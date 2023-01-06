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Герои ЧМ вернулись в клубы: Месси и Мак Аллистера красиво встретили, Эми Мартинес нанял овчарку для охраны медали

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А Тен Хаг не дал расслабиться Лисандро.

ЧМ-2022 закончился почти три недели назад: триумфаторы из сборной Аргентины уже вернулись в клубы, чтобы продолжить сезон.

• Одним из последних из мини-отпуска вышел Лионель Месси. «ПСЖ» не давил на Лео и предоставил полноценный отдых – аргентинец вновь покажется на поле только 11 января.

В клубе Месси встретили прекрасно – игроки и персонал парижан устроили чемпионский коридор.

Тренер Кристоф Гальтье намекнул, что Месси сможет показать Кубок мира на «Парк де Пренс» – если сам этого захочет.

Встреча с Неймаром – всегда особенная теплота.

«Большое спасибо моим товарищам по команде и всем сотрудникам за прием, который мне оказали», – немного смущенно благодарил чемпион.

• Еще один герой Аргентины на ЧМ-2022 – форвард Хулиан Альварес. Партнеры по «Ман Сити» раскачали аргентинца на руках.

Одним из первых Альвареса поздравил Эрлинг Холанд – они хорошо ладят.

Перед матчем с «Эвертоном» Хулиан продемонстрировал свою золотую медаль. Фанаты встретили 22-летнего игрока аплодисментами.

• В другой части Манчестера тоже есть чемпион мира – Лисандро Мартинес. В Daily Mail писали, что защитник хотел задержаться на родине из-за свадьбы Николаса Тальяфико. Однако Тен Хаг настаивал на возвращении – и Лисандро не стал спорить.

«Он должен смириться с тем, что мы играем в АПЛ уже 27 декабря». Тен Хаг, кажется, потерял празднующего Мартинеса

Болельщики «МЮ» устроили Мартинесу теплый прием. На стадионе висел гигантский флаг Аргентины с тесаком – отсылка к прозвищу «мясник».

Аргентинец получил заслуженную минуту славы.

• А вот у Энцо Фернандеса из «Бенфики» возвращение не очень задалось – лучший молодой игрок ЧМ мечтает уехать на повышение, но португальцы просят 120 млн евро. Фернандес попытался устроить бойкот, но в «Бенфике» не отошли от требований.

«Во-первых, Энцо – хороший человек и неординарный игрок. Мы хотим, чтобы он остался, – объясняет тренер Рогер Шмидт. – Ситуация непростая. Он выиграл чемпионат мира, поступили предложения, а на кону большие деньги. Он молодой футболист, сбит с толку – и такое нормально. Мы понимаем его и не виним. Он замечательный парень, но ему не разрешали ехать в Аргентину – он уехал и пропустил две тренировки. Это неприемлемо и будет иметь последствия».

• У вратаря Эмилиано Мартинеса свои трудности. Football Insider пишет, будто тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери счел поведение кипера во время празднования победы Аргентины неприемлемым и уже просит подписать нового вратаря. После встречи с «Тоттенхэмом» испанец попытался развеять слухи – однако Daily Mail добавляет, что Мартинес и Эмери еще со времен «Арсенала» плохо ладят.

А Эмилиано не переживает – недавно он купил сторожевого пса для охраны медали. Как утверждает Daily Star, голкипер подобрал специально обученную бельгийскую овчарку – такие весят до 30 килограмм и часто используются даже для выполнения боевых задач.

• Самая трогательная встреча – аплодисменты «Брайтона» для Алексиса Мак Аллистера. Клуб дал Мак Аллистеру почти две недели отдыха, но он по собственному желанию приехал пораньше и обрадовал тренера Роберто Де Дзерби. Алексис уже даже выходил на замену в матче АПЛ.

После такой встречи аргентинец выдал трогательную речь: «В день финала я проспал два часа во время сиесты. Перед матчем я не переживал. Мне понравилось проводить время с семьей и друзьями. Я не мог выйти на улицу – люди были как сумасшедшие. Я не мог много отдыхать. Но я не могу поверить, что стал чемпионом мира. Удивительное чувство. Об этом мечтает каждый. Я многое не могу вспомнить, но самый важный момент – тот, когда я поднял кубок над головой.

Год или два года назад я и не думал, что попаду в сборную. За месяц до чемпионата мира я не знал, поеду на турнир или нет. Но сегодня я наслаждаюсь этим моментом. Это просто фантастика для меня и моей семьи. У меня пока нет времени посмотреть финал от начала до конца. В ближайшее время я исправлюсь. Я застенчивый парень. Мне не нравится быть в центре внимания.

Но я действительно счастлив. Все эти моменты я не забуду никогда».

Мак Аллистер начинал 2022-й в запасе «Брайтона», а закончил чемпионом мира и трансферной целью «Челси». Он важнейший союзник Месси

Больше 20 тысяч фанатов попросили Альвареса расстаться со своей девушкой. Что случилось?

