Марокко – в четвертьфинале! Испания не забила ни одного пенальти в послематчевой серии 😱
Сборная Марокко! Прошла! Испанию! В 1/8 финала ЧМ!
Это было не слишком яркое зрелище в основное и дополнительное время, а вот серия пенальти – разумеется, драма!
Испания не реализовала ни одну попытку!
✅Все началось с гола Сабири – 1:0.
❌Дальше Сарабия – штанга!
✅Хаким Зиеш – 2:0!
❌Буну тащит удар Солера!
Банун дает испанцам шанс. Вернее тащит Унаи Симон!
❌И еще один сэйв Буну! Тащит удар надежнейшего Бускетса.
✅Ииии! Хакими закрывает вопрос!
Марокко в четвертьфинале!
Испания готовилась – игроки пробили по 1000 пенальти перед ЧМ!
После вылета от Италии в полуфинале Евро Луис Энрике дал игрокам домашнее задание. И вспомнил о нем уже перед игрой с Марокко.
«Я полагаю, они его выполнили. Больше года назад на одном из сборов я сказал им, что перед Катаром каждый должен пробить минимум 1000 ударов – и этого еще мало. Серия пенальти – момент максимального напряжения, время показать свое самообладание и умения бить. То, как игрок справляется в такой ситуации, многое о нем говорит. В сериях все меньше удачи – вратари имеют большее влияние. У нас есть очень хорошие голкиперы, любой из трех может очень хорошо действовать в этой ситуации. Каждый раз после тренировок я вижу, как футболисты практикуют пенальти».
Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на ЧМ
И это антирекорд турнира (данные Opta)! Также испанцы стали второй сборной в истории, не забившей ни одного пенальти в послематчевой серии, после Швейцарии в 2006 году (против Украины).
- Дата проведения
- 6 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
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Марокко –
Буну, Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттийят-алла, 82), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82), Унаи (Банун, 120), Зиеш, Буфаль (Эз Абде, 66), Эн-Несири (Сабири, 82).
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Испания –
Унаи Симон, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 98), Бускетс, Педри, Гави (Солер, 63), Льоренте, Ольмо (Фати, 98), Асенсио (Мората, 63), Ферран Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118).
- Серия пенальти
- 1:0, 2:0, 3:0.
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