутся в регламент по стоимости состава на следующий сезон, по сути предоставят подтверждение того, что не обходят правила и не тратят сверх меры; б) просят предоставить финансовый план на два следующих сезона, по сути просят подтвердить документально (по сути хотя бы формально), что Барселона не планирует осуществить какие-либо махинации с целью обхода финансовых правил лиги. Подскажите, пожалуйста, знающие люди - почему именно Барселона отказывается? Я конечно понимаю, что попытаться разобраться в фактах не так интересно как искать теории заговора. Но мне правда интересно почему клуб, который только только вроде как выбравшийся из долговой ямы, не желает подтвердить свое финансовое здоровье?
наверно потому что делал кучу покупок и не может подтвердить здоровье.
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Ярик01
Ответ Дороф
Если бы Тебас был за Реал, он бы не был против Суперлиги. Но он, конечно же, агент Мадрида.
Зачем Тебасу лишать себя дохода и работы?
За Реал, в чем много раз признавался, что болельщик, но против суперлиги.
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Дороф
Ответ Галина Пивоварчик
"Нейтральный" Тебас одновременно подает в суд на Барселону, потому что та пытается зарегистрировать своего игрока молодежной команды, и на Лигу 1, поскольку Мбаппе уломали остаться и сорвался его переход в мадридский Реал. Ощущение, что идеальная Ла Лига для Тебаса - это чемпионат двух команд, в котором будут соревноваться "Реал Мадрид" и "Реал Мадрид Кастилья".
Если бы Тебас был за Реал, он бы не был против Суперлиги. Но он, конечно же, агент Мадрида.
0
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-1
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gera1873
"Одна из них предусматривает, что при продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. Во второй говорится о том, что организации с исключительными доходами, например, «Барса» с ее рычагами, должны представить финансовый план на следующие два сезона."

Т.е. Барселону просят предоставить подтверждение того, что:
а) они впишутся в регламент по стоимости состава на следующий сезон, по сути предоставят подтверждение того, что не обходят правила и не тратят сверх меры;
б) просят предоставить финансовый план на два следующих сезона, по сути просят подтвердить документально (по сути хотя бы формально), что Барселона не планирует осуществить какие-либо махинации с целью обхода финансовых правил лиги.

Подскажите, пожалуйста, знающие люди - почему именно Барселона отказывается?

Я конечно понимаю, что попытаться разобраться в фактах не так интересно как искать теории заговора. Но мне правда интересно почему клуб, который только только вроде как выбравшийся из долговой ямы, не желает подтвердить свое финансовое здоровье?
+2
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+2
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Momos
Ла Лига справедливо борется с последствиями отвратительно менеджмента предыдущего президента Барселоны, которое проводила ужасную трансферную политику и бездумно раздувало зарплатный фонд. Это не Ла Лига покупала разных коутиньев за 120 лямов и отстегивала им по 500к евро в неделю. Так что нечего сейчас жаловаться на мадридский заговор и попытки навредить Барсе. Больше президентов Барсы клубу ни один мадридский функционер не вредил.
+2
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Afinogenov
Ответ Ya_Mama
Про потолок стоимости состава слышу впервые, потолок зарплат привязан к доходам и для "финансовой устойчивости" не должен превышать 70 что ли процентов доходов или около того. При Барто было забито то ли 85 то ли 87% и никто не ограничивал ни трансфер Гризмана на астрономическую зарплату ни абсолютно дикие продления имеющихся игроков, а сделки типа Пьянич-Артур у лиги тоже вопросов не вызывали. Сейчас, когда клуб действительно начал выметать мусор из финансовой ведомости, Тебас вдруг включил буквоеда с пересчётом каждого евро и изысканием иных способов отказывать в регистрации, что приходится доказывать свою правоту в суде. Совпадение, что это начало происходить именно сейчас?)) Долг Барселоны чуть больше миллиарда, долг Реала чуть меньше миллиарда, принципиальная разница только в отношении лиги и количестве ликвидных средств которые Лапорта привлёк (да-да рычагами), но Тебас и здесь отметился, плюс по Барсе сильно ударил карантин, лига кстати на уступки ввиду сего форс-мажора тоже не пошла, вот так поддержка)) Добавим ко всему этому испанское судейство, на систематическую объективность которого последние лет 5 Барсе рассчитывать не приходится, даже по местным меркам, и видим полное отсутствие палок в колёсах и отсутствие заговора.
Барто был конкретным вредителем. Он является либо конкретным идиотом, либо умным идиотом. Такое чувство, что он возглавил условную Гранаду, и начал потенциальных новичков тупо забрасывать деньгами, хотя играть за Барсу - уже достижение и мечта для многих топов. Или выписывать огромные суммы своим игрокам: никто не поверит, что Роберто пытались переманить конкуренты, существенно повысим ему зарплату. А игрок ведь такой системообразующий...

