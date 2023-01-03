Вы это видели?
Блог

Из молодежки Камеруна выгнали 21 из 30 игроков. Все из-за проваленных тестов на возраст

Юсуфа Яффа
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Федерация футбола Камеруна
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Футбол Футбол

Определили по запястьям.

В камерунском футболе прогремел очередной скандал: большинство игроков юношеской сборной не прошли тест на подтверждение возраста. 

Федерация футбола африканской страны объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в сборную U17 на отборочные матчи на юношеский чемпионат африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста. 

Футболистов, проваливших тест, заменят другими игроками.

«Эта мера – результат строгих инструкций, данных президентом Fecafoot (Федерации футбола Камеруна – прим. Sports.ru). Их цель – избавиться от фальсификаций гражданских документов, которые в прошлом портили имидж высшего органа камерунского футбола. Fecafoot настоятельно призывает всех причастных обеспечить соблюдение возрастных категорий», – говорится в заявлении федерации.

Федерация футбола Камеруна опасалась манипуляций с возрастом игроков еще прошлым летом – тогда на слушания дела о предполагаемом мошенничестве с возрастом или личностью (да, иногда игроки выдают себя за других людей) в Fecafoot вызвали 44 футболистов из восьми клубов. Президент федерации Самюэль Это’О был твердо настроен искоренить проблему. Пока безуспешно.

Как определяется возраст?

У лиц моложе 18 лет – с помощью МРТ или рентгена кисти руки. Сама процедура называется определением костного возраста – он указывает на уровень биологической зрелости человека.

При проведении исследования врач анализирует полученную картину и сравнивает ее с данными, признанными нормой в возрастной группе пациента.

У лиц старше 18 лет возраст определяют по рентгенографии ключицы. Правда, технология ограничена высокой лучевой нагрузкой.

Еще возраст можно определять по зубам, по подвздошной кости и по головке бедренной кости, но у последних двух вариантов пока еще нет стандартизированных методов оценки.

В Африке уже случалось подобное?

Масштаб мошенничества в юношеской команде Камеруна поражает, но скандалы с переписанными футболистами регулярно случаются в Африке – это не ложный стереотип.

•‎ Еще в 1989 году ФИФА запретила Нигерии участвовать в турнирах после того, как обнаружила, что даты рождения трех ее игроков на Олимпийских играх 1988 года отличаются от дат рождения тех же игроков на предыдущих турнирах.

•‎ Камерунский защитник Тоби Мимбо менял дату рождения не один раз. Долгое время он играл за парагвайские клубы, где не проводил никаких мошеннических манипуляций с возрастом. В 1996 году Мимбо перешел в турецкий «Генчлербирлиги». В свидетельстве о его рождении стояла дата 30 июня 1974 года, хотя фактически Тоби родился за 10 лет до этого. На Кубок Африки-1998 дата его рождения снова поменялась – тогда в этой графе Мимбо нарисовал 1970 год.

•‎ Есть любопытная история гамбийца Юсуфа Яффы. С 2014 года он выступал за юношеские команды «Милана», «Болоньи» и «Айнтрахта», но в 2015 году вскрылось, что футболист на 9 лет старше, чем указано в его документах – в них было указано, что Яффа родился в 1996 году. На деле же футболист родился в 1987-м.

• В 2019 году сборную Гвинеи дисквалифицировали с чемпионата мира среди юношей до 17 лет после того, как двое ее игроков были признаны виновными в мошенничестве с возрастом.

Это’О уже год руководит камерунским футболом. И бесит абсолютно всех

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; globallookpress.com/IMAGO/AMADA MASARU; unsplash.com/Cara Shelton; facebook.com/eintracht

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimaninc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это-о сам же переписанный, зачем коллег по цеху палит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bibendum
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему они всегда выбирают дату рождения либо 31 декабря, либо 1 января. Ну это же сильно заметно, когда у большинства игроков одна и та же дата рождения. Есть же ещё 364 дня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tvorog8088
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чернила шельмец экономил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wasilij Petrow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ easyjet
новый дизайн комментариев просто неюзабельный, Sports неужели вы этого не видите? Хочу плюсануть коммент и не понимаю чей именно коммент плюсую
Куда хуже другое: есть умельцы, которые превращают минус в плюс, и Sports чихать хотел, когда я на это указываю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anti Ihalainen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ perdinator
Это как в ералаше - я здесь самый умный
они это делают чтобы легче было побеждать юных дрыщей из других стран
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anapa 2013
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Точнее всего возраст показывают только паховые кольца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slava Vestiaz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VsP
Оджени Онази
нет, он имеет в виду Джозефа Миналу.
Но самое любопытное что по Минале было расследование, которое подтвердило что ему действительно 18 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Кв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TravenS
А может кто-нибудь объяснить, нафига они это делают?) набрать вес за счёт более младших для быстрого трансфера?
Молодой талант всегда дороже можно продать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пухлый дядя Вася
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ easyjet
новый дизайн комментариев просто неюзабельный, Sports неужели вы этого не видите? Хочу плюсануть коммент и не понимаю чей именно коммент плюсую
Им по барабану.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
это все фигня,Иеремия Джонсон,вот настоящая легенда таких дел,играет в американский футбол,носит усы,длинные волосы,накачен,90 кг,парню 12 лет))америка не африка,не верю что там приписывают возраст
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
perdinator
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TravenS
А может кто-нибудь объяснить, нафига они это делают?) набрать вес за счёт более младших для быстрого трансфера?
Это как в ералаше - я здесь самый умный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну это ж они в первый раз так попались!..
...погодите-ка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jamie Redknapp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Возрастные кольца камерунских деревьев превысили допустимую норму))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А может кто-нибудь объяснить, нафига они это делают?) набрать вес за счёт более младших для быстрого трансфера?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этоо не зря изображал старика с палкой когда забивал за Челси. Да и в Анжи он перешёл зная свой возраст и предполагая возможный спад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждал что тут вспомнят Джозефа Миналу из Лацио , когда он подписывал контракт типа в 16 , он выглядил как Дэни Гловер в третьем "смертельном оружие"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VsP
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Asl Ali
Скиньте плиз фотку африканца который в Италии выступал . Ему было типо лет 20 , а выглядел как мужик около 40 )) помню ржали все над этим
Оджени Онази
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orion_17
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MosesPray
А образ жизни как-то влияет на строение скелета? Работа на рудниках грузчиком в порту, водителем рикши и т.д?
влияет, в Крыму антропологи нашли "галерных рабов". Деформация скелета такая, не у каждого супертяжа-штангиста есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
easyjet
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
новый дизайн комментариев просто неюзабельный, Sports неужели вы этого не видите? Хочу плюсануть коммент и не понимаю чей именно коммент плюсую
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаэль Баллак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну сам Это’о ,говорили,тоже мошенничал с возрастом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стальной Вилли
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ahmet Jan
В ЮФС Нгану можно проверить, там тоже лет на 5-7 старше похоже)
на 36 он вполне выглядит, да и скрывать ему возраст незачем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Asl Ali
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скиньте плиз фотку африканца который в Италии выступал . Ему было типо лет 20 , а выглядел как мужик около 40 )) помню ржали все над этим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wkpro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MosesPray
А образ жизни как-то влияет на строение скелета? Работа на рудниках грузчиком в порту, водителем рикши и т.д?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Если коротко, после 25 лет - нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
молодёжка это у них до 30 лет где то))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Джозефа Минала стоит проверить. Ему лет 50, а пишут, что 26.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eilish/3003478.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий