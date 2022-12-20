Сборная Аргентины вернулась домой и привезла долгожданный кубок мира. Празднующая страна ждала команду несмотря на ночное время – самолет прилетел в 2 часа ночи.

Но весь Буэнос-Айрес уже стоял на ушах!

Тысячи бело-голубых болельщиков и несколько коней вышли на улицы, чтобы увидеть Месси, Мартинеса и всех-всех-всех.

А вот и прибытие сборной! Команда летела из Дохи 20 часов с пересадкой в Риме. Прямо в аэропорту группа La Mosca исполнила песню Muchachos – неофициальный гимн сборной Аргентины на ЧМ-2022.

А Лео ни на секунду не расставался с трофеем.

Несмотря на долгий перелет, команда поехала до базы на открытом автобусе – получилась репетиция парада.

Месси, Ди Мария, Отаменди, Де Поль сидели прямо на крыше автобуса. Нарушение техники безопасности могло дорого обойтись – банда только в последний момент заметила провод электропередач. Слава богу, все успели пригнуться.

Куда же без салюта!

И дымовых шашек (естественно, синих!)

Жара!

То, что на фото – не парад. Это просто сборная едет на автобусе от аэропорта до тренировочной базы неподалеку. Впечатляет!

Месси был не только в автобусе, но и в толпе. Неудивительно, что еще до финала футболку Лео невозможно было купить на сайте adidas – все были распроданы.

Наступило утро. Президент Альберто Фернандес объявил день национальным выходным – чтобы все аргентинцы могли как следует отметить победу на чемпионате мира.

Начало парада назначили на полдень. В это время на улицы Буенос-Айреса вышли 5 миллионов человек. В самой столице живут около 4 млн человек, в агломерации – более 15 млн.

Сидеть на столбах, остановках, заборах – норма. Ведь оттуда даже легче увидеть приближающийся автобус.

Флаги с Месси – ✅

На Площади Республики у обелиска запланирован финал 8-часового парада. Грандиозный момент, главные празднования шли именно там – в самом сердце страны.

Музыка и танцы – ✅

Диего все видит – ✅

Сколько! Же! Людей!

И снова Диего!

Футбол – ✅

А вот и сам автобус двинулся от базы в сторону Площади Республики. На минимальной скорости – фанаты не давали прохода.

Все дороги забиты встречающими!

Если вас не впечатлили занятые крыши, то может впечатлит целая автомобильная развязка, которую целиком забили болельщики. У жителей Буэнос-Айреса в этот день просто не могло быть более важного дела.

В итоге, автобус двигался слишком медленно, а некоторые фанаты пытались запрыгнуть в него прямо с мостов (сообщалось о двух пострадавших). Власти решили свернуть проезд сборной и переправили игроков в безопасное место на вертолете. К слову, футболисты пролетели и над Площадью Республики.

Энцо явно доволен!

«Чемпионы мира пролетели весь маршрут парада на вертолетах, потому что из-за народного ликования продолжать путь на земле просто невозможно. Давай продолжим мирно праздновать и покажем им нашу любовь», – написала у себя в твиттере пресс-секретарь президента страны.

Несмотря на то, что парад свернули, люди все равно остаются на улицах и просто наслаждаются мгновением. Как говорят аргентинские болельщики, такое событие может случиться всего раз за целую жизнь!

Фото: REUTERS; Gettyimages.ru