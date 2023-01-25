Главные трансферы недели: Депай в «Атлетико», Хайкин в Англии, «Арсенал» подписал Троссарда и Кивера

Жо и Паоло Герреро тоже нашли новые команды.

Трансферное окно в топ-лигах близится к завершению, поэтому клубы активизировались – надо же как-то закрыть проблемные позиции или усилить состав на вторую половину сезона. На этой неделе особенно много переходов с участием французских команд.

Рассказываем, кто сменил клубы.

Леандро Троссард – из «Брайтона» в «Арсенал», 24 млн евро

Бельгиец проводил отличный сезон в «Брайтоне», но рассорился с главным тренером Де Дзерби. Агенты активно искали Троссарду новый клуб – и тут очень кстати появился «Арсенал», у которого из-за травмы вылетел Габи Жезус.

Якуб Кивер – из «Специи» в «Арсенал», 25 млн евро

22-летний защитник провел все четыре матча за сборную на ЧМ-2022. Кивера очень ценят за хорошую работу с мячом: левоногий центральный защитник хорошо начинает атаки и может сыграть в опорной зоне. Якуб – отличная страховка на случай травмы Габриэла.

Максимо Перроне – из «Велес Сарсфилд» в «Ман Сити», 11 млн евро

«Сити» понравилось вытаскивать талантливых игроков из Аргентины. Перроне – 20-летний опорник, который уже доходил до полуфинала Кубка Либертадорес. Интересно, сумеет ли так же быстро стать звездой, как Хулиан Альварес.

Арно Данжума – из «Вильярреала» в «Тоттенхэм», аренда

Голландский нападающий «Вильярреала» очень хотел вернуться в АПЛ – и Фрэнк Лэмпард уговорил Данжуму выбрать «Эвертон». Тренера уволили после того, как Арно прошел медобследование, но нападающий испугался и сбежал в Лондон – половину сезона поиграет у Конте.

Нони Мадуэке – из ПСВ в «Челси», 35 млн евро

Шестой новичок «Челси» этой зимой. Парень в 16 лет уехал в Эйндховен, а теперь возвращается на родину. Мадуэке считается одним из самых интересных английских вингеров нового поколения, но в последние пару лет мучается от травм. Подробнее про Нони – здесь.

Дэнни Ингс – из «Астон Виллы» в «Вест Хэм», 12 млн евро

Удивительное решение «Виллы» – команда мало забивает, но отпускает лучшего бомбардира к прямым конкурентам. С одной стороны, Ингз травматичен и ему уже за 30 (а еще он не совсем подходит Эмери), но всего полтора года назад Дэнни покупали за 30 млн. В Англии уже успели пошутить, что Ингз выбирает себе команды в кларетовых цветах.

Крэйг Доусон – из «Вест Хэма» в «Вулвз», 3,8 млн евро

Доусон – опытный защитник, но в «Вест Хэме» место в старте ему не гарантировали. Зато у «Вулвз» как раз дефицит кадров в центре обороны. Еще одна любопытная деталь про карьеру Крэйга: в АПЛ он играл за «Вест Бром», «Уотфорд», «Вест Хэм» и теперь «Вулвз» – все на W.

Виктор Кристиансен – из «Копенгагена» в «Лестер», 12 млн евро

Брендан Роджерс в этом сезоне борется за выживание. Кристиансена – 20-летнего левого защитника датской молодежки – взяли для укрепления обороны, пострадавшей из-за травм. У Виктора уже 70 матчей на взрослом уровне, в том числе опыт в Лиге чемпионов.

Крис Вуд – из «Ньюкасла» в «Ноттингем Форест», аренда

Очень логичный трансфер. Вуд (в переводе с английского – дерево) переходит в «Форест» (в переводе с английского – лес). А еще Крис – опытный бомбардир, который так нужен новичку АПЛ, страдающему в атаке.

Фабиу Силва – из «Вулвз» в ПСВ, аренда

Супердорогой тинейджер (в 2020-м за него за него заплатили 40 млн) первую половину сезона провел в «Андерлехте», где сделал 10+3 за 30 матчей во всех турнирах. Возможно, Руд ван Нистелрой превратит Фабиу в голевую машину.

Мемфис Депай – из «Барселоны» в «Атлетико», 3 млн евро

Голландский нападающий был твердо настроен сменить клуб после чемпионата мира – в «Барсе» на него не особо рассчитывали. Мемфис пошел путем Луиса Суареса и почти бесплатно уехал к Диего Симеоне. Зато «Барселона» получила право первоочередного выкупа Карраско.

Рохер Марти – из «Эльче» в «Кадис», аренда

«Кадис» – худшая атака Ла Лиги, поэтому клуб ищет варианты усиления. Правда, «Эльче» забил столько же (12), а Марти не отличился ни разу. Зато Рохер активно колотил голы в прошлом сезоне за «Леванте», но и тех это от вылета не спасло.

Гонсало Эскаланте – из «Лацио» в «Кадис», аренда

У аргентинского полузащитника дела в Серии А вообще не клеятся – даже в полумертвом «Кремонезе» он быстро уселся в запас. Зато во время аренды в Ла Лигу Гонсало преображается – в прошлом сезоне, тоже зимой, приехал в «Алавес» и быстро стал одним из лидеров команды. В «Кадисе» рассчитывают на похожий эффект.

Кайл Ларин – из «Брюгге» в «Вальядолид», аренда

Канадский нападающий давно ждал шанса попробовать себя в топ-чемпионате. В «Брюгге» в этом сезоне не пошло (1 гол во всех турнирах), поэтому его с чистой совестью отпустили в «Вальядолид» – клубу Роналдо очень нужен бомбардир, иначе можно вылететь в Сегунду *Место для шутки про Дукалиса и Казанову*

Пьерлуиджи Голлини – из «Аталанты» в «Наполи», аренда

Голлини был хорош в «Аталанте» пару сезонов назад, но потом неудачно съездил в «Тоттенхэм» и уже в этом году проиграл конкуренцию в основе «Фиорентины» (там в аренде). Похоже, кипер решил, что лучше сидеть на скамейке претендента на скудетто и участника ЛЧ.

Сальваторе Сиригу – из «Наполи» в «Фиорентину», бесплатно

А вот Сиригу, похоже, не очень интересно сидеть в запасе. Опытный вратарь отправился как раз на освободившееся место Голлини в «Фиорентине». В 36 лет карьера итальянских вратарей только начинается.

Уильям Трост-Эконг – из «Уотфорда» в «Салернитану», аренда

У «Салернитаны» худшая защита в чемпионате Италии. Трост-Эконг – 29-летний нигерийский центральный защитник с голландским гражданством и воспитанник английского футбола. В сезоне-2019/20 он уже был основным в «Удинезе», так что с Серией А тоже знаком.

Домен Чрнигой – из «Венеции» в «Салернитану», аренда за 0,3 млн евро

Самая стильная команда мира скатилась в зону вылета Серии B. Но словенский полузащитник добротно проявил себя и в прошлом сезоне еще в элите, да и в этом был хорош. Теперь будет спасать «Салернитану».

Раймондс Кроллис – из «Вальмиеры» в «Специю», 1,5 млн евро

21-летний латвийский центрфорвард стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата Латвии, на родине его считают главным футбольным талантом. Логично, что Раймондс захотел попробовать себя в лиге посильнее – к тому же его позвали в итальянскую «Специю».

Йосип Юранович – из «Селтика» в «Унион», 8,5 млн евро

Правый защитник сборной Хорватии провел отличный чемпионат мира – его ждали в лиге посильнее. В итоге Йосип оказался в столице Германии. «Унион» только что отправил Юлиана Рюэрсона в «Дортмунд» и закрыл освободившееся место весьма заметным исполнителем.

Джон Брукс – из «Бенфики» в «Хоффенхайм», 0,3 млн евро

За полгода американский защитник сыграл всего пять матчей в «Бенифке» (две минуты в чемпионате), поэтому зимой Брукса отправили в «Хоффенхайм». Все-таки уехать из родной Бундеслиги – всю карьеру провел в «Герте» и «Вольфсбурге» – оказалось неверным решением.

Николя Коцца – из «Монпелье» в «Вольфсбург», 0,5 млн евро

Коцца – внук первого капитана «Монпелье», рассорился с владельцем клуба и отказался продлевать контракт. За 24-летним левым защитником пришел «Вольфсбург». Забавно, что Николя заменит в новом клубе ушедшего в «Унион» Жерома Руссийона, которого когда-то тоже брали именно из «Монпелье».

Людовик Ажорк – из «Страсбура» в «Майнц», 6 млн евро

В прошлом сезоне 28-летний рослый форвард стал одним из лучших нападающих чемпионата Франции (забил 12 мячей, был важнейшим игроком «Страсбура»). Летом его звали в «Вольфсбург», но трансфер не случился. Этот сезон скомкала травма, поэтому к зиме у Ажорка всего один гол. «Майнц» явно рассчитывает, что Людовик вернется на прежний уровень.

Моритц Йенц – из «Лорьяна» в «Шальке», аренда за 0,2 млн евро

Самая пропускающая команда Бундеслиги усилила оборону молодым немцем. Формально Йенц приходит из «Лорьяна», но первую половину сезона он провел в «Селтике», где до чемпионата мира был основным.

Михаэль Фрай – из «Антверпена» в «Шальке», аренда

Атака у «Шальке» тоже худшая в Германии. Проблему постарались решить подписанием 28-летнего швейцарского форварда, забившего в чемпионате Бельгии семь голов за 14 матчей. В Гельзенкирхене Михаэль уже успел и дебютировать, и оформить неплохой ассист в матче против «Лейпцига».

Юссуф Ндайишими – из «Истанбула» в «Ниццу», 11,5 млн евро

Защитник из Бурунди за пару лет сделал себе имя в чемпионате Турции: успешно играл в центре защиты или в опорной зоне «Истанбула». Но сложно отказаться, когда тебя зовут в «Ниццу» – еще и такие деньги за трансфер. В «Башакшехире» Юссуф вырос в цене в 10 раз.

Карл Токо-Экамби – из «Лиона» в «Ренн», аренда за 1,5 млн евро

На камерунского нападающего рассчитывали в «Лионе» как на одного из лидеров, но Токо-Экамби проводит не самый впечатляющий сезон. В одном из последних матчей Карла освистали фанаты, а сам он дал понять, что хочет уйти. Тут и нарисовался вариант с «Ренном».

Морган Сансон – из «Астон Виллы» в «Страсбур», аренда

«Страсбур» опасно близок к зоне вылета, но отпустил нескольких основных игроков. На замену из запаса «Астон Виллы» вытащили Моргана Сансона – у французского центрального полузащитника совсем не получилось в Премьер-лиге. Камбэк напрашивался.

Эдуард Соболь – из «Брюгге» в «Страсбур», 2,5 млн евро

Соболь долгое время был одной из звезд «Брюгге», но, кажется, пересидел в чемпионате Бельгии. В этом сезоне в старте заиграл 19-летний Бьорн Мейер, а украинец присел. Самое время для нового вызова – уже во Франции.

Бубакар Куяте – из «Метца» в «Монпелье», 6 млн евро

25-летнего малийского центрального защитника «Метца» летом хотели клубы со всей Европы: «Аугсбург», «Бернли», «Галатасарай», «Бешикташ», «Салернитана». Куяте не отпустили за 5 млн и не прогадали – зимой за него заплатили больше. «Монпелье» не испугали даже полсезона в Лиге 2.

Бенжамен Лекомт – из «Монако» в «Монпелье», сумма неизвестна

Возвращение Лекомта в «Монпелье» проспонсировало катание на лыжах Мануэля Нойера. Вратарь «Баварии» сломал ногу, на его место взяли Зоммера из «Гладбаха», а самого Зоммера заменили Омлином как раз из «Монпелье». На вакантную вратарскую позицию и вернули Бенжамена.

Лео Жардим – из «Лилля» в «Васко да Гама», 2 млн евро

А вот еще одна вратарская многоходовочка. Жардим так и не стал основным в «Лилле» – бразильца не пускали в основу Меньян, Грбич и теперь молодой Шевалье. Поэтому Лео предпочел вернуться на родину.

Бенуа Костиль – из «Осера» в «Лилль», бесплатно

На место бэкапа берут опытного Бенуа Костиля. 35-летний кипер за полтора последних сезона пропустил 98 голов, вылетел с «Бордо» и стоял на вылет с «Осером». Возможно, именно место мудрого наставника для молодого вратаря – идеальное решение для Бенуа.

Йонуц Раду – из «Интера» в «Осер», аренда

А в «Осер» приедет румын из «Интера», который стоил команде чемпионства в прошлом сезоне. Первую половину этого сезона Раду провел в «Кремонезе», пропустил 19 мячей в девяти матчах и получил травму локтя. Может, во Франции Йонуцу повезет больше.

Томаш Тавареш – из «Бенфики» в «Спартак», 3 млн евро

«Спартак», наконец, нашел правого защитника. Тавареш считался одним из талантов академии «Бенфики», но потом карьера чуток забуксовала. Тем не менее, Томаш уже работал с Абаскалем и ему всего 21 год. Теперь Николая Рассказова легко отпустить в «Крылья».

Гирано Керк – из «Локомотива» в «Антверпен», аренда за 0,6 млн евро

Помните, как всего год назад Рангник рассказывал, что Керк в «Локомотиве» вырастет в цене. Вот это было время! Можно только погрустить: еще один легионер уехал из РПЛ, а на очереди – Изидор, уже договорившийся с «Лионом».

Лайл Фостер – из «Вестерло» в «Бернли», 11 млн евро

«Бернли» Венсана Компани уверенно движется в Премьер-лигу, поэтому команда укрепляется уже сейчас. Из Бельгии выхватили 22-летнего южноафриканского форварда Лайла Форстера, оформившего 8+4 в 22 играх за «Вестерло». Заодно «Бернли» уверенно забирает приз за лучший анонс новичка этой зимой.

Никита Хайкин – из «Буде-Глимт» в «Бристоль», бесплатно

Российский вратарь в конце 2022-го уехал из Норвегии и искал новый клуб. Теперь Никита будет играть в чемпионшипе. «Бристоль» обитает во второй половине таблицы (правда, до зоны плей-офф всего 9 очков), а Вадим Лукомский сомневается, что Хайкин проявит лучшие качества у Найджела Пирсона.

Тодд Кэнтуэлл – из «Норвича» в «Рейнджерс», сумма неизвестна

Пару лет назад Кэнтуэлл считался новой английской звездочкой – «Норвич» просил за вингера от 25 млн евро. Потом случились неудачные сезоны, Тодд загрустил. Не помогли аренды в «Борнмут» и «Фортуну Ситтард». В «Рейнджерс» Кэнтуэлла позвал тренер Майкл Бил, который верит в талант парня.

Федерико Македа – из «Анкарагюджю» в «АПОЭЛ», аренда

Легенда «Манчестер Юнайтед» проводил невзрачный сезон в Турции (0 голов в чемпионате), поэтому зимой его закономерно отправили на Кипр. Интересно, забьет больше Кокорина? Они, кстати, ровесники.

Венсан Абубакар – из «Аль-Насра» в «Бешикташ», бесплатно

Наконец официально оформилась трехходовочка, вызванная переходом Криштиану в «Аль-Наср». Вегорст заменил Роналду в «МЮ», а Абубакар уехал на освободившееся после ухода Ваута место в «Бешикташе».

Кристиан Тельо – из «Лос-Анджелеса» в «Аль-Фатех», бесплатно

Испанец неудачно съездил в МЛС на полгода, где почти не играл (но стал чемпионом). С ним логично не подписали новый контракт. В Европе вариантов не нашлось – и Тельо теперь будет выходить против Криштиану в Саудовской Аравии.

Жо – из «Сеары» в «Аль-Жабалайн», бесплатно

Бывший нападающий ЦСКА в 35 лет отправился доигрывать в Саудовскую Аравию. Хотя кто знает – Жо уже трижды уезжал в азиатские клубы (в ОАЭ, Китай и Японию) и трижды возвращался.

Паоло Герреро – из «Аваи» в «Расинг Авельянеда», бесплатно

Еще одна новость из разряда «Ого, он еще играет!». 39-летний перуанский нападающий перешел в один из лучших клубов Аргентины. Хотя последние полгода в бразильском «Аваи» сложно назвать удачными: 0 голов за 10 матчей.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Matthew Childs, David Klein, Peter Cziborra; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/Matthias Koch, Hasan Bratic, IMAGO/Seskimphoto, Panoramic/Keystone Press Agency, Uspensky Nikita/spartak.com, IMAGO/Marcio Machado/SPP; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun / Stringer ; twitter.com/BristolCity ; twitter.com/ManCity ; twitter.com/aljabalainFC