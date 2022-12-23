Эту форму на ЧМ-2022 мы так и не увидели: красная Англия, необычная Корея, цветастые Гана с Камеруном

За 64 матча на ЧМ-2022 сборные в основном показали по два комплекта форм, а одна из них – даже три.

Но нашлись и команды, которые выступали лишь в одной расцветке.

***

18 из 32 сборных показали на ЧМ-2022 два комплекта форм. На групповом этапе в разных футболках успели сыграть Катар, Эквадор, Иран, Саудовская Аравия, Дания, Коста-Рика, Сербия и Уругвай. Из них только саудовцы провели в главной форме один матч, остальные – по два.

В разных комплектах сыграли участники плей-офф – Сенегал, США, Австралия, Испания, Швейцария, Бразилия, Португалия, Марокко, Хорватия и Аргентина.

Здесь интересно, что два призера из семи своих матчей лишь один провели в гостевой расцветке. Хорватия сыграла в синем против Аргентины:

А сами аргентинцы, тоже в синем, сыграли только с Польшей в третьем туре группового этапа.

Бразильцы провели пять матчей, только один – не в желтом.

А особо отличилась сборная Канады. Это единственная команда, которая отыграла все три матча в разной форме.

Стартовала в белом против Бельгии, забила хорватам в черном и проиграла третий матч марокканцам в красном.

У сборных Эквадора и Дании были третьи формы, но команды их не задействовали. У эквадорцев была белая футболка.

У датчан – та самая черная.

Тунис мог бы задействовать такую третью форму. Смотрится стильно.

Остальные 13 сборных провели весь турнир в футболках одной и той же расцветки. На групповом этапе, где велика вероятность совпадений по цветам, таких команд было семь.

Уэльс не задействовал свою белую – наоборот, белыми были все его соперники.

Мексика играла только в зеленом против белых и бело-голубых – тоже не было нужды распаковывать вторую форму. Жалко, она такая оригинальная.

Сборная Туниса провела весь турнир в белом, хотя главным считался красный. Теоретически в ней можно было бы сыграть против Австралии и Франции.

Германия отыграла три матча в белом с черной полосой. И не показала нам себя в красно-черном. Но с главными формами Испании и Коста-Рики такое сочетание бы не прошло.

Красная форма Бельгии смотрелась куда ярче, чем ее игра. В белом Бельгия не сыграла ни разу. Как раз в белом против нее сыграли все три соперника.

Камерун на групповом этапе играл только в зеленом. И не выходил ни в белом (вторая форма), ни в красном (третий комплект). При желании любую из этих футболок можно было опробовать в игре против бразильцев.

Даже жаль, что Гана отыграла все три тура в белом и не показала нам красный комплект. Под первые два матча бы не подошло, но под Уругвай – вполне. Как и у Камеруна, весьма цветасто.

Польша не меняла форму даже в плей-офф. Все четыре матча только в белом. Теоретически на любую из игр можно было бы выйти в красном.

Япония четырежды отыграла в ярком синем, но не задействовала белый комплект. В половине матчей попадались команды, у которых преобладал именно этот цвет на форме.

Что еще было бы интересно – посмотреть на яркую форму Южной Кореи. Но она сыграла все четыре матча только в красном. И не показала вот такую красоту:

Пять матчей сборная Нидерландов отыграла в традиционной оранжевой расцветке. А ведь был у нее еще и синий комплект, но так и пылился весь чемпионат.

То же самое случилось и с красной формой Англии. Ноль матчей в ней, а все пять – в белом.

Наконец, единственная сборная чемпионата, отыгравшая сразу семь матчей ЧМ-2022 в одних и тех же цветах – Франция. В белом мы ее так и не увидели.

Пофантазировать о расцветках любопытно, но все же ясно: приоритет – у контраста, чтобы всем было удобно смотреть.

Сочетание цветов должно устраивать в том числе людей с дальтонизмом. Например, худшие варианты – красный плюс черный, красный с зеленым или ярко-зеленый с желтым.

Возможно, поэтому бразильцы вышли против Камеруна в синей форме, а Польше не играла в красном против Мексики и Саудовской Аравии. Да и матч Испания – Германия со второй немецкой формой доставил бы удовольствие далеко не всем.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Dylan Martinez, Benoit Tessier; East News/Patrick T. Fallon / AFP; globallookpress.com/Li Gang/XinHua, Tom Weller/dpa