Из молодежки Камеруна выгнали 21 из 30 игроков. Все из-за проваленных тестов на возраст
Определили по запястьям.
В камерунском футболе прогремел очередной скандал: большинство игроков юношеской сборной не прошли тест на подтверждение возраста.
Федерация футбола африканской страны объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U17 на отборочные матчи на юношеский чемпионат африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста.
Футболистов, проваливших тест, заменят другими игроками.
«Эта мера – результат строгих инструкций, данных президентом Fecafoot (Федерации футбола Камеруна – прим. Sports.ru). Их цель – избавиться от фальсификаций гражданских документов, которые в прошлом портили имидж высшего органа камерунского футбола. Fecafoot настоятельно призывает всех причастных обеспечить соблюдение возрастных категорий», – говорится в заявлении федерации.
Федерация футбола Камеруна опасалась манипуляций с возрастом игроков еще прошлым летом – тогда на слушания дела о предполагаемом мошенничестве с возрастом или личностью (да, иногда игроки выдают себя за других людей) в Fecafoot вызвали 44 футболистов из восьми клубов. Президент федерации Самюэль Это’О был твердо настроен искоренить проблему. Пока безуспешно.
Как определяется возраст?
У лиц моложе 18 лет – с помощью МРТ или рентгена кисти руки. Сама процедура называется определением костного возраста – он указывает на уровень биологической зрелости человека.
При проведении исследования врач анализирует полученную картину и сравнивает ее с данными, признанными нормой в возрастной группе пациента.
У лиц старше 18 лет возраст определяют по рентгенографии ключицы. Правда, технология ограничена высокой лучевой нагрузкой.
Еще возраст можно определять по зубам, по подвздошной кости и по головке бедренной кости, но у последних двух вариантов пока еще нет стандартизированных методов оценки.
В Африке уже случалось подобное?
Масштаб мошенничества в юношеской команде Камеруна поражает, но скандалы с переписанными футболистами регулярно случаются в Африке – это не ложный стереотип.
• Еще в 1989 году ФИФА запретила Нигерии участвовать в турнирах после того, как обнаружила, что даты рождения трех ее игроков на Олимпийских играх 1988 года отличаются от дат рождения тех же игроков на предыдущих турнирах.
• Камерунский защитник Тоби Мимбо менял дату рождения не один раз. Долгое время он играл за парагвайские клубы, где не проводил никаких мошеннических манипуляций с возрастом. В 1996 году Мимбо перешел в турецкий «Генчлербирлиги». В свидетельстве о его рождении стояла дата 30 июня 1974 года, хотя фактически Тоби родился за 10 лет до этого. На Кубок Африки-1998 дата его рождения снова поменялась – тогда в этой графе Мимбо нарисовал 1970 год.
• Есть любопытная история гамбийца Юсуфа Яффы. С 2014 года он выступал за юношеские команды «Милана», «Болоньи» и «Айнтрахта», но в 2015 году вскрылось, что футболист на 9 лет старше, чем указано в его документах – в них было указано, что Яффа родился в 1996 году. На деле же футболист родился в 1987-м.
• В 2019 году сборную Гвинеи дисквалифицировали с чемпионата мира среди юношей до 17 лет после того, как двое ее игроков были признаны виновными в мошенничестве с возрастом.
Это’О уже год руководит камерунским футболом. И бесит абсолютно всех
Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; globallookpress.com/IMAGO/AMADA MASARU; unsplash.com/Cara Shelton; facebook.com/eintracht
Но самое любопытное что по Минале было расследование, которое подтвердило что ему действительно 18 лет.
...погодите-ка.
Если коротко, после 25 лет - нет.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eilish/3003478.html