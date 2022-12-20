В Марокко тоже праздник: красно-зеленое море на улицах Рабата и прием у короля

Жаркий прием после ЧМ футболистам устроили не только в Аргентине и Хорватии. Во вторник героев встречали и в Марокко.

Народ начал скапливаться на улицах Рабата после приземления самолета сборной.

«На улицах красно-зеленый океан. Я встретил людей, которые приехали из Нидерландов, чтобы стать свидетелями этого момента. Дети, семьи, женщины, бабушки и дедушки приезжают сюда, чтобы вместе засвидетельствовать этот момент», – пишет Николас Хак из Al Jazeera.

Команда Валида Реграги прибыла на максимальном стиле.

Марокко – первый в истории полуфиналист чемпионата мира из Африки.

«Если бы кто-то сказал мне перед турниром, что мы сыграем семь матчей в Катаре, мы были бы счастливы, – говорит Реграги в интервью BeIN Sports. – Весь марокканский, африканский и арабский мир видел, как эта команда боролась и хотела сделать страну счастливой. Мы постараемся вернуться через четыре года».

А пока – парад. Эти парни в деловых костюмах заслужили праздник.

На улицы Работа вышли десятки тысяч жителей, чтобы поприветствовать красно-зеленый автобус.

Некоторые решили, что лучший обзор будет с балконов.

Прошедшее выступление сборной обязательно вдохновит молодежь на будущие победы.

Марокканские фанаты – одни из самых буйных в мире, поэтому в столице к приезду сборной усилили меры безопасности.

Но жители счастливы – автобус сопровождали только улыбки, веселье, танцы, флаги и яркие огни.

Чем дальше ехали, тем жарче становилось!

Конечная цель – королевский дворец, где команду принял король Мухаммед VI. Марокканские игроки вновь не забыли про мам, пригласив их на официальную церемонию.

Король назвал выступление сборной Марокко великим историческим достижением. С этим невозможно не согласиться.

Фото: REUTERS/Jihed Abidellaoui, Jihed Abidellaoui, Abdelhak Balhaki, Juan Medina ; East News/FADEL SENNA/AFP, MAP / AFP