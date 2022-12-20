Месси превратился в вожака, Агуэро – в талисмана, команду сблизило асадо: как Аргентина шла к победе

Скалони выбрал идеальных помощников.

Аргентина провела удивительный ЧМ. От проигрыша Саудовской Аравии в первом матче до победы в финале прошло всего 26 дней. The Athletic собрал огромный материал о том, что окружало сборную Аргентины в Катаре. Пересказываем самое интересное.

Месси наконец-то взял лидерство – превратился из вечно отмалчивающейся звезды в настоящего вожака

После поражения от Саудовской Аравии настроение в автобусе сборной Аргентины было траурным. Месси поговорил с журналистами в микст-зоне, но в раздевалке был немногословен – поэтому Лионель Скалони дал слово капитану по дороге на базу.

По сообщению аргентинской газеты Clarin, Месси выступил с ободряющим тезисом, что поражение не лишает их шансов на титул. Он заявил, что результат игры с саудовцами – шанс стать сильнее. И, похоже, сработало.

Триумф аргентинцев на ЧМ был основан на точном планировании, неукротимом духе, почти безупречной реализации и, конечно же, факторе Месси.

Лео, несмотря на звездный статус, не всегда был лидером раздевалки в сборной. Духовным лидером команды долгое время считали Хавьера Маскерано.

Однако в последние годы многое изменилось – и Лео переизобрел свою роль в сборной. Свое лидерство он закрепил вдохновляющей речью перед финалом Кубка Америки-2021, который Аргентина вырвала у Бразилии на «Маракане».

Месси исправил имидж и в Аргентине – во многом из-за того, что он начал говорить на понятном для простых людей языке. Если раньше он в беседах с журналистами общался на испанском с преобладающими идиомами и сленгом Испании, то в последнее время он пользовался именно аргентинским испанским – часто с примесями просторечия.

Раньше Месси обладал репутацией игрока, который пропадает после громких поражений и провалов – за него обычно говорили старшие игроки. Со временем Лео эволюционировал как лидер – и сейчас никто не сможет его упрекнуть в уходе от ответственности.

Раньше Месси в сборной окружали лишь самые доверенные лица. Сейчас вся команда – союзники Лео

Сборная Аргентины менялась вместе с Месси. В прошлые годы Лео в сборной окружала узкая группа. Их можно было легко идентифицировать – приближенные Месси сидели за одним столом, который называли la mesa chica (в переводе с испанского – «маленький стол»). Речь про Маскерано, Лукаса Билью, Анхеля Ди Марию, Гонсало Игуаина и Серхио Агуэро.

Как-то за этот стол сел Мауро Икарди, потому что считал, что достиг необходимого статуса. Месси и его окружение были не в восторге.

Сейчас из всех доверенных лиц Месси в сборной остался только Ди Мария – и Лео пришлось выйти из зоны комфорта и интегрироваться в команду. Получилось – он сблизился с Родриго Де Полем (которого в шутку даже начали называть телохранителем Месси), Николасом Отаменди и Папу Гомесом.

Близким союзником стал и Леандро Паредес – и не только из-за «ПСЖ». Испанская газета El Pais сообщила, что перед одной из игр сборной в 2019 году Паредес и Де Поль постучали в дверь Месси и пригласили на партию в карты. Они делают так до сих пор.

Близкие отношения Месси с Де Полем, Отаменди, Гомесом и Паредесом не привели к созданию в сборной новой группировки. Более молодые игроки вроде Лисандро Мартинеса, Энцо Фернандеса, Кристиана Ромеро, Хулиана Альвареса и Науэля Молины прониклись командным духом более опытных партнеров.

Судьба многих из них неразрывно связана с личностью Месси – Энцо написал ему в 2016-м трогательное письмо, а Хулиан ехал 120 км ради фотографии с кумиром, которую в итоге и получил.

Главное отличие этой версии сборной Аргентины от всех предыдущих в том, что она вобрала в себя чуть ли не главных союзников Лео. И это дало Месси большую уверенность.

Аргентинские игроки жили в кампусе университета, ели асадо и часто виделись с семьями

Для жизни в Катаре сборная Аргентины выбрала нетипичное место – кампус Катарского университета. Многие другие национальные команды селились в шикарных отелях. Нельзя сказать, что обстановка в кампусе была похожа на спартанскую, но в нем было мало излишеств.

Все говорило о том, что Аргентина приехала побеждать, а не развлекаться.

Из Аргентины привезли 2600 кг говядины и собственный гриль. Все это помогало готовить асадо – популярное в Аргентине блюдо из жареного мяса. Так игроки расслаблялись – на ужинах смеялись и общались. В этом и состояла задумка Скалони, который подчеркивал, что такие мероприятия создают атмосферу союза и коллективной химии.

Скалони, в отличие от главного тренера Бельгии Роберто Мартинеса, не ставил жестких ограничений на общение с семьями. После матча 1/8 финала с Австралией Лионель дал команде два выходных и разрешил близким футболистов приехать в кампус. После полуфинала Скалони дал еще больше свободного времени – и это никак не повлияло на результат.