И хотелось бы добавить пару слов о Лапорте.
Вспомните, какую Барсу он принял в свой первый заход и какую оставил, когда уходил. Так вот, единственный достойный президент Барселоны последних двадцати лет - Лапорта. Лишь благодаря ему многие болеют за Барсу, иначе это был бы просто около гранд или ещё хуже.

И как здесь не вспомнить, когда все восторгались Барто, когда тот выписывал миллионные чеки многим игрокам, попутно убивая всю философию и структуру Барсы.
Да, это было не сразу. Люди не привыкли думать чуть наперёд, но итоги спустя 10 лет очень очевидны и показательны, чтобы даже слепой заметил.
+1
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Anton Lem
Ну для главы ЛЛ только - "Когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите" @
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Sekor
В Ла Лиге творится клоунада почище Серии А и РПЛ.
+3
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Ya_Mama
Ответ tli2toakinom 1337
Так потолок зарплат и стоимости состава и вводится ЛаЛигой для того, чтобы конкуренция была. Если бы этого не было, та же барса(как она это делала при Бартомеу) или реал скупали бы игроков налево и направо из конкурентов своих, как это делает бавария или же псж. Мне кажется, Барса легко отделалась, если смотреть на ее многомиллионные и даже, моментами, миллиардный долг. Ушел месси, зарплатная ведомость снизилась, что помогло барсе выйти из той ямы, в какую завел ее бартомеу. Так же сейчас произошло с депаем и пике, уход которых помог барсе. Однако ж этот уход не означает , что у барсы нет больше долгов. Поэтому , как мне кажется , претензии тебаса и ЛаЛиги к барсе обоснованны. К реалу таких претензий нет, так как реал имеет толстую финансовую подушку,не тратится на огромные трансферы, облегчает зарплатную ведомость(ушли бейл, марсело, иско). Но многие фаны барсы , от мала до велика, не понимают этого, и ищут вселенский заговор против барселоны.
Про потолок стоимости состава слышу впервые, потолок зарплат привязан к доходам и для "финансовой устойчивости" не должен превышать 70 что ли процентов доходов или около того. При Барто было забито то ли 85 то ли 87% и никто не ограничивал ни трансфер Гризмана на астрономическую зарплату ни абсолютно дикие продления имеющихся игроков, а сделки типа Пьянич-Артур у лиги тоже вопросов не вызывали. Сейчас, когда клуб действительно начал выметать мусор из финансовой ведомости, Тебас вдруг включил буквоеда с пересчётом каждого евро и изысканием иных способов отказывать в регистрации, что приходится доказывать свою правоту в суде. Совпадение, что это начало происходить именно сейчас?))
Долг Барселоны чуть больше миллиарда, долг Реала чуть меньше миллиарда, принципиальная разница только в отношении лиги и количестве ликвидных средств которые Лапорта привлёк (да-да рычагами), но Тебас и здесь отметился, плюс по Барсе сильно ударил карантин, лига кстати на уступки ввиду сего форс-мажора тоже не пошла, вот так поддержка))
Добавим ко всему этому испанское судейство, на систематическую объективность которого последние лет 5 Барсе рассчитывать не приходится, даже по местным меркам, и видим полное отсутствие палок в колёсах и отсутствие заговора.
+1
-1
0
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ЧИКО
Самое главное, что решение коммерческого суда Каталонии оказалось убедительной и его не отменил вышестоящий апелляционный суд, который находиться в Мадриде…..🙄🙄🙄
+2
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Raybar
В том то и дело что финплан на ближайшие годы отсутствует …
+1
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tli2toakinom 1337
Ответ Ya_Mama
