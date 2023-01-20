Зоммер в «Баварии», Мудрик в «Челси» – а что еще интересного на рынке? Главные трансферы недели

Ракицкий вот вернулся в «Шахтер».

Третья неделя трансферного окна: «Челси» продолжает закупаться, но теперь активизировались и другие команды – например, «Аугсбург» и «Верона» берут футболистов, которые должны спасти команды от вылета.

Изучаем главные переходы.

Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси», 70 млн евро

«Украинский Неймар» всю осень заигрывал с «Арсеналом», но «Челси» был настойчивее – и Михаил подписал контракт до 2031 года. С учетом бонусов сумма может вырасти до 100 млн евро.

Нони Мадуэке – из ПСВ в «Челси», 35 млн евро

14-й трансфер клуба при Боули. 20-летний вингер воспитывался в академиях «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма», откуда в 2018-м перебрался в структуру ПСВ. В этом сезоне он почти не играл из-за травмы (с июля по октябрь), забил 2 гола в 9 матчах во всех турнирах.

Ваут Вегорст – из «Бешикташа» в «МЮ», аренда

Голландец двумя голами в ворота сборной Аргентины напомнил о себе большим клубам. «Манчестер Юнайтед» взял Ваута пока до лета – как решение проблем в атаке. Кто знает, может, Вегорст встанет в ряд с другими легендарными голландскими форвардами «МЮ» – Рудом ван Нистелроем и Робином ван Перси?

Мемфис Депай – из «Барселоны» в «Атлетико», 3 млн евро

Чтобы заработать хоть что-то на Депае, «Барса» продала его сейчас – летом голландец ушел бы бесплатно. Что важно для каталонцев, в сделке есть пункт о приоритетном праве приобретения Янника Карраско.

Леандро Троссард – из «Брайтона» в «Арсенал», 24 млн евро

В «Брайтоне» бельгиец разругался с тренером и в первые три недели 2023-го ни разу не вышел на поле. Теперь усилил лидера АПЛ. Кстати, именно против «Арсенала» Троссард последний раз сыграл за «Брайтон».

Данго Уаттара – из «Лорьяна» в «Борнмут», 27,5 млн евро

У 20-летнего вингера из Буркина-Фасо 6+6 в Лиге 1 в этом сезоне. Но интересно другое: владелец «Борнмута» Билл Фоули выкупил треть акций «Лорьяна» и перетягивает оттуда игроков (что, конечно, разозлило французских болельщиков). Уаттара уже уехал, а вот полузащитник Энцо Ле Фе пока отказывается.

Пабло Сарабия – из «ПСЖ» в «Вулверхэмптон», 5 млн евро

Хулен Лопетеги за копейки по нынешним меркам урвал игрока сборной Испании, который оказался не нужен «ПСЖ». Испанский тренер «Вулвз» хорошо знает возможности полузащитника – Сарабия играл у Лопетеги еще в молодежке «Реала».

Марио Лемина – из «Ниццы» в «Вулверхэмптон», 11 млн евро

Второй трансфер «Вулвз» – и снова не португалец (шок)! Центр поля укрепят хорошо знакомым с реалиями АПЛ полузащитником. С учетом того, что за Рубеном Невешем и Матеушем Нунешем уже выстроилась очередь из топ-клубов, это логичное вложение.

Джон Дуран – из «Чикаго» в «Астон Виллу», 16,6 млн евро

19-летний колумбийский форвард давно привлекает скаутов английских клубов. К парню присматривались топы, но оформить переход за 16 млн евро решилась «Астон Вилла». «Чикаго» неплохо ведет бизнес – за полгода продали в Англию Слонину и Дурана на 25 млн евро (потратили на них меньше 2 млн).

