Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!

Новая дуэль.

Гави уже второй сезон стабильно играет в основе «Барселоны», но все это время числится игроком молодежной команды, поэтому играет под 30-м номером.

В январе «Барса» попросила Ла Лигу зарегистрировать Гави в качестве игрока основной команды, только в таком случае молодой талант мог получить 6-й номер. Но возникли большие сложности.

Гави не могли зарегистрировать из-за раздутой зарплатной ведомости

Еще в декабре Marca писала, что «Барса» не может заявить Гави за основу из-за проблем с ведомостью зарплат.

«Барса» разгрузила ведомость, оттуда пропали Жерар Пике и Мемфис Депай. Но Ла Лига сообщила «Барсе», что новый контракт Гави все еще нельзя зарегистрировать, потому что «Барса» до сих пор не устранила нарушения двух статей из регламента.

Одна из них предусматривает, что при продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. Во второй говорится о том, что организации с исключительными доходами, например, «Барса» с ее рычагами, должны представить финансовый план на следующие два сезона.

Однако издание Mundo Deportivo писало, что «Барса» даже не следила за мнением Ла Лиги. В клубе были уверены, что новый контракт все равно будет зарегистрирован 31 января, когда закроется зимнее трансферное окно. Регистрация контракта Гави была приоритетом для клуба, учитывая ведущую роль футболиста.

«Барса» все же зарегистрировала Гави. Через суд!

Заявление «Барселоны»: «Коммерческий суд в Барселоне решил принять необычную обеспечительную меру, заключающуюся в настоятельном призыве к Профессиональной футбольной лиге Испании (LFP) сделать все необходимое, чтобы Гави мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой до закрытия зимнего трансферного рынка в 00:00 по центральноевропейскому времени.

Решение было принято после запроса, сделанного «Барселоной» в прошлую пятницу после отказа соответствующего органа LFP принять регистрацию игрока, несмотря на то, что клуб считает, что все необходимые для этого требования были выполнены. Так же решил и суд.

Ла Лига была уведомлена о приговоре, вынесенном судом, и теперь Гави может быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды».

Ла Лига не согласна и будет подавать апелляцию

В Ла Лиге согласились с решением, но заявили, что попытаются его оспорить.

«Лиге не известно содержание основного юридического процесса. Решение было принято без возможности Ла Лиги представить аргументы. Ла Лига примет временную меру, но мы подадим апелляцию, поскольку считаем, что существуют достаточные фактические и юридические основания для того, чтобы суд вынес решение о ее отмене», – сказано в официальном пресс-релизе организации.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что это еще не конец: «Меры против нас были приняты без слушания Ла Лиги. Мы будем выступать против этого. Давайте дождемся завершения этого дела».

Фото: instagram.com/fcbarcelona; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO; Gettyimages.ru/Carlos Alvarez