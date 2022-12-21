На ЧМ сработала не только магия Месси. Аргентине помогали ведьмы и гадалки: они даже атаковали чужих вратарей 🧙‍♀️

Так вот в чем дело.

Победой на ЧМ Аргентина разбила «Проклятье Тилькары» , но сборная сражалась не одна: The New York Times рассказал, что, оказывается, ей помогали более 300 аргентинских ведьм.

Одна из них, Магали Мартинес, во время матча Аргентины и Австралии написала в соцсетях: «Хулиан Альварес, я хочу увидеть твой гол». Спустя 4 минуты Альварес сделал счет 2:0 после ошибки вратаря Мэттью Райана.

Совпадение? Не думаем!

В Аргентине появилась целая ассоциация ведьм. Они проводили ритуалы и облегчали недуги футболистов

Поражение от Саудовской Аравии шокировало многих. Мяч будто не шел в ворота (три гола отменили из-за офсайдов), и некоторые аргентинцы искали причины в сверхъестественном. Тогда и включились ведьмы, а началось все с Магали Мартинес, которая работает няней.

После горького матча она произнесла молитву за Лионеля Месси и провела специальный обряд, чтобы узнать, все ли чисто. Выяснилось, что на тот момент на нем лежало проклятие: «Я поняла, что одной мне его не вылечить, – говорила Магали Мартинес в интервью The New York Times. – Я опубликовала пост в соцсетях и обратилась к знакомым ведьмам со всей Аргентины за помощью».

Публикацию Мартинес репостнули тысячи других ведьм, они создавали группы, а позже самые активные объединились в Федерацию ведьм Аргентины. Там набралось более 300 человек.

Не все изначально верили в успех идеи. «Мне казалось, что наберется человек 10 максимум», – признавалась основательница одной из таких групп и владелица магазина в Буэнос-Айресе Антонелла Спадафора. «Мы устали быть скрытыми ведьмами», – добавляла Андреа Масиэль, графический дизайнер.

После поражения от Саудовской Аравии женщины включились в работу: использовали молитвы, специальные свечи, амулеты и даже жгучий шалфей. Все для того, чтобы, по их словам, избавить команду от отрицательной энергии и привнести положительную. После того матча Аргентина ни разу не проиграла.

Антонелла Спадафора раскрыла некоторые детали: «Мы убираем головные боли, рвоту, боль в мышцах и отгоняем все отрицательные флюиды. Это очень изматывает, потому что речь о знаменитостях, которым поступает много негативной энергии от других людей».

Магали Мартинес делилась своими методами: женщина раскачивала маятник или деревянный цилиндр на веревочке над игровым номером футболиста и затем сжигала кусок хлопка, облитый настойкой омелы. Мартинес активно следила за новостями вокруг сборной, чтобы знать обо всех недугах игроков, и использовала маятник. Она уверена: «Маятник – самый сильный инструмент, который у меня есть».

«Мы как агенты, которые с любовью заботятся, оберегают и дарят счастье, – говорила Росио Кабраль Менна, учитель в высшей школе из Росарио. – Перед каждым матчем я предсказываю счет, пишу его на лавровом листе и сжигаю лист в рамках особого ритуала. Игроки сражаются на поле, а дома о них заботятся ведьмы».

Одни работали с игроками Аргентины, другие – против соперника. Перед финалом предупреждали, что французов защищают мощные темные силы

Разные группы ведьм занимались разными обязанностями: кто-то концентрировался на конкретном футболисте и его защите, другие работали с игроками соперников. В частности, с вратарями.

Среди распространенных приемов против чужих вратарей были такой: листок с именем замораживали, произносили проклятье и сжигали перед матчем.

Но это работало не со всеми сборными. Перед финалом против Франции Ассоциация ведьм Аргентины предупредила: «Мы не рекомендуем замораживать бумажки с именами футболистов сборной Франции, потому что они защищены темными силами, и негативная энергия может отрикошетить от них. Мы увидели очень большие темные силы над командой. В частности, над Килианом Мбаппе».

Магическое влияние на сборную не ограничивалось даже ведьмами. Очень многие аргентинцы следовали суевериям: например, уже упоминавшаяся Росио Кабраль Менна практически весь чемпионат смотрели дома в маленькой комнатке без кондиционера. «Это единственное такое место в доме. Там очень жарко, но мы даже не думали перемещаться оттуда».

Суеверия сыграли важную роль даже для футболистов сборной: Папу Гомес, Леандро Паредес и Родриго де Поль перед каждым матчем ЧМ-2022 за час до начала игры обходили поле с жвачкой во рту. Традиция появилась еще во время победной Копы-2021.

Если вы думали, что на ведьмах и суевериях все заканчивается, то нет: к делу привлекали даже гадалок. 72-летняя Асусена Агуэро Бланч, к услугам которой в свое время обращался бывший президент Аргентины Карлос Менем, в конце ноября рассказывала в интервью Los Andes, что работает с магическими камнями. «Меня просили сделать это многие болельщики сборной Аргентины», – отметила женщина.

Прямо перед финалом Антонелла Спадафора обнадежила болельщиков сборной: «Мы не хотим высказываться, если за нами будет последнее слово, но мы уже начали работу. Большинство наших инструментов – эзотерические средства, маятники, карты Таро, а также все методы гадания – указали на то, что Аргентина выиграет».

Так и случилось. Похоже, магия Месси + магия аргентинских гадалок – это очень мощная штука.

Фото: The New York Times/Sebastián López Branch, Anita Pouchard Serra