Жоржиньо Рюттер – из «Хоффенхайма» в «Лидс», 28 млн евро

C одной стороны, почти 30 млн – многовато за нападающего, забившего 12 голов во взрослом футболе (11 в Бундеслиге и 1 в ЛЧ). С другой, Рюттер играет за молодежную сборную Франции. Быстрый, атлетичный и универсальный – может и сместиться на фланг, и оттуда создать угрозу, а может и сам завершать в центре штрафной. «Лидсу» такой очень нужен.

Данило – из «Палмейрас» в «Ноттингем Форест», 20 млн евро

Этой зимой из «Палмейрас» в Ноттингем уже приехал атакующий полузащитник Густаво Скарпа и сразу стал одним из самых интересных игроков. Поэтому у чемпиона Бразилии выкупили еще и талантливого опорника. Интересная смена курса «Форест» после мощной летней закупки.

Абнер Сантос – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Бетис», 5 млн евро

«Бетис» зимой отпустил левого защитника Алекса Морено в «Астон Виллу», но быстро нашел замену в Бразилии. Абнер Сантос – олимпийский чемпион Токио (правда, провел всего 1 минуту) и победитель Копа Судамерикана с «Атлетико». Взяли 20-летнего таланта вместо 30-летнего игрока, еще и остались в плюсе почти на 9 млн евро.

Виктор Цыганков – из «Динамо Киев» в «Жирону», 5 млн евро

К украинскому полузащитнику давно присматривались европейские клубы. Летом у Виктора заканчивался контракт, поэтому «Динамо» отпустило одного из лидеров за 5 млн евро, хотя раньше просило 25. Цыганков мог уйти в «Жирону» летом бесплатно, но клубы договорились о трансфере уже зимой. Дополнительно «Динамо» получит 50% от будущей выручки от Цыганкова.

Деннис Хаджикадунич – из «Ростова» в «Мальорку», аренда

Почти весь год Хаджикадунич провел в «Мольде», с которым поиграл и в квалификации ЛЧ, и в ЛЕ (6 поражений в группе). Деннис заинтересовал клубы из топ-лиг – писали даже об аренде в «Ювентус». Но игрок приостановил контракт и оказался в «Мальорке», а летом может уйти бесплатно. Если верить Роману Гутцайту, «Ростов» пойдет в суд и потребует компенсацию.

Марко Бенасси – из «Фиорентины» в «Кремонезе», аренда

Было время, когда Бенасси был капитаном «Торино» и лидером «Фиорентины», но это давно в прошлом. Второй сезон 28-летний полузащитник плотно сидит на скамейке запасных, а зимой уезжает в аренду в клуб из нижней половины таблицы. В этот раз Бенасси будет спасать безнадежного аутсайдера Серии А.

Сириль Нгонж – из «Гронингена» в «Верону», сумма неизвестна

«Вероне» тоже надо выбираться из зоны вылета, поэтому команда вышла на трансферный рынок. Молодого бельгийского вингера Нгонжа подписали из «Гронингена» на полгода, но есть опция продления до 2025 года.

Дейовайзио Зефейк – из «Герты» в «Верону», аренда

Зефейк – правый защитник и воспитанник «Аякса». В 2020-м «Герта» купила его у «Гронингена» за 4 млн евро, но в составе он не прижился. В прошлом сезоне скатался в аренду в «Блэкберн», в этом – сыграл всего 5 минут за основу берлинского клуба. В «Верону» едет с опцией выкупа и надеждами на игровое время.

Джейден Браф – из «Боруссии» в «Верону», аренда

Пожалуй, самое интересное усиление «Вероны». 20-летний Браф – воспитанник академий «Аякса» и «Ман Сити», пару лет назад был в аренде в «Удинезе» (4 матча, 1 гол). Сейчас нападающий не может пробиться в основу «Дортмунда», но верит, что второй заезд в Серию А ему найти себя.

Гастон Перейро – из «Кальяри» в «Насьональ», аренда

Когда-то уругваец отказался переходить в «Спартак» за 15 млн евро, а в итоге оказался в «Кальяри» и в Серии Б. В итоге Гастон даже там присел на скамейку и предпочел зимой уехать на родину в «Насьональ».

