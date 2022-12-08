Ди Мария называл Ван Гала худшим тренером. Почему?

Не любят друг друга.

В сентябре 2021-го Анхель Ди Мария дал интервью Libero, и перед матчем 1/4 финала между Аргентиной и Нидерландами из беседы вспоминают одну цитату (например, ее заново перепечатала Marca: «Ван Гал – худший тренер в моей карьере. Он был главной проблемой «Манчестер Юнайтед». Я забивал, ассистировал, а на следующий день он указывал мне на мои неточные передачи. И так постоянно. Ему не нравилось, когда игроки его затмевали».

Ди Мария в «МЮ» продержался один сезон – самое дорогое приобретение в АПЛ было признано худшим

Хотя поначалу казалось, что альянс прекрасный и многообещающий: Ди Мария только что здорово провел ЧМ-2014, с медалью оттуда приехал и ван Гал – теперь они оба в одном из лучших клубов Англии.

В «Реале» все шло хорошо, но Ди Мария сменил обстановку. Причину позже озвучил Карло Анчелотти: «Ди Мария попросил много денег и предпочел играть там, где ему больше заплатят. «Реал» не мог удовлетворить его запросы». «МЮ» вывалил «Реалу» 75 миллионов евро – так много за игроков на тот момент еще не платил ни один британский клуб.

Ди Мария получил легендарный седьмой номер. Тогда он говорил: «Я захотел взять семерку, потому что знаю, какие великие футболисты в прошлом выступали с этой цифрой на спине». А через семь лет убеждал: «Мне было плевать на 7-й номер в «МЮ», хотя поначалу мне о нем постоянно говорили. Это просто футболка».

Он здорово начал в АПЛ с 3+4 по гол+пас в первых шести матчах, добавил ассист с «Арсеналом», но на этом все и оборвалось. По итогам сезона Ди Мария разделил третье место по голевым передачам, но забил всего лишь три гола. От него ждали большего.

Конец календарного года был испорчен из-за травмы, потом ван Гал двигал Ди Марию на место форварда, а в четвертьфинале Кубка против «Арсенала» аргентинец был удален за агрессию против арбитра Майкла Оливера – спорил, затем схватил его за форму. Весной Ди Мария вообще плотно уселся в запас, хотя даже со скамейки пару раз помогал ассистами.

Издание The Telegraph назвало его худшим приобретением сезона. Ди Мария убеждал, что дальше точно проявит себя в «МЮ», но при первой возможности улетел в «ПСЖ». Проблема была не только в «МЮ»: в середине сезона преступники попытались ограбить его дом. «После этого оставаться в Манчестере не было смысла. Моя семья, особенно дочь, сильно переживала из-за этого», – говорил футболист.

«Очередной игрок, у которого отсутствует самокритика». Ван Гал жестко критиковал Ди Марию

Вопросы об аргентинце – обязательная часть пресс-конференций ван Гала в «МЮ».

• В середине сезона тренер объяснял невнятную игру Ди Марии: «Мы должны дать ему время на адаптацию и на обретение уверенности. Он преодолеет сложный период».

• За удаление – критиковал: «Он дотронулся до арбитра, а это запрещено во всех чемпионатах, так что Ди Марии нет оправданий».

• Весной говорил, стоит ли оставаться: «Мне хочется, чтобы он остался, так как мне нравится его отношение к делу».

• Размышлял, как он может измениться в следующем сезоне: «Дело не в том, что Ди Мария не обладает должным уровнем. Просто мы желаем, чтобы он играл так, как мы того хотим».

• Жалел об уходе: «Для нас это большая потеря. Мне нужны атакующие игроки, обладающие скоростью и креативом, а Ди Мария входит в их число».

• Говорил об уровне Ди Марии и Фалькао: «Оба – великолепные игроки, но нужно адаптироваться к культуре «Манчестер Юнайтед».

Ди Мария после перехода в «ПСЖ» пояснил, что пошло не так: «Привыкнуть к работе с ван Галом трудно, потому что он всегда придерживается конкретной философии. И ему все подчиняются. Поначалу у нас с ним были отличные отношения. Но затем мы несколько раз повздорили. А кончилось все тем, что мы перестали разговаривать».

На что голландец ответил: «Никогда не видел игроков, которые бы искали причины своих неудач в себе, в своих выступлениях, а не сваливали вину на тренера. Поэтому Ди Мария – лишь очередной игрок, у которого отсутствует самокритика».

И позже добавил: «Он меня не убедил ни на одной позиции. Он не справлялся с постоянным прессингом в АПЛ. В этом была его проблема».

Ван Гал в «МЮ» смущал не только Ди Марию

Конечно, дело не только в Ди Марии.

Рафаэл и Фабио вспоминали в автобиографии: «Все нужно было делать по инструкции. При Алексе Фергюсоне был упор на быстроту действий. Если мог играть в одно касание – делай это. Ван Гал такое не любил: «Нет, нет, контролируй мяч». Разница кажется незначительной, но она влияла на то, как мы играли. Это все замедляло до неузнаваемости».

Как рассказывал Athletic, игрокам не нравилась резкая критика ван Гала на командных собраниях. Дошло до того, что Майкл Кэррик и Уэйн Руни, наконец, выразили протест, но это привело к еще более комичному итогу: ван Гал начал рассылать всем претензии по электронной почте, дополняя их клипами и подробными заметками.

Многим игрокам к этому моменту уже так надоели постоянные запугивания, что они уже просто не открывали почту. Тогда ван Гал попросил футболистов включить уведомления на почте.

За два сезона в «МЮ» у ван Гала ничего особенного не получилось – сначала четвертое место, затем пятое, а из трофеев лишь выигранный Кубок Англии за пару дней до отставки.

Как Ди Мария вернулся на «Олд Траффорд»: оскорбления, свист и месть

Казалось, между Ди Марией и фанатами «МЮ» не было конфликтов. Напротив, когда он играл за клуб, всегда радовался им: «Переполнен гордостью, когда «Олд Траффорд» поет мое имя или скандирует: «Аргентина, Аргентина». После ухода Ди Мария писал открытое письмо, где обратился и к фанатам: «Особого упоминания заслуживают болельщики – они всегда верили в меня и выказывали уважение и любовь».

Тем удивительнее, как все завертелось, когда Ди Мария приехал на гостевой матч против «МЮ» в плей-офф Лиги чемпионов-2018/19 в составе «ПСЖ».

• Фанаты освистывали его каждый раз, когда он касался мяча.

• «ПСЖ» открыл счет после навеса Ди Марии, который затем обматерил болельщиков.

• Перед еще одним угловым в его сторону полетела бутылка – тот притворился, будто сделал глоток, и откинул ее в сторону.

• «ПСЖ» победил 2:0 – и второй гол тоже сделал Ди Мария, покатив на Мбаппе.

Удивился даже Томас Тухель: «Считал, что у него хорошие отношения с болельщиками». Ди Мария после игры объяснил: «Никогда не говорил плохо об этом клубе и людях, которые работают там. У меня были проблемы только с тренером».

Хотя внутри клуба далеко не все было хорошо. По информации Independent, Ди Мария держался в раздевалке обособленно, а партнеры считали, что он не показывает характер и вообще недостаточно выкладывается, хотя и талантлив.

Будет ли вообще эта дуэль в 1/4 финала ЧМ?

Все три матча группового этапа Ди Мария начинал на правом краю атаки – против Саудовской Аравии провел полный матч, с Мексикой и Польшей дважды заменялся. Игру против Австралии он смотрел со скамейки запасных из-за повреждения, которое может помешать и в этот раз.

В полуфинале ЧМ-2014 Ди Мария также не сыграл против голландцев по состоянию здоровья. Тогда команде удалось пройти дальше в серии пенальти.

Сейчас неизвестно, сыграет ли он, но встреча на фланге с Дэйли Блиндом была бы очень интересной. В том злосчастном сезоне-2014/15 в составе «МЮ» они были одноклубниками.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Clive Brunskill ; globallookpress.com/Andrew Yates/imago sportfotodienst, Anthony BIBARD/imago sportfotodienst, imago sportfotodienst; REUTERS/Molly Darlington