Фото: instagram.com/psg; instagram.com/mancity; Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Alex Livesey; East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP; REUTERS/Carl Recine, Molly Darlington, Andrew Boyers, Phil Noble

17 комментариев

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Кирилл Новокщенов
Команда Sports.ru
Кирилл Новокщенов
873 подписчика
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Ответ Ramin Mamedov
Алексис конечно классный парень на ЧМ показал себя очень круто, надеюсь, перейдет в топ клуб и дальше будет так классно играть, как на ЧМ..
а может, Брайтон станет топ-клубом?
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Ramin Mamedov
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Алексис конечно классный парень
на ЧМ показал себя очень круто, надеюсь, перейдет в топ клуб и дальше будет так классно играть, как на ЧМ..
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jones skelton
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jones skelton
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Добрый Ретроград
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Ответ Антон Кучерук
Какой маразм. Просто пинают мячик по траве, а все реагируют так, будто они мир спасли
Никто ничего не думает. Футбол - это отдушина в наше мерзкое время.
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Даниэль Алисса Алисса
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МакАллистер лучше Энцо Фернандеса
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Puhoff 19
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Эмери респект!
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Антон Кучерук
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Какой маразм. Просто пинают мячик по траве, а все реагируют так, будто они мир спасли
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Айлин 1990
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Ответ Артак Симонян
Поздравляю с победой! Я с детства более за Бразилию, а после неё за Аргентину. Но на этом ЧМ желал победы Аргентине, просил Бога, чтобы Месси стал чемпионом. Это был последний шанс. И ура, это свершилось!
Спасибо. С новым годом тебя.
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Gin Eragman
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Будет забавно, если Месси выйдет показывать кубок французам на «Парк де Пренс». В стиле Мартинеса, лол.
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Ivanessense
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Ответ Айлин 1990
Как же круто быть Чемпионом Мира. Я сам фанат Аргентины и Месси. Но я считаю, что и Я Чемпион)))😁. Ведь я верил до конца и не сомневался что они станут Чемпионами Мира. И думаю каждый фанат Аргентины и команды тоже Чемпионы. Поздравляю вас Чемпионы из спортс.ру))) Когда нам устроят Чемпионский коридор фанаты Роналду??))))) Мы ждём))
Ну после провала с Нидерландами, честно говоря, я подумал, что всё, думал, что дальше можно не смотреть уже. Даже такая же дичь с Францией не так страшна была.
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AndriusSS
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Тен Хан все таки ч-Г.
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Артак Симонян
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Ответ Айлин 1990
Как же круто быть Чемпионом Мира. Я сам фанат Аргентины и Месси. Но я считаю, что и Я Чемпион)))😁. Ведь я верил до конца и не сомневался что они станут Чемпионами Мира. И думаю каждый фанат Аргентины и команды тоже Чемпионы. Поздравляю вас Чемпионы из спортс.ру))) Когда нам устроят Чемпионский коридор фанаты Роналду??))))) Мы ждём))
Поздравляю с победой! Я с детства более за Бразилию, а после неё за Аргентину. Но на этом ЧМ желал победы Аргентине, просил Бога, чтобы Месси стал чемпионом. Это был последний шанс. И ура, это свершилось!
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perdinator
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Ответ Айлин 1990
Как же круто быть Чемпионом Мира. Я сам фанат Аргентины и Месси. Но я считаю, что и Я Чемпион)))😁. Ведь я верил до конца и не сомневался что они станут Чемпионами Мира. И думаю каждый фанат Аргентины и команды тоже Чемпионы. Поздравляю вас Чемпионы из спортс.ру))) Когда нам устроят Чемпионский коридор фанаты Роналду??))))) Мы ждём))
Без лица на аватарке - даже не думай! Вдруг ты некрасивый?
+17
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U. M. A. Muhammad
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Ответ Айлин 1990
Как же круто быть Чемпионом Мира. Я сам фанат Аргентины и Месси. Но я считаю, что и Я Чемпион)))😁. Ведь я верил до конца и не сомневался что они станут Чемпионами Мира. И думаю каждый фанат Аргентины и команды тоже Чемпионы. Поздравляю вас Чемпионы из спортс.ру))) Когда нам устроят Чемпионский коридор фанаты Роналду??))))) Мы ждём))
Никогда
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Айлин 1990
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Как же круто быть Чемпионом Мира.
Я сам фанат Аргентины и Месси.
Но я считаю, что и Я Чемпион)))😁.
Ведь я верил до конца и не сомневался что они станут Чемпионами Мира.
И думаю каждый фанат Аргентины и команды тоже Чемпионы.
Поздравляю вас Чемпионы из спортс.ру)))

Когда нам устроят Чемпионский коридор фанаты Роналду??)))))
Мы ждём))
+69
-4
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Игорь Климов
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Вполне достойно встретили во всех командах игроков сборной Аргентины - Чемпионов Мира, респект!
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