Агуэро не был частью сборной на ЧМ, но стал ее счастливым талисманом

Серхио Агуэро сыграл очень заметную роль в победе Аргентины на ЧМ – хотя официально даже не был частью команды.

Изначально Кун приехал в Катар в качестве эксперта аргентинского подразделения ESPN. Параллельно Агуэро стримил на твиче, где к нему на транслцию залетали, например, Месси и Папу Гомес.

В начале турнира к Серхио были вопросы – например, из-за того, что он публично заявил, что Лаутаро Мартинеса не стоило выпускать в стартовом составе на матч с Саудовской Аравией. Но к плей-офф Кун избавился от токсичности и превратился в счастливого талисмана.

Во время тренировок Агуэро был постоянно где-то поблизости – бил по воротам, общался с Месси и делал контент. После четвертьфинала с Нидерландами выступил телохранителем звезды – оттеснял рассерженных голландцев, которые хотели разобраться с Месси.

После финала Кун подхватил барабан известного болельщика сборной Аргентины и отвечал за атмосферу. Скалони подпустил к сборной очень харизматичного персонажа, который был к тому же другом Месси. И угадал – Агуэро положительно повлиял как минимум на Месси.

Скалони в сборной прошел через недоверие

Скалони не был основным кандидатом на место Хорхе Сампаоли и поначалу просто исполнял обязанности, аргентинская федерация явно планировала позвать на его место более именитого специалиста.

Скалони спасла плачевная финансовая ситуация в федерации – там просто не тянули зарплаты Диего Симеоне или Маурисио Почеттино. Поэтому Лионель остался в должности на постоянной основе.

Молодого тренера критиковал даже Диего Марадона, но Скалони знал, что главная задача для него – завоевать доверие Месси. С этой целью он позвал в ассистенты Пабло Аймара – кумира Лео. Еще одно правильное решение. Сейчас Аймар – сердце сборной Аргентины, команда безгранично его уважает.

С другими ассистентами Скалони тоже угадал. Экс-защитник «Интера» Вальтер Самуэль поставил отличную защиту, а бывший спортивный директор аргентинского «Расинга» Роберто Айяла успешно справляется с общими задачами.

А Скалони подбирал тактику под каждого соперника.

«Чемпионат мира выигрывают умные и осторожные команды, которые знают, когда атаковать, а когда защищаться. Редко команда выигрывает с подавляющим преимуществом. Интеллект – часть футбола. Нам придется приспосабливаться, чтобы знать, какие инструменты будут для нас рабочими», – рассуждал Лионель.

Эмилиано Мартинес использовал комментарии ван Гала в качестве мотивации

Основной вратарь – главный безумец в аргентинской сборной. Когда в предтурнирном интервью Паредеса попросили удалить из группового чата самого взрывного футболиста, он выбрал именно Эми.

Вы уже знаете про выходки Мартинеса во время и после финала ЧМ.

Перед четвертьфиналом Луи ван Гал говорил, что его большой опыт сыграет решающую роль, если матч Нидерландов и Аргентины докатится до серии пенальти.

Эми заскринил комментарий и использовал его как дополнительную мотивацию. «Я показал это нашему тренеру вратарей и психологу, сказав: «Хорошо, теперь он поджег этот фитиль», – говорил позже Мартинес.

В серии Эми отбил два удара и подарил Аргентине выход в полуфинал.

Аргентинские фанаты остервенело поддерживали сборную и даже придумали неофициальный гимн

Тот же Мартинес выделял болельщиков.

«Чувствуем себя местными – кажется, что играем в Аргентине. Поддержка народа помогла нам оставить позади плохую игру против Саудовской Аравии», – говорил Эми.

Аргентинские болельщики на многое пошли, чтобы увидеть, как их команда войдет в историю. Например, один из них продал машину, уволился с работы и расстался с женой, чтобы поехать в Катар. Другие брали кредиты и влезали в долги на тысячи долларов в надежде стать свидетелями истории.

В самой Аргентине ведьмы проводили ритуалы для поглощения негативной энергии. Каждая победа Аргентины сопровождалась все более хаотичными сценами празднования, а Площадь Республики в Буэнос-Айресе превратилась в место сбора ликующих болельщиков.

Скалони активно поддерживали в родном городе – Пуджато. Перед финалом журналист газеты Ole Диего Король показал Лионелю видео, на котором его соотечественники желают команде удачи – и обычно сдержанный тренер не смог сдержать слез.

Успех аргентинцев весь турнир сопровождался песней «Muchachos». Ее написали на основе одноименной песни панк-группы La Mosca, а фанат сборной Аргентины Фернандо Рамос адаптировал текст под футбол.

Песня прославляет спортивную культуру и историю Аргентины. Там есть строчки про Месси, Марадону и Мальвинские острова (спорная территория у побережья Аргентины, которую в 1980-х оккупировала Великобритания).

Ее распевали на трибунах и улицах Катара, а также игроки в раздевалке. После победы над Австралией в 1/8 финала машинист остановил поезд метро в Буэнос-Айресе – поющие слишком раскачали состав. И ждал 10 минут, пока фанаты допоют.

А после победы на ЧМ ее исполняют, кажется, бесконечно.

Фото: REUTERS