В Англии не играют в футбол в Рождество уже 57 лет. Почему?

Ведь раньше было наоборот.

Сегодня в Великобритании и АПЛ Boxing Day – праздник и параллельный фестиваль футбола. В Англии игры в День подарков проводятся с конца 19 века, но в традицию игры 26 декабря превратились только в 1963 году. Тогда в Первом дивизионе за день забили 66 голов в 10 матчах – и это очень впечатлило фанатов. Но при этом 25 декабря в Англии не играют футбол с 1965-го, когда большая рождественская традиция прервалась.

Раньше Рождество было самым футбольным днем Англии. Все из-за недостатка вариантов досуга

На стыке 19 и 20 веков футбол захватил умы англичан и набрал на острове огромную популярность. Тогда вариантов, как развлечь себя, было не так много – особенно у рабочего класса. Для многих футбол стал единственной отдушиной.

Поэтому английские власти в конце декабря устраивали настоящие футбольные марафоны – накануне Рождества каждый день проводились по несколько десятков матчей.

Профессор Мартин Джонс, автор книги «Рождество и британцы», объяснял: «Для представителей рабочего класса, чьи жилища часто были неудобными, переполненными и непривлекательными, редкий свободный от работы день был поводом выйти на улицу, а не сидеть дома».

Первая игра в Рождество состоялась в Англии в 1889 году. Тогда «Престон» встречался с «Астон Виллой», две сильнейшие английские команды. В дальнейшем топ-матчи в Рождество стали для Англии обыденностью – организаторы специально устраивали игры между фаворитами.

Нередко команды проводили три матча за три или даже два дня. Иногда такая интенсивность создавала проблемы – клубы часто выставляли на менее важные матчи дублеров, что вызывало гнев болельщиков.

В 1950-х футбол в Рождество почти исчез. Всему виной появление новых развлечений и (внезапно) прожекторов

Однако в 1950-х популярность рождественского футбола начала падать – не в последнюю очередь из-за того, что в качестве альтернативы спорту стали появляться другие виды развлечений. Конкуренцию футболу составило коммерческое кино (особенно популярны были детективы по романам Агаты Кристи и фильмы о Джеймсе Бонде), а также зарождающееся телевидение. Теперь людям было необязательно тащиться на стадионы, чтобы развлечь себя.

Да и общественный транспорт в Рождество традиционно не работал – без него добираться до стадионов было крайне проблематично.

Была и еще одна причина – введение в эксплуатацию прожекторов на футбольных аренах, которые обеспечили проведение матчей в любой день и в любое время. Древние трудоемкие способы освещения сменились современными технологиями. Клубам уже необязательно было ждать выходных, чтобы сыграть в светлое время суток. Можно было провести игру вечером в будни при искусственном свете.

В 1958 году в Первом дивизионе сыграли лишь три игры в Рождество, а в 1959-м – одну. Последняя рождественская игра состоялась в 1965 году – тогда «Блэкпул» дома обыграл «Блэкберн» со счетом 4:2.

В 1983 году попытку возродить традицию игр в Рождество предпринял «Брентфорд». В клубе, который тогда выступал в третьей лиге, предложили провести игру с «Уимблдоном» 25 декабря в 11:00 – чтобы «возродить старую традицию, когда мужья ходят на футбол в Рождество, в то время как жены готовят индейку». Но идея не выстрелила – против нее выступили болельщики обеих команд.

В итоге игру все же провели, но в канун Рождества (то есть 24 декабря). «Уимблдон» выиграл в гостях со счетом 4:3. На матче присутствовали 6689 болельщиков – больше, чем средняя посещаемость стадиона «Брентфорда» в том сезоне (4735 человек).

Поэтому Boxing Day – сейчас главный день в рождественский футбольный период.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Alex Livesey, Evening Standard/Hulton Archive