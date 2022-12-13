Аргентина – в финале чемпионата мира!

Четко обыграли Хорватию в полуфинале, вообще без шансов для европейцев – 3:0.

За счет пенальти, вызвавшего странное непонимание, который реализовал Лионель Месси, шикарного сольного гола Хулиана Альвареса и его же мяча после гениального прохода Лео. Разгром!

Аргентинцы выиграли шестой из шести полуфиналов на чемпионатах мира – эта команда не ошибается, когда находится в шаге от финального матча.

А вот с финалами не совсем так.

Как Аргентина играла в финалах ЧМ?

Титулов у сборной два, а значит проигранных финалов пока больше, чем выигранных. К тому же в процессе серия из двух упущенных шансов подряд .

ЧМ-1930 – вели, но упустили первый в истории титул. После полуфинального разгрома США (6:1), отдали финал Уругваю – не стали первыми чемпионами мира, хотя выигрывали к концу первого тайма 2:1. Но получили три мяча после перерыва.

ЧМ-1978 – взяли трофей дома. Трофей пришел со второй попытки, в решающий матч прошли после необычного второго группового этапа, откуда сразу отправлялись в финал и игру за бронзу. Тоже вели после первого тайма, тоже пропустили во втором – но только один, а в дополнительное время забили Нидерландам два, победный мяч у Марио Кемпеса.

ЧМ-1986 – второй титул, турнир имени Марадоны. Хотя в финале Диего не забивал, все лучшее он сделал по пути. В решающей игре чуть снова не повторился сценарий упущенного преимущества: вели у ФРГ в два мяча к 74-й минуте, но на 80-й уже было 2:2. Правда, Хорхе Бурручага через три минуты вернул лидерство, его уже не отпустили.

ЧМ-1990 – позволили немцам реванш. Финал повторился, но исход противоположный. Все решил пенальти Андреаса Бреме на 85-й минуте – гол остался единственным.

ЧМ-2014 – снова Германия, снова поражение. Кто хотя бы родился к тому моменту, помнит: гол Марио Гетце в овертайме, снова единственный в матче – и взгляд Лео Месси, проходящего мимо запретного трофея.

Кубок мира снова в одном шаге от Лионеля, немцев на пути уже давно нет.

Может теперь?

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach