Знаем и вторую пару полуфиналистов чемпионата мира-2022.

Марокко – теперь точно главный сюрприз этого чемпионата мира. Даже если вам не нравится характеристика «сенсация» относительно конкретного четвертьфинала против Португалии, не будем же спорить, что появление марокканцев в топ-4 удивляет невероятно.

Через годы мы будем пересматривать сетки чемпионатов мира и удивляться: как сборная Марокко оказалась в полуфинале? Прямо сейчас это происходит – и вполне возможно, для первой африканской сборной, забравшейся так далеко, сказка еще не закончилась.

Франция прошла Англию – было драматично. Забили первыми, позволили англичанам сравнять с пенальти, а после второго привезли себе еще один пенальти. Но его Харри Кейн не реализовал, запустил выше – и подарил принципиальному сопернику проход в финал.

Когда и где матч?

Франция и Марокко сыграют 14 декабря (среда) в 22:00 на стадионе «Аль-Байт».

У того, кто победит, будет на сутки меньше для подготовки к финалу, чем у победителя пары Аргентина – Хорватия.

Последняя неделя чемпионата мира – уже время, когда играют по одному матчу в день, получится сконцентрироваться и насладиться.

Марокканцы в полуфинале чемпионата мира впервые, они вообще в плей-офф на ЧМ вышли всего второй раз – но в 1986-м вылетели сразу же, а тут прошли уже два раунда.

Французы выиграли на этой стадии только с четвертой попытки. Поначалу валились: в 1958-м получили 2:5 от Бразилии, в 1982-м – по пенальти проиграли Германии, через четыре года – снова.

А вот потом в 1/2 финала получилось три раза подряд: в 1998-м это был путь к чемпионству (через Хорватию), в 2006-м – к серебру (прошли Португалию), в 2018-м – снова к золоту (обыграли Бельгию).

Как играли между собой?

Встречались семь раз, но ни одного из них – на чемпионатах мира.

В этих матчах у Франции пять побед при двух ничьих, предыдущая игра как раз без победителя – это 2:2 в товарняке из 2007-го. Тогда за французов забивали Сидней Гову и Самир Насри, а в основе играл Карим Бензема.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Matthew Childs