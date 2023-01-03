Из молодежки Камеруна выгнали 21 из 30 игроков. Все из-за проваленных тестов на возраст

Определили по запястьям.

В камерунском футболе прогремел очередной скандал: большинство игроков юношеской сборной не прошли тест на подтверждение возраста.

Федерация футбола африканской страны объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U17 на отборочные матчи на юношеский чемпионат африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста.

Футболистов, проваливших тест, заменят другими игроками.

«Эта мера – результат строгих инструкций, данных президентом Fecafoot (Федерации футбола Камеруна – прим. Sports.ru). Их цель – избавиться от фальсификаций гражданских документов, которые в прошлом портили имидж высшего органа камерунского футбола. Fecafoot настоятельно призывает всех причастных обеспечить соблюдение возрастных категорий», – говорится в заявлении федерации.

Федерация футбола Камеруна опасалась манипуляций с возрастом игроков еще прошлым летом – тогда на слушания дела о предполагаемом мошенничестве с возрастом или личностью (да, иногда игроки выдают себя за других людей) в Fecafoot вызвали 44 футболистов из восьми клубов. Президент федерации Самюэль Это’О был твердо настроен искоренить проблему. Пока безуспешно.

Как определяется возраст?

У лиц моложе 18 лет – с помощью МРТ или рентгена кисти руки. Сама процедура называется определением костного возраста – он указывает на уровень биологической зрелости человека.

При проведении исследования врач анализирует полученную картину и сравнивает ее с данными, признанными нормой в возрастной группе пациента.

У лиц старше 18 лет возраст определяют по рентгенографии ключицы. Правда, технология ограничена высокой лучевой нагрузкой.

Еще возраст можно определять по зубам, по подвздошной кости и по головке бедренной кости, но у последних двух вариантов пока еще нет стандартизированных методов оценки.

В Африке уже случалось подобное?

Масштаб мошенничества в юношеской команде Камеруна поражает, но скандалы с переписанными футболистами регулярно случаются в Африке – это не ложный стереотип.

•‎ Еще в 1989 году ФИФА запретила Нигерии участвовать в турнирах после того, как обнаружила, что даты рождения трех ее игроков на Олимпийских играх 1988 года отличаются от дат рождения тех же игроков на предыдущих турнирах.

•‎ Камерунский защитник Тоби Мимбо менял дату рождения не один раз. Долгое время он играл за парагвайские клубы, где не проводил никаких мошеннических манипуляций с возрастом. В 1996 году Мимбо перешел в турецкий «Генчлербирлиги». В свидетельстве о его рождении стояла дата 30 июня 1974 года, хотя фактически Тоби родился за 10 лет до этого. На Кубок Африки-1998 дата его рождения снова поменялась – тогда в этой графе Мимбо нарисовал 1970 год.

•‎ Есть любопытная история гамбийца Юсуфа Яффы. С 2014 года он выступал за юношеские команды «Милана», «Болоньи» и «Айнтрахта», но в 2015 году вскрылось, что футболист на 9 лет старше, чем указано в его документах – в них было указано, что Яффа родился в 1996 году. На деле же футболист родился в 1987-м.

• В 2019 году сборную Гвинеи дисквалифицировали с чемпионата мира среди юношей до 17 лет после того, как двое ее игроков были признаны виновными в мошенничестве с возрастом.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; globallookpress.com/IMAGO/AMADA MASARU; unsplash.com/Cara Shelton; facebook.com/eintracht