Тренировки на базе «Реала», недопонимание с Мендешем и желание сыграть на Евро-2024. Что происходит с Роналду после вылета с ЧМ

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После вылета со сборной Португалии в четвертьфинале ЧМ-2022 Криштиану Роналду лишился последнего шанса зацепить самый престижный трофей в мире. Вылет получился очень болезненным, но сейчас эмоции немного схлынули – самое время собрать все, что происходило вокруг Криштиану в последнее время.

«Уверены, что это хорошая идея?» У Сантуша был тяжелый разговор с Роналду перед Швейцарией

Незадолго до матча с Марокко Фернанду Сантуш рассказал о непростом диалоге с Роналду перед игрой со Швейцарией (6:1), в которой тренер оставил Криштиану в запасе.

«Он никогда не говорил мне, что собирается покинуть команду. Нужно посмотреть, каково его отношение. Он праздновал голы с товарищами по команде, благодарил болельщиков.

У меня был разговор с Криштиану перед матчем со Швейцарией. Я сказал ему, что его не будет в стартовом составе на матч 1/8 финала. Он был недоволен разговором. Но это был нормальный диалог, где каждый высказал свою точку зрения.

Когда капитан сборной Португалии начинает на скамейке запасных, то нормально, что он недоволен. Он спросил меня: «Вы уверены, что это хорошая идея?» Я уверяю, что он никогда не терял концентрацию».

В игре против Марокко Сантуш тоже оставил Роналду на скамейке, но дал ему почти весь второй тайм, чтобы проявить себя. Криштиану не спас тяжелый матч.

Рядом с Криштиану в сборной всегда был менеджер – партнеры этого не понимали

После Швейцарии в медиа просочился любопытный инсайд. По данным Record, Рикарду Регуфе, менеджер Роналду, постоянно постоянно сопровождал 37-летнего футболиста, а также ходил в места, в которые можно попасть только игрокам. Партнеры Роналду не понимали, почему его менеджер находился в расположении сборной Португалии.

«Регуфе – человек, который оказывает Криштиану моральную поддержку. Он не просто друг со своим мнением – Рикарду дает советы, на основе которых Роналду делает выбор. Его важность настолько велика, что Роналду разговаривает с ним чаще, чем с агентом Жорже Мендешем. Когда Криштиану нужно принять важное решение, рядом чаще всего оказывается именно Рикарду», – так Marca в 2018 году характеризовала Регуфе.

Криштиану остался в Катаре после игры с Марокко, а потом улетел на частном самолете

После вылета Португалии с ЧМ Роналду не вернулся вместе с командой в Лиссабон – решил несколько дней побыть в Катаре с семьей.

Примеру Криштиану последовали еще девять игроков португальской сборной: Диогу Далот, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Жоау Канселу, Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру и Матеуш Нунеш. Криштиану покинул Катар только 12 декабря – вместе с семьей улетел на частном самолете.

Похоже, Роналду не собирается уходить из сборной – хочет сыграть на следующем Евро

Как утверждает Correio da Manhã, Криштиану продолжит выступления за национальную команду и хочет выступить на Евро-2024.

Ситуация зависит от будущего Сантуша, который близок к уходу с поста главного тренера сборной Португалии. В данный момент Роналду рассчитывает выступать за сборную Португалии как минимум до лета 2024 года.

Криштиану тренируется на базе «Реала» и хочет вернуться – но в мадридском клубе против

Роналду из Катара направился прямиком в Мадрид. Как передает Relevo, Криштиану сейчас набирает форму на тренировочной базе «Реала». 37-летний португалец отдельно от команды работает над поддержанием формы на одном из полей комплекса – не том, на котором тренируется основной состав.

Goal делится инсайдом: Криштиану заинтересован в возвращении в «Реал» и даже готов ради этого пойти на минимальную для себя зарплату. Но мадридский клуб не готов взять Роналду из-за возраста и подчеркивает, что на его позиции играют Винисиус и Карим Бензема.

As утверждает, что Роналду разговаривал с Флорентино Пересом – президент «Реала» сказал игроку, что в Вальдебебасе он может тренироваться, сколько ему будет нужно. При этом Перес подчеркнул, что Криштиану может считать базу «Реала» своим домом.

У Роналду напряженные отношения с Мендешем – из-за неопределенности с будущим игрока

Роналду по-прежнему находится в поисках клуба – и процесс явно затягивается. As сообщает, что из-за этого в отношениях Криштиану и его многолетнего агента Мендеша возникла некая напряженность.

С 1 января он может присоединиться к новой команде, но договоренностей еще нет ни с одним из клубов. Из-за высоких требований игрока по зарплате европейские клубы не решаются подписать его, и агент ищет альтернативные варианты.

Подобные моменты в отношениях Роналду и Мендеша уже случались несколько раз. Агент и игрок относятся друг к другу почти как отец и сын, поэтому им удавалось уладить проблемы.

Единственное предложение о трансфере Роналду сделал саудовский «Аль-Наср». Сообщалось, что доходы игрока в случае перехода составят 200 млн евро в год.

Важную роль в будущем Криштиану может сыграть бывший спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике. Сейчас он занимает пост главы чемпионата Катара и может поспособствовать переходу Роналду в один из клубов страны.

Или португалец все же попытается зацепиться за Европу?

Фото: globallookpress.com/Xiao Yijiu/XinHua, IMAGO/Matthias Koch, DyD Fotografos/Geisler-Fotopress, Fabio Ferrari/Lapresse