Видимо, Ла Лига в текущей парадигме без Суперлиги не потянет 2 топ-клуба и идея в том чтобы сделать из Реала какое-то подобие Баварии. При Барто разваливать Барсу получалось неплохо, но вот Лапорта и Хави портят всю малину.
Так потолок зарплат и стоимости состава и вводится ЛаЛигой для того, чтобы конкуренция была. Если бы этого не было, та же барса(как она это делала при Бартомеу) или реал скупали бы игроков налево и направо из конкурентов своих, как это делает бавария или же псж. Мне кажется, Барса легко отделалась, если смотреть на ее многомиллионные и даже, моментами, миллиардный долг. Ушел месси, зарплатная ведомость снизилась, что помогло барсе выйти из той ямы, в какую завел ее бартомеу. Так же сейчас произошло с депаем и пике, уход которых помог барсе. Однако ж этот уход не означает , что у барсы нет больше долгов. Поэтому , как мне кажется , претензии тебаса и ЛаЛиги к барсе обоснованны. К реалу таких претензий нет, так как реал имеет толстую финансовую подушку,не тратится на огромные трансферы, облегчает зарплатную ведомость(ушли бейл, марсело, иско). Но многие фаны барсы , от мала до велика, не понимают этого, и ищут вселенский заговор против барселоны.
+2
0
+2
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Дамир Амагов
До каких пор этот чудак на букву «М» будет возглавлять ла лигу, т.е пытаться разрушить «Барселону»?
+1
-1
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rachidibrahimov
Ответ Cash_One
Я вот одного не понимаю, по факту подрыв Барселоны невыгоден прямым конкурентам по лиге, так кто так кормит Тебаса на протяжении стольких лет? Адекватным болелам и так понятно, что чем круче будут становиться клубы- тем больше денег будет в лиге, так зачем срать в малину?
Скорее из за поддержки суперлиги и отказа от сделки с CVC. На Реал он по некоторым причинам, быковать не может. А точнее 1: У них всё хорошо с финасами 2: Перес опасный противник и идти в открытую против него, у Тебаса кишка тонька. А Барса сейчас уязвима. По этому он давит на главного союзника Переса, чтобы тот отказался от суперлиги и заключил сделку с CVC. Потеря Юве еще более менее терпимо будет. Но потеря Барсы, это практически конец идеям суперлиги.
+3
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+3
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прощай Роналду
Хави вперёд! Стоп! Гави вперёд!
0
0
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Ya_Mama
Ответ Cash_One
Я вот одного не понимаю, по факту подрыв Барселоны невыгоден прямым конкурентам по лиге, так кто так кормит Тебаса на протяжении стольких лет? Адекватным болелам и так понятно, что чем круче будут становиться клубы- тем больше денег будет в лиге, так зачем срать в малину?
Видимо, Ла Лига в текущей парадигме без Суперлиги не потянет 2 топ-клуба и идея в том чтобы сделать из Реала какое-то подобие Баварии. При Барто разваливать Барсу получалось неплохо, но вот Лапорта и Хави портят всю малину.
+8
-2
+6
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Галина Пивоварчик
"Нейтральный" Тебас одновременно подает в суд на Барселону, потому что та пытается зарегистрировать своего игрока молодежной команды, и на Лигу 1, поскольку Мбаппе уломали остаться и сорвался его переход в мадридский Реал. Ощущение, что идеальная Ла Лига для Тебаса - это чемпионат двух команд, в котором будут соревноваться "Реал Мадрид" и "Реал Мадрид Кастилья".
+26
-1
+25
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Nike of FW
Ответ Cash_One
Я вот одного не понимаю, по факту подрыв Барселоны невыгоден прямым конкурентам по лиге, так кто так кормит Тебаса на протяжении стольких лет? Адекватным болелам и так понятно, что чем круче будут становиться клубы- тем больше денег будет в лиге, так зачем срать в малину?
