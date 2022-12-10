«Нельзя, чтобы нас судил аргентинец». Португальцы бесятся из-за выбора рефа

«Хочу послать их к черту».

Сборная Португалии не справилась с Марокко – и закономерно вылетела с ЧМ-2022.

После матча португальцы были очень расстроены. Криштиану плакал, а 39-летний Пепе неожиданно разнес судей.

«Мы пропустили гол. Такое мы не ожидали. Нельзя, чтобы аргентинский арбитр обслуживал наш матч после вчерашнего. Когда Месси и вся Аргентина говорили о судействе в игре с Нидерландами. Во что мы играли во втором тайме?

Вратарь упал на землю. Судья добавил всего восемь минут. Всего восемь минут? Во втором тайме не было игры. Только Португалия играла. Грустно. У нас было все, чтобы выиграть чемпионат мира, а мы не смогли этого сделать. Нам просто не дали сыграть второй тайм.

По ходу матча терялось много времени. Судья дважды говорил вратарю, чтобы он побыстрее вводил мяч. Мы играли в свой футбол. Были верны себе. Горжусь этим. Мы боролись до последней минуты и все равно не смогли победить. Все 90 минут сборная Марокко хотела остановить нашу игру фолами – и судья не давал им желтые. Он просто не обращал внимания. На Бруну был пенальти.

Могу поставить, что Аргентина станет чемпионом. Из-за того, что судья сделал сегодня. Аргентинский судья. Пять из девяти арбитров на поле сегодня – аргентинцы».

Бруну Фернандеш тоже в ярости.

«Это неприемлемо — не иметь в соревновании португальских арбитров, зато иметь аргентинских. Это странно, — злится Фернандеш. — Я не знаю, может они хотят подарить титул Аргентине? Хотя мне все равно. Хочу сказать то, что думаю, и послать их к черту. Они были явно настроены против нас».

А что так задело Португалию?

Претензии Португалии к судье Факундо Тельо появились не на пустом месте – хотя и выглядят очень натянуто. В самом конце первого тайма Бруну Фернандеш забрался в штрафную Буну и почувствовал секундное касание руки Ашрафа Хакими.

Бруну сразу же упал и потребовал пенальти. Рефери не повелся.

«У меня не было возможности детальнее изучить момент с возможным пенальти. Но мне показалось, что там чистый фол. Пенальти в этот момент вернул бы все на круги своя. Это было тяжело, но Португалии стоит двигаться дальше», – грустит Рубен Диаш.

На старте второй половины пенальти попробовал заработать уже Пепе. Получилось прямо не очень – на повторе видно, что Саисс потянул португальца за майку совсем слабо.

Мгновенно отпустил.

А вот Фернанду Сантуш не стал все скидывать на судью: «В первом тайме возникли сложности. Нам потребовалось много времени на то, чтобы войти в этот матч. Желание было. Не получилось. Игроки были уверены в себе, но не смогли сыграть в полную мощь, хотя и имели голевые моменты.

Мы просто не справились».

Кстати, а почему аргентинец судил матч португальцев?

Объясняет бывший судья и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев.

«Возмущение Бруну Фернандеша о назначении аргентинского рефери на матч Португалии звучит странно. Никогда при назначении судей ФИФА не ориентировалась на то, как сборные остались в 1/4 финала. Планы ФИФА всегда строятся намного ранее, чем определяется состав участников.

Исключением являются стадии полуфинала и финала. Судьи из тех стран, чьи сборные попали в полуфинал, отправляются домой, чтобы исключить вероятность конфликта интересов. Именно поэтому после 1/8 финала ФИФА оставила в деле два десятка арбитров. Нужен выбор.

Например, Оливер из Англии все ещё на турнире. Но если британцы пройдут в полуфинал, он однозначно отправится домой. Если французы выиграют, он – один из претендентов на первый полуфинал.

Аргентинца на матч Португалии назначили за несколько дней до выхода аргентинцев в полуфинал.

Если бы ФИФА ориентировалась на те сборные, что остались, полуфинал судил бы Сиказве из Замбии и Бит из Австралии. Но это слишком – даже для Инфантино».

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Suhaib Salem, Paul Childs; кадры трансляции «Матч ТВ»