Топ-20 крупнейших трансферов зимы: Мудрик стал четвертым, самый дорогой – у «Барселоны»
Чаще всего приезжали в АПЛ.
15 января «Челси» объявил о трансфере Михаила Мудрика. Контракт до 2031-го, но внимание привлекла цена – за вингера заплатят 70+30 млн евро, а сам футболист будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.
А как выглядит список самых дорогих зимних трансферов?
• Один из лидеров зимних переходов – «Челси»: 6 трансферов – по три на вход и на выход.
После ухода из «Челси» футболисты оставались в Англии (Хуан Мата), переезжали в Испанию (Диего Коста) или даже в Китай (Оскар).
«Ливерпуль» тоже поучаствовал в шести трансферах: два на вход и четыре на выход. Переход Филиппе Коутиньо в «Барселону» до сих пор считается одним из самых неудачных в истории футбола, а Фернандо Торрес так и не обрел себя в «Челси» после ухода из «Ливерпуля».
На вход трансферы были разными: Вирджил ван Дейк почти сразу стал одним из лидеров, Луис Диас страдает от травм, Энди Кэрролл так и не прижился в новом клубе, а Коди Гакпо только-только осваивается.
• Больше половины футболистов ушли в АПЛ – 11 из 20. Раскошеливались пять клубов: «Ливерпуль», «Челси», «Ман Сити», «МЮ» и «Ньюкасл». В остальных европейских лигах команд поменьше: в Испании «Барселона» и «Атлетико», из Италии лишь «Ювентус». Ни одного немецкого и французского клуба в числе покупателей.
А вот среди продавцов география шире: добавляются «Саутгемптон», «Фиорентина» и «Атлетик», кроме топ-5 чемпионатов есть два трансфера из Украины (Мудрик и Алекс Тейшейра из «Шахтера»), столько же из Португалии (Бруну Фернандеш из «Спортинга» и Луис Диас из «Порту»), Коди Гакпо помог войти в список нидерландскому ПСВ.
• В списке есть сразу четыре трансфера в Китай: туда уезжали Оскар, Алекс Тейшейра, Паулиньо и Джексон Мартинес. Паулиньо туда, по сути, возвращался – до «Барселоны» он три сезона провел в «Гуанчжоу СИПГ», а после года в Испании бразилец снова уехал туда же (сначала в аренду, потом и на полноценной основе).
• 5 из 20 переходов случились в сезоне-2017/18. Филиппе Коутиньо, Вирджил ван Дейк, Эмерик Лапорт, Пьер-Эмерик Обамеянг и Диего Коста обошлись новым клубам в общей сложности в +400 млн евро.
• В топе до сих пор держатся трансферы 12-летней давности: переходы Энди Кэрролла в «Ливерпуль» и Фернандо Торреса в «Челси». В сезоне-2013/14 Хуан Мата перешел в «МЮ», кроме этих трех все трансферы в рейтинге максимум шестилетней давности.
«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят 100 (70+30) млн евро 🤯
Мудрик в «Челси» за 100 млн евро! У «МЮ» новый форвард, лучший бомбардир РПЛ сменил клуб – главные трансферы зимы-2023
Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros
Дебил бартомеу...
Ну и как выше отметили, по Гакпо время покажет
И Бруно Гимараеш в Ньюксал шикарный трансфер, просто клуб попроще, поэтому не так на виду
медведь-шатун.