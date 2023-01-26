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День очень разных и странных удалений: за кошмарный подкат, за празднование и за просто так 🤯

Мауро Жуниор
ПСВ ПСВ
Эммен Эммен
Руи Мендес
Штутгарт Штутгарт
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Давно такого не было.

Вторник редко получается ярким, если нет Лиги чемпионов. Но 24 января в трех разных странах случилось пять удалений, у каждого из которых своя небольшая история.

В Нидерландах игрока унесли с поля на носилках после жестокого фола

«Эммен» неожиданно победил «ПСВ» 1:0. Фаворит выходил на второй тайм, проигрывая, еще и вдесятером. Защитник «ПСВ» Мауро Жуниор появился в стартовом составе впервые с мая – его долго мучили травмы.

Теперь не будет играть еще и из-за дисквалификации. Возможно, длительной. Перед перерывом его удалили за запоздалый подкат.

Пострадал Руи Мендес, которого тут же заменили. По данным ad.nl, первоначальный диагноз травмы Мендеса – растяжение связок колена, он выбыл минимум на месяц.

Сам Жуниор был настолько расстроен эпизодом, что его успокаивали даже соперники. Во время игры он пришел в чужую раздевалку, чтобы извиниться перед Мендесом. Это первое удаление у «ПСВ» в чемпионате за три года, до этого в январе 2020-го с поля изгонялся Ибраим Афеллай.

В Германии игрок сделал два ассиста, а потом удалился, празднуя гол

Новый тур Бундеслиги – новые развлечения: «Шальке» получил шесть голов дома, «Герта» – пять, а «Бавария» не смогла обыграть «Кельн». «Хоффенхайм» и «Штутгарт» тоже отыграли бодро – 2:2.

20-летний полузащитник «Штутгарта» Науиру Ахамада сделал две голевые передачи, а затем самоликвидировался. На 73-й минуте он получил желтую карточку за споры с арбитром, а еще через пять – побежал обниматься с болельщиками во время празднования гола и залез на заграждение.

По правилам – это желтая, которая оказалась для парня второй.

«Штутгарт» вел в счете, но упустил победу на 90+4 из-за гола Андрея Крамарича. Ахамада еще и пропустит игру против «Лейпцига» из-за дисквалификации, хотя обе желтые карточки – просто недисциплинированность.

А ведь с «Лейпцигом» связаны приятные воспоминания – именно этому сопернику француз забил первый гол в Бундеслиге. Произошло это в первом туре сезона.

Чалета-Цар удалился в Кубке лиги, его высмеял соперник

Тестировать «Ньюкасл» в полуфинале Кубка английской лиги мог «Ман Сити», но пару недель назад он вылетел от «Саутгемптона». Задача у парней Эдди Хау чуть упростилась. А победа 1:0 в Саутгемптоне дает хорошие шансы на финал.

Хозяева доигрывали в меньшинстве после того, как Дуе Чалета-Цар получил вторую желтую карточку – сшиб Сен-Максимена. Хорват очень рассердился, но дальше повеселил вышедший на замену Джейкоб Мерфи (23-й номер).

Сначала подбежал, с деловым видом отпихнул Чалету-Цара – и тут же убежал.

А затем помахал ему вслед рукой.

Отдельно есть и на видео по ссылке – так момент с прощанием смотрится более забавно.

А в третьей английской лиге вообще показали красную невиновному игроку

В английской Лиге 1 «Болтон» идет в зоне плей-офф – помогла победа над «Форест Грин». Но ее пришлось удерживать в неполном составе. Дион Чарльз забил единственный гол, а на 26-й минуте был удален, хотя вообще никак не фолил.

Набегавший на ворота Элиас Качунга ударил соперника в живот, судьи остановили игру – и удалили Чарльза, который в этот момент был рядом, но никого не касался.

Посмотрите, как это выглядело в динамике на подступах к вратарской:

ВАР в этой лиге не предусмотрен, а главного судью сбил лайнсмен, который, видимо, не разглядел нарушителя. С другой стороны, «Болтон» все равно лишился бы игрока. Качунга в итоге доиграл до 73-й минуты и был заменен.

Еще одну красную в Лиге 1 показали Джо Морреллу, который пару месяцев назад играл с Уэльсом на ЧМ-2022. Моррелл выступает за «Портсмут». Его команда вела 2:0 в матче с «Флитвудом», но доигрывала вдесятером. Моррелл зачем-то схватил мяч рукой на чужой половине поля – и получил вторую желтую:

Это и правда был странный день.

Изящный черпачок Дани Ольмо: перекинул пятерых защитников и вратаря «Шальке» – прямо в девятку

0:4 – «Милан» влетел «Лацио» Сарри, а «Наполи» оторвался на 12 очков 😳😳😳

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Julia Rahn, IMAGO/Ralf Poller/Avanti; REUTERS/David Klein

6 комментариев

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Михаил Морозов
Автор
Михаил Морозов
Редакция
1 подписчик
Ответ kilcher
Чалета-Цар сшиб Сент-Максимена
спасибо большое, поправили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
feelthedroom@mail.ru
Ответ qqblt
Спортс, сделайте, пожалуйста, чтоб по клику в телеграмме, открывалось приложение, а не сайт, ещё и в обычном режиме. Невозможно читать же с телефона по ссылке. Это же просто, просто url поменять?
Та не, они лучше рекламу побольше размером сделают, вот это по кайфу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
qqblt
Спортс, сделайте, пожалуйста, чтоб по клику в телеграмме, открывалось приложение, а не сайт, ещё и в обычном режиме. Невозможно читать же с телефона по ссылке. Это же просто, просто url поменять?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kilcher
Чалета-Цар сшиб Сент-Максимена
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пол Ганарара:
Честно говоря, потраченного времени жаль
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roma Tarasych
"Канчунга"
Сразу вспоминается эпизод из матча Арсенала против Челси в 2014, когда Маринер удалил Кирана Гиббса вместо Алекса Окслейда-Чемберлена.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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