Ян Зоммер – из «Гладбаха» в «Баварию», 8 млн евро

Сломанная в двух местах нога Мануэля Нойера (неудачно покатался на лыжах) привела к миграции вратарей в двух лигах. «Бавария» в качестве замены Нойеру взяла одного из лучших вратарей Бундеслиги последних сезонов – Зоммер заслужил этот шанс в топ-клубе. А «Гладбах» получил неплохие деньги за кипера, у которого через полгода заканчивается контракт.

Йонас Омлин – из «Монпелье» в «Гладбах», 8 млн евро

«Боруссия Менхенгладбах» инвестировала в другого швейцарца. Не сказать, что Омлин сильно впечатлял в Лиге 1, но как бюджетная замена вполне подходит. Завершит цепочку, вызванную травмой Нойера, переход Бенжамена Лекомта из «Монако» в «Монпелье» – как раз на замену Омлину.

Юлиан Рюэрсон – из «Унион Берлин» в «Боруссию Дортмунд», 5 млн евро

«Дортмунд» из-за травмы потерял Тома Менье, поэтому вышел на трансферный рынок в поисках правого защитника. Норвежца Рюэрсона вытащили из берлинского «Униона», который прямо сейчас идет выше «Боруссии» в Бундеслиге – получается, ослабили конкурента.

Ноа Мбамба – из «Брюгге» в «Байер Леверкузен», 0,1 млн евро

18-летний опорник считается одной из будущих звезд на своей позиции – в основе «Брюгге» он дебютировал в 16 лет. Летом у Мбамба заканчивался контракт, что позволило «Байеру» выцепить парня за смешные 100 тысяч евро.

Дион Бельо – из «Осиека» в «Аугсбург», 3 млн евро

Молодым хорватским нападающим интересовалась половина Бундеслиги (включая «Дортмунд»). Рослый (195 см) 20-летний форвард второй сезон уверенно забивает в чемпионате Хорватии, поэтому интерес вполне оправдан. Бельо в итоге стал одним из игроков, с помощью которых «Аугсбург» обновит линию атаки.

Ирвен Кардона – из «Бреста» в «Аугсбург», 0,5 млн евро

Кардона в последнее время не прогрессирует и потерял место в основе «Бреста», но переход за 500 тысяч в Бундеслигу – шанс для него и не особо рискованная сделка для «Аугсбурга».

Келвин Йебоа – из «Дженоа» в «Аугсбург», аренда

Йебоа – племянник того самого Тони Йебоа, оформлявшего красивые голы в АПЛ во второй половине 1990-х. Келвин – нападающий итальянской молодежки, засветившийся в австрийской лиге. Год назад Йебоа купил «Дженоа» за 6,5 млн евро, но за год форвард забил всего раз. Если у Келвина пойдет в Германии, баварский клуб может выкупить игрока за 5 млн евро.

Флориан Нидерлехнер – из «Аугсбурга» в «Герту», 0,5 млн евро

Нидерлехнер уже договорился о переходе в «Герту» летом в качестве свободного агента. Но берлинскому клубу нужно усиление здесь и сейчас – за скромные 500 тысяч опытный нападающий освободил место в заявке как раз для Бельо, Кардона и Йебоа уже в январе.

Адриен Томассон – из «Страсбура» в «Ланс», 3,9 млн евро

«Ланс» продолжает погоню за «ПСЖ» в чемпионате Франции – и даже нашел усиление зимой. Томассон был одним из лидеров «Страсбура» и мог сыграть практически на любой позиции в полузащите. Клуб пытался сохранить игрока, но француз попросился на повышение. И его отпустили.

Флоран Молле – из «Шальке» в «Нант», 1,5 млн евро

Молле пришел в «Шальке» только летом за 500 тысяч евро. Зимой в Гельзенкирхен обратился «Нант» – и француз засобирался на родину. В руководстве «Шальке» говорят, что сыграли «личные причины» футболиста, поэтому его отпустили.