почему не выгоден ? Бавария вон пылесосит Бундес лигу и не жужжит ? Ни один бизнес не стремится к поддержанию сильных конкурентов. В конкуренции заинтересован покупатель/потребитель(мы) и по идее должны быть заинтересован Ла Лига (как продавец контента и организатор площадки) ....
+7
0
+7
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Cash_One
Я вот одного не понимаю, по факту подрыв Барселоны невыгоден прямым конкурентам по лиге, так кто так кормит Тебаса на протяжении стольких лет? Адекватным болелам и так понятно, что чем круче будут становиться клубы- тем больше денег будет в лиге, так зачем срать в малину?
+11
0
+11
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Вячеслав Новиков
Ответ Nike of FW
И это все конечно под соусом заботы о Барсе и Ла Лиге Ну да не регистация Гави, и как следствие возможность Барселоной его потерять - это выгодно как для Ла Лиги(потеря лучшего игрока прошлого года) , так и для Барселоны (потеря актива порядка 100 млн) - вот это забота. И даже после ухода Пике 28,11 и продажи Депая запрещали трансферы, а в последний день трансферного окна оказалось что у Барсы поряка 10 млн под шапкой, сюрприз, сюрприз . В итоге Барсе даже с этим пришлось регистрировать Гави через суд , и Тебас собирается это опротестовать , в результате контракт Гави анулируется и он станет свободным агентом, это конечно забота о клубе и Ла Лиге в целом , следующим шагом надо запретить клубам добиваться своего в судах. Но ведь это не первый раз в 2005м хотел помешать регистрации Месси https://www.elmundo.es/elmundodeporte/2005/10/04/liga/1128447818.html тоже с заботой. По итогам зимнего ТО клубы Ла Лиги потратили меньше чем клубы MLS и Аргентинского первого дивизиона и Мексиканской лиги , это ведь исключительно потому, что в Ла Лиге никому усиление не надо было .....
Тебас это настоящий вредитель Ла Лиги
+10
-1
+9
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Feniks91
Правила ла лиги самые поганые в мире
+12
-2
+10
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Nike of FW
Ответ Fyuted
То есть весь сыр-бор из-за того какой номер будет на футболке Гави.. .
нет , дело в том, что , без регистрации контракта Гави становился свободным агентом в конце сезона.
+7
0
+7
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Fyuted
То есть весь сыр-бор из-за того какой номер будет на футболке Гави.. .
+1
-1
0
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Nike of FW
И это все конечно под соусом заботы о Барсе и Ла Лиге

Ну да не регистация Гави, и как следствие возможность Барселоной его потерять - это выгодно как для Ла Лиги(потеря лучшего игрока прошлого года) , так и для Барселоны (потеря актива порядка 100 млн) - вот это забота. И даже после ухода Пике 28,11 и продажи Депая запрещали трансферы, а в последний день трансферного окна оказалось что у Барсы поряка 10 млн под шапкой, сюрприз, сюрприз . В итоге Барсе даже с этим пришлось регистрировать Гави через суд , и Тебас собирается это опротестовать , в результате контракт Гави анулируется и он станет свободным агентом, это конечно забота о клубе и Ла Лиге в целом , следующим шагом надо запретить клубам добиваться своего в судах.

Но ведь это не первый раз в 2005м хотел помешать регистрации Месси https://www.elmundo.es/elmundodeporte/2005/10/04/liga/1128447818.html
тоже с заботой.

По итогам зимнего ТО клубы Ла Лиги потратили меньше чем клубы MLS и Аргентинского первого дивизиона и Мексиканской лиги , это ведь исключительно потому, что в Ла Лиге никому усиление не надо было .....
+52
-3
+49
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