Испания уволила Энрике. И уже нашла замену – 61-летний тренер молодежки

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уволила Луиса Энрике. Официальная причина: необходимость начать новый проект, чтобы продолжить рост, начавшийся при Энрике.

Еще до начала ЧМ-2022 Энрике говорил, что турнир станет для него последним в статусе тренера сборной Испании. Он подтверждал это и в одном из стримов во время турнира: «Это увлекательный опыт, но я ухожу после этого ЧМ».

Энрике работал со сборной четыре с половиной года. Статистика в сборной Испании (2018-2022): 46 матчей, 25 побед (54,5% от общего числа игр), 14 ничьих, 7 поражений, 95 голов, 37 пропущенных.

Энрике пришел в сборную после неразберихи на ЧМ-2018. Позже были успехи в Лиге наций и полуфинал Евро

Луис Энрике возглавил сборную Испании 9 июля 2018 года, несколько дней спустя после вылета с ЧМ-2018 от сборной России. Обстановка была сумбурной: Хулена Лопетеги, который готовил сборную к ЧМ, уволили прямо перед началом турнира из-за тайных переговоров с «Реалом», команду принял его помощник Фернандо Йерро, который не смог пройти дальше 1/8.

На тот момент Энрике был очевидной кандидатурой на замену, особенно на фоне тех тренеров, которые претендовали на пост вместе с ним: Мичел Гонсалес (экс-«Севилья», «Марсель» и «Малага», фаворит для игроков той сборной), Альберт Селадес (экс-«Валенсия»), Рафа Бенитес и Кике Сетьен (экс-«Бетис» и «Барселона»).

Энрике подписал контракт на два года, но был вынужден покинуть сборную уже спустя 8 месяцев, в марте 2019-го, по личным причинам. Его дочь Ксана тяжело болела: ей диагностировали остеосаркому – рак костей, и Энрике ушел из сборной, чтобы быть рядом с дочерью. Ксана пять месяцев боролась с болезнью, но 29 августа 2019-го умерла в возрасте 9 лет.

После трагедии Луис Энрике несколько месяцев приходил в себя и вернулся в сборную Испании в середине ноября того же года. Правда, возвращение вышла странноватым из-за ситуации с Робертом Морено, подобравшим национальную команду после мартовского ухода Энрике. До этого Морено работал помощником Энрике. Он возглавлял команду с конца марта по середину ноября и вывел сборную на Евро-2020.

Испанские медиа писали, что между Энрике и Морено возник конфликт: первый подозревал, что Морено не хотел уходить из сборной в ноябре и уступать место Луису Энрике, хотя публично заявлял, что готов покинуть пост главного тренера в случае возвращения Энрике. Закончилось все тем, что Луис Энрике вновь стал тренером сборной Испании, но избавился от Роберта Морено: с ним не продлили контракт даже в качестве помощника.

На Евро-2020 Испания при Энрике дошла до полуфинала и уступила лишь будущим чемпионам, сборной Италии (1:2). Испанцы смотрелись бодро, несмотря на три подряд матча с дополнительным временем в плей-офф, и команду испанского тренера хвалили многие.

Кроме этого были два выхода в финальную стадию Лиги наций (в одном – поражение в финале от сборной Франции, второй раз будет сыгран в июне 2023-го).

На ЧМ-2022 в Катаре Испания второй раз подряд вылетела в 1/8 по пенальти: теперь от Марокко. Перед матчем Луис Энрике на очередном стриме рассуждал: «Надеюсь, мы с вами увидимся снова, но если этого не случится, то, в любом случае, жизнь продолжается. Это может быть мой последний стрим, если мы вылетим от Марокко, но я надеюсь, что это не так».

Как оказалось, стрим все-таки оказался последним.

Отзывы о сборной Энрике: хвалили за омолаживание состава, ругали за отсутствие самокритики

Несмотря на бесславный конец Луиса Энрике в сборной Испании, оценивают его работу по-разному.

Например, испанское медиа AS поддержало тренера и написало , что Энрике вновь заставил испанских болельщиков переживать за национальную сборную. AS приводило следующие аргументы:

• Энрике омолодил состав. На ЧМ-2018, после которого Энрике возглавил сборную, Испания была самой возрастной командой: средний вощраст выше 28 лет. На ЧМ в Катаре Испания приехала уже третьей в списке самых молодых команд со средним возрастом чуть выше 25 лет.

• Луис достиг выдающихся результатов в сравнении со спадом после побед на Евро-2008 и 2012 и ЧМ-2010.

• Энрике стягивал давление на себя, защищая футболистов, и отражал атаки журналистов. В том числе достигал этого за счет уже нашумевших стримов на Twitch перед и во время ЧМ-2022.

• Тики-така, которую Луис Энрике привил сборной Испании, смотрелась органично.

Разумеется, критики тоже хватает. Бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо уколол тренера в разговоре с Marca: «Энрике говорит, что важен не результат, а манера игры? Можно спорить вечно, но тренер без результата не нужен никому».

Испанский писатель Хуан дель Валь в эфире El Hormiguero видел проблему в другом: «Энрике не занимается самокритикой. Он постоянно противопоставляет себя прессе и болельщикам так, будто он понимает футбол лучше всех. Вне зависимости от того, хороший тренер он или нет, я считаю, что его главные недостатки – гордыня и дистанция, которую он создал между национальной командой и большей частью болельщиков».

Спортивный эксперт Пако Гонсалес в программе El Chiringuito рассуждал про неправильный выбор состава и даже кумовство: «На турнир не поехали достойные игроки: Микель Мерино, Серхио Каналес… Он привез футболистов, которых он не собирался выпускать на поле, потому что если бы он вызвал других, он бы не смог им объяснить, почему они не выходят в основе. У него не было плана Б. Вместо стримов он мог бы посмотреть игры сборных Франции, Бразилии, Аргентины или других сборных, чтобы подхватить у них хорошие идеи».

Ведущий El Chiringuito Хосеп Педрероль и вовсе заявил: «Сейчас мы посмешище для всего мира».

Кто вместо Энрике? Замена уже найдена

В тот же день объявили о назначении на пост главного тренера сборной Испании 61-летнего Луиса де ла Фуэнте, в последние годы работавшего с испанскими молодежками.

С ними он выиграл несколько титулов: в 2015-м забрал чемпионат Европы с Испанией U-19, в 2018-м забрал золото Средиземноморских игр с Испанией U-18, а в 2019-м снова взял чемпионат Европы со сборной U-21.

Де ла Фуэнте также возил олимпийскую сборную Испании на Игры-2020 в Токио, где в финале проиграл Бразилии.

Теперь попробует себя в главной сборной.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Andy Rain, Aitor Alcalde