Топ-20 крупнейших трансферов зимы: Мудрик стал четвертым, самый дорогой – у «Барселоны»

Чаще всего приезжали в АПЛ.

15 января «Челси» объявил о трансфере Михаила Мудрика. Контракт до 2031-го, но внимание привлекла цена – за вингера заплатят 70+30 млн евро, а сам футболист будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.

А как выглядит список самых дорогих зимних трансферов?

• Один из лидеров зимних переходов – «Челси»: 6 трансферов – по три на вход и на выход.

После ухода из «Челси» футболисты оставались в Англии (Хуан Мата), переезжали в Испанию (Диего Коста) или даже в Китай (Оскар).

«Ливерпуль» тоже поучаствовал в шести трансферах: два на вход и четыре на выход. Переход Филиппе Коутиньо в «Барселону» до сих пор считается одним из самых неудачных в истории футбола, а Фернандо Торрес так и не обрел себя в «Челси» после ухода из «Ливерпуля».

На вход трансферы были разными: Вирджил ван Дейк почти сразу стал одним из лидеров, Луис Диас страдает от травм, Энди Кэрролл так и не прижился в новом клубе, а Коди Гакпо только-только осваивается.

• Больше половины футболистов ушли в АПЛ – 11 из 20. Раскошеливались пять клубов: «Ливерпуль», «Челси», «Ман Сити», «МЮ» и «Ньюкасл». В остальных европейских лигах команд поменьше: в Испании «Барселона» и «Атлетико», из Италии лишь «Ювентус». Ни одного немецкого и французского клуба в числе покупателей.

А вот среди продавцов география шире: добавляются «Саутгемптон», «Фиорентина» и «Атлетик», кроме топ-5 чемпионатов есть два трансфера из Украины (Мудрик и Алекс Тейшейра из «Шахтера»), столько же из Португалии (Бруну Фернандеш из «Спортинга» и Луис Диас из «Порту»), Коди Гакпо помог войти в список нидерландскому ПСВ.

• В списке есть сразу четыре трансфера в Китай: туда уезжали Оскар, Алекс Тейшейра, Паулиньо и Джексон Мартинес. Паулиньо туда, по сути, возвращался – до «Барселоны» он три сезона провел в «Гуанчжоу СИПГ», а после года в Испании бразилец снова уехал туда же (сначала в аренду, потом и на полноценной основе).

• 5 из 20 переходов случились в сезоне-2017/18. Филиппе Коутиньо, Вирджил ван Дейк, Эмерик Лапорт, Пьер-Эмерик Обамеянг и Диего Коста обошлись новым клубам в общей сложности в +400 млн евро.

• В топе до сих пор держатся трансферы 12-летней давности: переходы Энди Кэрролла в «Ливерпуль» и Фернандо Торреса в «Челси». В сезоне-2013/14 Хуан Мата перешел в «МЮ», кроме этих трех все трансферы в рейтинге максимум шестилетней давности.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros