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Эту форму на ЧМ-2022 мы так и не увидели: красная Англия, необычная Корея, цветастые Гана с Камеруном

сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
сборная Канады по футболу сборная Канады по футболу
Сборная Туниса по футболу Сборная Туниса по футболу
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
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Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
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За 64 матча на ЧМ-2022 сборные в основном показали по два комплекта форм, а одна из них – даже три.

Но нашлись и команды, которые выступали лишь в одной расцветке.

***

18 из 32 сборных показали на ЧМ-2022 два комплекта форм. На групповом этапе в разных футболках успели сыграть Катар, Эквадор, Иран, Саудовская Аравия, Дания, Коста-Рика, Сербия и Уругвай. Из них только саудовцы провели в главной форме один матч, остальные – по два.

В разных комплектах сыграли участники плей-офф – Сенегал, США, Австралия, Испания, Швейцария, Бразилия, Португалия, Марокко, Хорватия и Аргентина.

Здесь интересно, что два призера из семи своих матчей лишь один провели в гостевой расцветке. Хорватия сыграла в синем против Аргентины:

А сами аргентинцы, тоже в синем, сыграли только с Польшей в третьем туре группового этапа.

Бразильцы провели пять матчей, только один – не в желтом.

А особо отличилась сборная Канады. Это единственная команда, которая отыграла все три матча в разной форме.

Стартовала в белом против Бельгии, забила хорватам в черном и проиграла третий матч марокканцам в красном.

 

У сборных Эквадора и Дании были третьи формы, но команды их не задействовали. У эквадорцев была белая футболка.

У датчан – та самая черная.

Тунис мог бы задействовать такую третью форму. Смотрится стильно.

Остальные 13 сборных провели весь турнир в футболках одной и той же расцветки. На групповом этапе, где велика вероятность совпадений по цветам, таких команд было семь.

Уэльс не задействовал свою белую – наоборот, белыми были все его соперники.

Мексика играла только в зеленом против белых и бело-голубых – тоже не было нужды распаковывать вторую форму. Жалко, она такая оригинальная.

Сборная Туниса провела весь турнир в белом, хотя главным считался красный. Теоретически в ней можно было бы сыграть против Австралии и Франции.

Германия отыграла три матча в белом с черной полосой. И не показала нам себя в красно-черном. Но с главными формами Испании и Коста-Рики такое сочетание бы не прошло.

Красная форма Бельгии смотрелась куда ярче, чем ее игра. В белом Бельгия не сыграла ни разу. Как раз в белом против нее сыграли все три соперника.

Камерун на групповом этапе играл только в зеленом. И не выходил ни в белом (вторая форма), ни в красном (третий комплект). При желании любую из этих футболок можно было опробовать в игре против бразильцев.

 

Даже жаль, что Гана отыграла все три тура в белом и не показала нам красный комплект. Под первые два матча бы не подошло, но под Уругвай – вполне. Как и у Камеруна, весьма цветасто.

Польша не меняла форму даже в плей-офф. Все четыре матча только в белом. Теоретически на любую из игр можно было бы выйти в красном.

Япония четырежды отыграла в ярком синем, но не задействовала белый комплект. В половине матчей попадались команды, у которых преобладал именно этот цвет на форме.

Что еще было бы интересно – посмотреть на яркую форму Южной Кореи. Но она сыграла все четыре матча только в красном. И не показала вот такую красоту:

Пять матчей сборная Нидерландов отыграла в традиционной оранжевой расцветке. А ведь был у нее еще и синий комплект, но так и пылился весь чемпионат.

То же самое случилось и с красной формой Англии. Ноль матчей в ней, а все пять – в белом.

Наконец, единственная сборная чемпионата, отыгравшая сразу семь матчей ЧМ-2022 в одних и тех же цветах – Франция. В белом мы ее так и не увидели.

Пофантазировать о расцветках любопытно, но все же ясно: приоритет – у контраста, чтобы всем было удобно смотреть.

 

Сочетание цветов должно устраивать в том числе людей с дальтонизмом. Например, худшие варианты – красный плюс черный, красный с зеленым или ярко-зеленый с желтым.

Январский матч «Ливерпуля» и «МЮ» – ад для дальтоников. Неудачный подбор форм может превратить футбол в муку

Возможно, поэтому бразильцы вышли против Камеруна в синей форме, а Польше не играла в красном против Мексики и Саудовской Аравии. Да и матч Испания – Германия со второй немецкой формой доставил бы удовольствие далеко не всем.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Dylan Martinez, Benoit Tessier; East News/Patrick T. Fallon / AFP; globallookpress.com/Li Gang/XinHua, Tom Weller/dpa

5 комментариев

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AR Hongover
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Комплект Туниса б купил
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Kaplan
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Дания, третий комплект, это похороны.
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SmokingShadow
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Тунис, Мексика,Дания,Германия,Голландия топовые комплекты, хорошо бы заработали экипировщики
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МТБ
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У Мексики классная, ну и неплохая у Польши красная.
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SmokingShadow
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Столько классных альтернативных форм и мимо,эх :(
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