Андреас Скьеллеруп – из «Норшеллана» в «Бенфику», 9 млн евро

18-летний вингер уже пару лет считается следующей звездочкой норвежского футбола. За Скьеллерупом дважды приходил «Ливерпуль» – и Андреас дважды отказал. Парень логично предположил, что в «Бенфике» ему дадут играть чаще. Через 2 года уедет в Премьер-лигу за 100 млн евро – приятного просмотра!

Каспер Тенгстедт – из «Русенборга» в «Бенфику», 7 млн евро

«Бенфика» вообще активизировалась на рынке Северной Европы. 22-летний центрфорвард провел впечатляющие полтора сезона: во второй датской лиге колотил голы за «Хорсенс» (14+5 в 19 играх), потом также мощно забивал в «Русенборге» (15+9 в 14 играх). Если в Португалии тоже пойдет, сумма трансфера вырастет до 12 млн.

Кади Боржес – из «Карабаха» в «Краснодар», 2 млн евро

Новый интересный легионер в чемпионате России. Кади – 26-летний левоногий атакующий полузащитник из Бразилии. Последние полтора года играл в «Карабахе», где оформил 28+28 в 75 матчах.

Сергей Бородин – из «Краснодара» в «Бейтар», аренда за 200 тыс евро

«Краснодар» отправил уже второго воспитанника в чемпионат Израиля. Шапи неплохо играет за «Хапоэле», а в «Бейтаре» теперь будет рассекать Бородин, который в начале сезона стал основным центральным защитником команды Галицкого, но потом оказался в запасе.

Алексис Дуарте – из «Серро Портеньо» в «Спартак», 4 млн евро

«Спартак» отпустил Мевлю, но еще до этого подписал нового центрального защитника. 22-летний парагваец по прозвищу «маленький осьминог» мог перейти в «Боку», но в итоге оказался в Москве.

Ярослав Ракицкий – из «Адана Демирспор» в «Шахтер», бесплатно

Украинский защитник провел полгода в Турции, но потом все-таки вернулся в родной клуб. С «Шахтером» Ярослав уже поддерживал форму после ухода из «Зенита».

Андерс Дрейер – из «Мидтьюлланда» в «Андерлехт», 4,2 млн евро

А ведь хет-трик в ворота «Урала» в дебютном матче за «Рубин» случился менее полутора лет назад. Теперь новая попытка Дрейера закрепиться в иностранном чемпионате – в бельгийском «Андерлехте».

Армин Гигович – из «Ростова» в «Мидтьюлланд», аренда

Полгода рослый шведский полузащитник провел в аренде в «Оденсе» – забил 1 гол и получил красную карточку за 10 матчей. Тем не менее за Армином пришел «Мидтьюлланд», который в последнее время сдал чемпионские позиции.

Кристиян Бистрович – из ЦСКА в «Фортуну Ситтард», аренда

В «Лечче» хорват шел в качестве игрока основы, но со временем потерял место в старте. Зимой ЦСКА отозвал Бистровича из аренды и отправил доигрывать сезон в Эредивизи.

Джозеф Мартинес – из «Атланты» в «Интер Майами», бесплатно

Было время, когда венесуэльский нападающий обновлял рекорд за рекордом в МЛС, но после разрыва крестов Джозеф сильно сдал (а вместе с ним и вся «Аталанта»). Перезапустить бомбардирскую карьеру Мартинес попробует в клубе Дэвида Бекхэма.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; REUTERS/Peter Cziborra; leedsunited.com/a>; realbetisbalompie.es; gironafc.cat; instagram.com/ccp1912oficial; instagram.com/fcbayern; instagram.com/fcshakhtar; wolves.co.uk; bvb.de; hellasverona.it; uscremonese.it; fcnantes.com; herthabsc.com; fcaugsburg.de; fckrasnodar.ru; beitarfc.co.il; fcm.dk; intermiamicf.com