Франция разносит раздевалку на ЧМ одной песней. Вы точно ее слышали

«Фрииид фром дизаайр!»

Новый саундтрек сборной Франции – хит 1996 года Freed from Desire (дословно – «Свободный от желаний»). После победных матчей в Катаре французы на разрыв исполняют эту песню в раздевалке.

Очевидно, не все знают слова за пределами базовой строчки и самого прилипчивого «На-на-на-на-на-на-на, на-на-на, на-на».

Антуан Гризманн носится с колонкой, чтобы этот припев надолго засел у нас в головах.

На-на-на-на-на, на-на, на-на-на, на-на-на!

Итальянская певица Гала Риццато уже отреагировала на очередное возрождение ее самого известного хита: «Я бы хотела [спеть с ними]. Франция всегда была для меня чудесной страной».

Во Франции трек хорошо известен: сразу после выхода он был на первом месте в местных чартах и дошел до бриллиантового статуса (минимум 750 тысяч проданных копий). В 2016-м Гала записала в Париже акустическую версию для французского фильма «Любовь не по размеру».

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Болельщики уже подхватили зажигательную песню и отмечают с ней катарские победы сборной.

Freed from Desire – популярный футбольным гимн. Вторая волна популярности захватила трек во время Евро-2016

Песня из середины 90-х вернула себе популярность в 2016-м, когда ее распевали фанаты Северной Ирландии, посвящая трек нападающим Уиллу Григгу.

Will Grigg’s on Fire – так болельщики отмечали, что Григг в огне.

При этом Григг хоть и попал на Евро, но не провел на поле ни минуты. Фанаты пели просто потому, что у этой фразы есть предыстория.

Все родилось из чанта фанатов «Стивениджа» (четвертый дивизион Англии), которые переделали узнаваемый припев в честь Люка Фримена. Получилось «Фримен в огне, правый фланг в ужасе!»

В 2016-м болельщики «Ньюкасла» провернули то же самое с Митровичем: «Митро в огне, ваша защита в ужасе». После перехода серба в «Фулхэм» эту песню уже распевали болельщики этой команды. Но завирусился чант, когда его использовал фанат «Уигана» Шон Кеннеди в адрес Григга (больше 4 млн просмотров). А вот этот же чант на 13 миллионов просмотров.

Позже версию Шона записал лондонский дуэт Blondie и достиг с ней 76-го места в британском чарте. Тут и подоспело Евро: северорландские фаны подхватили тему и прославили Григга по максимуму. Он сначала смущался от такого внимания, но через пару лет сам спел этот припев на разрыв в баре.

Песня «Уилл Григг он фая» стала неофициальным гимном Евро-2016 . Болельщики других сборных переделывали ее под себя: у французов был Гризи в огне, у англичан – Варди.

Оригинал Freed from Desire после этого постоянно распевают футболисты и фанаты: «Ливерпуль», «Милан», «Аякс», сборная Бельгии – список бесконечный.

Певица Гала поддерживает: «Музыка и спорт объединяют людей разного происхождения – богатого парня и бедняка, они оба любят одну и ту же песню, оба болеют за одну и ту же футбольную команду. Это и правда объединяет людей из разных стран и слоев общества».

В 2018-м вышел кавер от диджея Drenchill и певицы Indiiana, который набрал 72 миллиона просмотров. Freed from Desire в очередной раз вернулась на вершину популярности.

Главная песня Франции с 1998-го – I will Survive. Французы полюбили голландский ремикс американского хита

Freed from Desire только начинает ассоциироваться со сборной Франции, зато вот уже почти 25 лет болельщики поют другую англоязычную песню. Это I will Survive («Я выживу») американской певицы Глории Гейнор. Хит вышел еще в 1978-м, через пару лет песню отметили премией «Грэмми» как лучшую диско-композицию, она заняла 489-е место в списке 500 величайших песен всех времен журнала «Rolling Stone».

Для Франции трек стал культовым в 1998-м, его пели по ходу домашнего чемпионата мира игроки сборной. Победа на турнире вознесла хит среди фанатов.

Правда, игроки и болельщики исполняли ремикс от поп-группы из Нидерландов Hermes House Band, выпущенный во Франции в 1996-м. Именно их концовка с танцевальным «Ла-ла-ла-ла» так полюбилась французам.

Есть две версии проникновения песни в сборную:

• Диджеем в раздевалке сборной Франции был защитник «Ромы» Венсан Кандела, который фанател от ремиксовой версии I will Survive. Он постоянно ставил ее в раздевалке и напевал во время тренировок. Так песня стала популярной в команде. Позже он признался: не знал, что это ремикс голландской группы. Думал, что это и есть оригинал Глории Гейнор.

• Вторую версию озвучил многолетний менеджер сборной Франции Анри Эмиль. По его словам, игроки впервые поставили трек после победы над ЮАР (3:0) на ЧМ-1998. Раздевалки команд на марсельском «Велодроме» находились близко, до игры французы хорошо слышали как соперники громко пели. После матча расслабиться решили уже игроки сборной Франции: Эммануэль Пети и Франк Лебеф попытались создать ритм в африканском стиле, но получилось «Ла-ла-ла-ла» из ремикса Hermes House Band. По другим данным, Кандела и включил тогда песню, которую так любил.

Как бы то ни было, болельщики из Франции до сих пор подпрыгивают с мест и громко поют, когда слышат эти мотивы. Так происходит в Катаре и происходило на всех последних чемпионатах.

Продюсер голландской группы Юджин Лон признавался, что Глория Гейнор не очень хорошо восприняла тот факт, что на чемпионате мира стрельнула не совсем ее песня, а ремикс:

«Это ее большой хит, она поет его с 1978-го, и вдруг студенты из Роттердама берут песню и делают суперхитом. Могу представить, что ее первой реакцией было не «О, это большая честь». Однажды она выступила с концертом в Нидерландах, и в конце I Will Survive пять тысяч человек запели «Ла-ла-ла-ла». Это ее не особо рассмешило».

«Возможно, Глория Гейнор была расстроена, но несомненно то, что благодаря этому она продала много пластинок», – отметил менеджер сборной Франции Анри Эмиль.

Гейнор и сама признавалась, что ей надоедает, когда ее просят исполнить песню с ремиксовым добавлением «Ла-ла-ла-ла». А вот ассоциацией со сборной Франции она гордится . В 1999-м именно ее федерация футбола Франции пригласила исполнить песню перед матчем с Марокко.

В 2018-м она записала видеообращение в поддержку команды на ЧМ и дала интервью L’Équipe.

«Дома у меня есть огромный постер сборной Франции с ликующей толпой позади. Когда приходят друзья, я объясняю им, как много это время значило в моей жизни. Что моя песня вдохновила команду, может быть, даже нацию. Двадцать лет спустя эти эмоции все так же ярки, как и прежде».

После победы в финале ЧМ-2018 песня вновь пережила всплеск популярности: +5 773% прослушиваний на платформе Deezer и попадание в топ самых скачиваемых песен на iTunes.

Тогда же Франция получила еще один футбольный хит. Песня Ramenez la Coupe a la Maison («Верните Кубок домой») набрала почти 250 миллионов просмотров в ютубе и стала гимном победы для всей страны. Ее автор – француз с ивуарийскими корнями Vegedream.

Лучше всего песню тогда украсили сами футболисты.

Французский футбол и музыка – это всегда неразрывная связь.

Фото: Instagram/equipedefrance