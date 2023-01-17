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Топ-20 крупнейших трансферов зимы: Мудрик стал четвертым, самый дорогой – у «Барселоны»

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Чаще всего приезжали в АПЛ.

15 января «Челси» объявил о трансфере Михаила Мудрика. Контракт до 2031-го, но внимание привлекла цена – за вингера заплатят 70+30 млн евро, а сам футболист будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.

А как выглядит список самых дорогих зимних трансферов?

• Один из лидеров зимних переходов – «Челси»: 6 трансферов – по три на вход и на выход. 

После ухода из «Челси» футболисты оставались в Англии (Хуан Мата), переезжали в Испанию (Диего Коста) или даже в Китай (Оскар).

«Ливерпуль» тоже поучаствовал в шести трансферах: два на вход и четыре на выход. Переход Филиппе Коутиньо в «Барселону» до сих пор считается одним из самых неудачных в истории футбола, а Фернандо Торрес так и не обрел себя в «Челси» после ухода из «Ливерпуля».

На вход трансферы были разными: Вирджил ван Дейк почти сразу стал одним из лидеров, Луис Диас страдает от травм, Энди Кэрролл так и не прижился в новом клубе, а Коди Гакпо только-только осваивается.

• Больше половины футболистов ушли в АПЛ – 11 из 20. Раскошеливались пять клубов: «Ливерпуль», «Челси», «Ман Сити», «МЮ» и «Ньюкасл». В остальных европейских лигах команд поменьше: в Испании «Барселона» и «Атлетико», из Италии лишь «Ювентус». Ни одного немецкого и французского клуба в числе покупателей.

А вот среди продавцов география шире: добавляются «Саутгемптон», «Фиорентина» и «Атлетик», кроме топ-5 чемпионатов есть два трансфера из Украины (Мудрик и Алекс Тейшейра из «Шахтера»), столько же из Португалии (Бруну Фернандеш из «Спортинга» и Луис Диас из «Порту»), Коди Гакпо помог войти в список нидерландскому ПСВ.

• В списке есть сразу четыре трансфера в Китай: туда уезжали Оскар, Алекс Тейшейра, Паулиньо и Джексон Мартинес. Паулиньо туда, по сути, возвращался – до «Барселоны» он три сезона провел в «Гуанчжоу СИПГ», а после года в Испании бразилец снова уехал туда же (сначала в аренду, потом и на полноценной основе).

• 5 из 20 переходов случились в сезоне-2017/18. Филиппе Коутиньо, Вирджил ван Дейк, Эмерик Лапорт, Пьер-Эмерик Обамеянг и Диего Коста обошлись новым клубам в общей сложности в +400 млн евро.

• В топе до сих пор держатся трансферы 12-летней давности: переходы Энди Кэрролла в «Ливерпуль» и Фернандо Торреса в «Челси». В сезоне-2013/14 Хуан Мата перешел в «МЮ», кроме этих трех все трансферы в рейтинге максимум шестилетней давности.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят 100 (70+30) млн евро 🤯

Мудрик в «Челси» за 100 млн евро! У «МЮ» новый форвард, лучший бомбардир РПЛ сменил клуб – главные трансферы зимы-2023

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros

18 комментариев

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Metalloid
Ответ King_X
Луис Диас оч здорово играл до травмы И Бруно Гимараеш в Ньюксал шикарный трансфер, просто клуб попроще, поэтому не так на виду
И ещё Мата, остальные или полные провалы, или как Лапорт, что-то непонятное.
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Кайрат Кырбасов
Ответ Philip J Fry
Ливерпуль любит зимой закупиться
Как бы они не любили закупаться зимой, одной только продажей Коута оправдали свою любовь к зимним трансферам))))
Дебил бартомеу...
Ну и как выше отметили, по Гакпо время покажет
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King_X
Ответ Верховный Лорд
Прям отличными получились только 2 - Ван Дейк и Фернандеш
Луис Диас оч здорово играл до травмы
И Бруно Гимараеш в Ньюксал шикарный трансфер, просто клуб попроще, поэтому не так на виду
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Александр Сачков
Не рано ли итоги подводим?
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napoli_14
Ответ Дядя ТУРА
Джексон Мартинез это вообще провал провалов. как игрок сразу сдулся
Ладно он хотя бы "надутым" был и казался крутым, а Кэрролл вообще хз что это было )
+3
0
+3
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Павел Ларичев
Кэрролл - это просто вухахахах.)
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DolJun
Ответ Lindeman
Развод - это Мудрик
это мы узнаем через несколько лет) но что-то мне подсказывает, что коута переплюнуть будет сложно)
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-2
-2
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Lindeman
Ответ DolJun
коут конечно развод на века)
Развод - это Мудрик
+2
-3
-1
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Philip J Fry
Ливерпуль любит зимой закупиться
0
0
0
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Верховный Лорд
Прям отличными получились только 2 - Ван Дейк и Фернандеш
+3
0
+3
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Добрый Ретроград
Ответ Дмитрий Шумак
Что за бред? Кто этот Мудрик который стоит аж 70 лям:))))
ноунейм. Кто-то очень хочет окончательно добить Челси.
+1
-2
-1
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DolJun
коут конечно развод на века)
+4
-5
-1
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Karra
челси самый активный.
медведь-шатун.
+4
-2
+2
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Дмитрий Шумак
Что за бред? Кто этот Мудрик который стоит аж 70 лям:))))
+3
-4
-1
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Михаил Дутка
статистика по Ливерпулю неверно подсчитана: "2 на вход и 4 на выход". а в таблице на вход: Ван Дейк, Диас, Гакпо, Кэрролл; а на выход: Коутиньо и Торрес
0
0
0
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Дядя ТУРА
Джексон Мартинез это вообще провал провалов. как игрок сразу сдулся
+7
-1
+6
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KASKX
Самый дорогой и, самый бесполезный трансфер у Барселоны
+7
-3
+4
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predMBAPPE
Из зимних в Барсу вписался только Ауба
+1
-1
0
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