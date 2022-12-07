ЧМ-2022 – кайф. Но даже в жарком Катаре есть стадион-холодильник

Простуженная колонка Дениса Романцова.

Если бы я честно и от души делился впечатлениями от организации ЧМ-2022, то это напоминало бы пост Харри Гоудсблома – одного из пятидесяти голландских болельщиков, что бесплатно приехали в Катар в обмен на позитивные отклики о турнире в соцсетях.

Но его не переплюнешь. Я лишь добавлю, что за 17 дней работал на 20 матчах. Возможность на каждый из них добраться бесплатно и в течение часа – это настолько удобно по сравнению с предыдущими Евро и ЧМ, что мне как журналисту просто неловко мечтать о большем и ворчать о мелких сложностях.

Правда, есть минус, который никак не назовешь мелким, потому что иногда он превращал пребывание на этом колоритном празднике в пытку.

Я вот о чем: в стране, чей жаркий климат обусловил дикое изменение в футбольном календаре (ЧМ в ноябре-декабре!), бывает ужасно, невыносимо холодно .

В первые дни так было почти везде: в главном медиацентре, в пресс-центрах у стадионов, на трибунах, в автобусах и конференц-залах кондиционеры работали так, что люди, одетые с расчетом на 25-28 градусов, просто жили мечтой о возвращении на улицу.

С тех пор ситуация улучшилась: там, где дело в обычных кондиционерах, их немного уняли, да и вообще люди адаптировались и стали одеваться теплее, но осталась революционная система охлаждения стадионов.

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Ее замыслили, думая, что ЧМ-2022 пройдет летом, но зачем-то врубили сейчас (полученные объяснения сводятся к чему-то между «не пропадать же добру» и «хотели как лучше»).

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Сейчас тут в принципе нет запредельной жары, и какой-то напускной холодок был уместен только в 13-часовых матчах. В остальное время погода абсолютно комфортная. Да просто идеальная – ни жарко ни холодно – но система все равно работает.

Придумал ее инженер-механик Сауд Абдул-Гани. Он говорил: «Нам нужно было создать комфортные условия для трех важнейших составляющих каждого матча: зрителей, игроков и газона.

При разработке мы использовали тепловой индекс – соотношение температуры воздуха и влажности, которое позволяет оценить ощущения человека в жаркую погоду. Снаружи стадиона установлена система контроля, она замеряет эти показатели, а также уровень солнечной радиации.

Холодная вода из баков, размещенных в технических помещениях стадиона, подается в разветвленную систему труб под трибунами – это помогает снизить температуру воздуха, а мощные вентиляционные установки отвечают за его рециркуляцию внутри арены».

Обилие сложных терминов создает ощущение, что человек много знает и проделал хорошую работу. Так, наверное, и есть, но у меня от его работы другие ощущения.

В матче третьего игрового дня Дания – Тунис на Education City Stadium, где система особенно лютует, холодный воздух безостановочно херачил мне в спину – из вот этих отверстий, что на фото.

Часть из них я заслонил рюкзаком, но все равно обдувало, и матч пришлось смотреть стоя.

На других стадионах проблема не стоит так остро. Там прохладней, чем на улице (где, повторюсь, и так нет супержары), но ты привыкаешь не ходить на игры в шортах и без куртки – и в целом норм.

При этом все рано или поздно простужаются, каждую минуту кашляют и чихают. Но такого, что просто невозможно сидеть на месте, на 6 из 8 арен нет («Стадион 974» обошелся без системы охлаждения – он из контейнеров, и там естественная вентиляция).

Как-то так удачно сложилось, что среди матчей группового этапа, на которые я заявился задолго до турнира, на Education City был только один. Я уж и забыл тот лютый холод и думал, что просто никогда туда не вернусь, но несколько дней назад поспешно запросил аккредитацию на матч Марокко – Испания и не посмотрел, где он пройдет.

В отличие от игры Дании и Туниса мне достались места не за столом, а на обычной трибуне, где тоже сажают журналистов. И я попал в другие условия, но они тоже были далеки от комфортных, заявленных Саудом Абдул-Гани.

Холодный воздух бил не в спину, а в ноги и сиденье, делая его таким же холодным, как на моей любимой «ВЭБ-Арене» поздней осенью и зимой. Об остальном уже рассказывал: я очень радовался, когда наступал очередной перерыв – можно было подняться, попрыгать и согреться.

Сейчас дописываю этот текст вприкуску с тремя средствами от простуды и радуюсь тому, что на Education City Stadium остался только один матч (Хорватия – Бразилия), и на него я точно не пойду ни за что на свете.

Да и вообще – следующий ЧМ пройдет на территории от Ванкувера до Мехико, так что предпочитаю ценить географические удобства Катара и снова забыть о стадионе-холодильнике в Эр-Райяне. Теперь уже навсегда.

Фото: Gettyimages.ru/KARIM JAAFAR / Contributor, ANDREJ ISAKOVIC / Contributor, Dan Mullan, Lars Baron, Julian Finney