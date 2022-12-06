Сборная Марокко! Прошла! Испанию! В 1/8 финала ЧМ!

Это было не слишком яркое зрелище в основное и дополнительное время, а вот серия пенальти – разумеется, драма!

Испания не реализовала ни одну попытку!

✅Все началось с гола Сабири – 1:0.

❌Дальше Сарабия – штанга!

✅Хаким Зиеш – 2:0!

❌Буну тащит удар Солера!

Банун дает испанцам шанс. Вернее тащит Унаи Симон!

❌И еще один сэйв Буну! Тащит удар надежнейшего Бускетса.

✅Ииии! Хакими закрывает вопрос!

Марокко в четвертьфинале!

Испания готовилась – игроки пробили по 1000 пенальти перед ЧМ!

После вылета от Италии в полуфинале Евро Луис Энрике дал игрокам домашнее задание. И вспомнил о нем уже перед игрой с Марокко.

«Я полагаю, они его выполнили. Больше года назад на одном из сборов я сказал им, что перед Катаром каждый должен пробить минимум 1000 ударов – и этого еще мало. Серия пенальти – момент максимального напряжения, время показать свое самообладание и умения бить. То, как игрок справляется в такой ситуации, многое о нем говорит. В сериях все меньше удачи – вратари имеют большее влияние. У нас есть очень хорошие голкиперы, любой из трех может очень хорошо действовать в этой ситуации. Каждый раз после тренировок я вижу, как футболисты практикуют пенальти».

Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на ЧМ

И это антирекорд турнира (данные Opta)! Также испанцы стали второй сборной в истории, не забившей ни одного пенальти в послематчевой серии, после Швейцарии в 2006 году (против Украины).