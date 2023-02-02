Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!
Новая дуэль.
Гави уже второй сезон стабильно играет в основе «Барселоны», но все это время числится игроком молодежной команды, поэтому играет под 30-м номером.
В январе «Барса» попросила Ла Лигу зарегистрировать Гави в качестве игрока основной команды, только в таком случае молодой талант мог получить 6-й номер. Но возникли большие сложности.
Гави не могли зарегистрировать из-за раздутой зарплатной ведомости
Еще в декабре Marca писала, что «Барса» не может заявить Гави за основу из-за проблем с ведомостью зарплат.
«Барса» разгрузила ведомость, оттуда пропали Жерар Пике и Мемфис Депай. Но Ла Лига сообщила «Барсе», что новый контракт Гави все еще нельзя зарегистрировать, потому что «Барса» до сих пор не устранила нарушения двух статей из регламента.
Одна из них предусматривает, что при продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. Во второй говорится о том, что организации с исключительными доходами, например, «Барса» с ее рычагами, должны представить финансовый план на следующие два сезона.
Однако издание Mundo Deportivo писало, что «Барса» даже не следила за мнением Ла Лиги. В клубе были уверены, что новый контракт все равно будет зарегистрирован 31 января, когда закроется зимнее трансферное окно. Регистрация контракта Гави была приоритетом для клуба, учитывая ведущую роль футболиста.
«Барса» все же зарегистрировала Гави. Через суд!
Заявление «Барселоны»: «Коммерческий суд в Барселоне решил принять необычную обеспечительную меру, заключающуюся в настоятельном призыве к Профессиональной футбольной лиге Испании (LFP) сделать все необходимое, чтобы Гави мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой до закрытия зимнего трансферного рынка в 00:00 по центральноевропейскому времени.
Решение было принято после запроса, сделанного «Барселоной» в прошлую пятницу после отказа соответствующего органа LFP принять регистрацию игрока, несмотря на то, что клуб считает, что все необходимые для этого требования были выполнены. Так же решил и суд.
Ла Лига была уведомлена о приговоре, вынесенном судом, и теперь Гави может быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды».
Ла Лига не согласна и будет подавать апелляцию
В Ла Лиге согласились с решением, но заявили, что попытаются его оспорить.
«Лиге не известно содержание основного юридического процесса. Решение было принято без возможности Ла Лиги представить аргументы. Ла Лига примет временную меру, но мы подадим апелляцию, поскольку считаем, что существуют достаточные фактические и юридические основания для того, чтобы суд вынес решение о ее отмене», – сказано в официальном пресс-релизе организации.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что это еще не конец: «Меры против нас были приняты без слушания Ла Лиги. Мы будем выступать против этого. Давайте дождемся завершения этого дела».
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Фото: instagram.com/fcbarcelona; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO; Gettyimages.ru/Carlos Alvarez
За Реал, в чем много раз признавался, что болельщик, но против суперлиги.
Т.е. Барселону просят предоставить подтверждение того, что:
а) они впишутся в регламент по стоимости состава на следующий сезон, по сути предоставят подтверждение того, что не обходят правила и не тратят сверх меры;
б) просят предоставить финансовый план на два следующих сезона, по сути просят подтвердить документально (по сути хотя бы формально), что Барселона не планирует осуществить какие-либо махинации с целью обхода финансовых правил лиги.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди - почему именно Барселона отказывается?
Я конечно понимаю, что попытаться разобраться в фактах не так интересно как искать теории заговора. Но мне правда интересно почему клуб, который только только вроде как выбравшийся из долговой ямы, не желает подтвердить свое финансовое здоровье?
И хотелось бы добавить пару слов о Лапорте.
Вспомните, какую Барсу он принял в свой первый заход и какую оставил, когда уходил. Так вот, единственный достойный президент Барселоны последних двадцати лет - Лапорта. Лишь благодаря ему многие болеют за Барсу, иначе это был бы просто около гранд или ещё хуже.
И как здесь не вспомнить, когда все восторгались Барто, когда тот выписывал миллионные чеки многим игрокам, попутно убивая всю философию и структуру Барсы.
Да, это было не сразу. Люди не привыкли думать чуть наперёд, но итоги спустя 10 лет очень очевидны и показательны, чтобы даже слепой заметил.
Долг Барселоны чуть больше миллиарда, долг Реала чуть меньше миллиарда, принципиальная разница только в отношении лиги и количестве ликвидных средств которые Лапорта привлёк (да-да рычагами), но Тебас и здесь отметился, плюс по Барсе сильно ударил карантин, лига кстати на уступки ввиду сего форс-мажора тоже не пошла, вот так поддержка))
Добавим ко всему этому испанское судейство, на систематическую объективность которого последние лет 5 Барсе рассчитывать не приходится, даже по местным меркам, и видим полное отсутствие палок в колёсах и отсутствие заговора.
Ну да не регистация Гави, и как следствие возможность Барселоной его потерять - это выгодно как для Ла Лиги(потеря лучшего игрока прошлого года) , так и для Барселоны (потеря актива порядка 100 млн) - вот это забота. И даже после ухода Пике 28,11 и продажи Депая запрещали трансферы, а в последний день трансферного окна оказалось что у Барсы поряка 10 млн под шапкой, сюрприз, сюрприз . В итоге Барсе даже с этим пришлось регистрировать Гави через суд , и Тебас собирается это опротестовать , в результате контракт Гави анулируется и он станет свободным агентом, это конечно забота о клубе и Ла Лиге в целом , следующим шагом надо запретить клубам добиваться своего в судах.
Но ведь это не первый раз в 2005м хотел помешать регистрации Месси https://www.elmundo.es/elmundodeporte/2005/10/04/liga/1128447818.html
тоже с заботой.
По итогам зимнего ТО клубы Ла Лиги потратили меньше чем клубы MLS и Аргентинского первого дивизиона и Мексиканской лиги , это ведь исключительно потому, что в Ла Лиге никому усиление не надо было .....