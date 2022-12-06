ЧМ-2022 в Катаре
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Марокко – в четвертьфинале! Испания не забила ни одного пенальти в послематчевой серии 😱

Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
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Сборная Марокко! Прошла! Испанию! В 1/8 финала ЧМ!

Это было не слишком яркое зрелище в основное и дополнительное время, а вот серия пенальти – разумеется, драма!  

Испания не реализовала ни одну попытку! 

✅Все началось с гола Сабири – 1:0.

❌Дальше Сарабия – штанга!  

✅Хаким Зиеш – 2:0! 

❌Буну тащит удар Солера! 

Банун дает испанцам шанс. Вернее тащит Унаи Симон!

❌И еще один сэйв Буну! Тащит удар надежнейшего Бускетса. 

✅Ииии! Хакими закрывает вопрос! 

Марокко в четвертьфинале!  

Испания готовилась – игроки пробили по 1000 пенальти перед ЧМ!

После вылета от Италии в полуфинале Евро Луис Энрике дал игрокам домашнее задание. И вспомнил о нем уже перед игрой с Марокко. 

«Я полагаю, они его выполнили. Больше года назад на одном из сборов я сказал им, что перед Катаром каждый должен пробить минимум 1000 ударов – и этого еще мало. Серия пенальти – момент максимального напряжения, время показать свое самообладание и умения бить. То, как игрок справляется в такой ситуации, многое о нем говорит. В сериях все меньше удачи – вратари имеют большее влияние. У нас есть очень хорошие голкиперы, любой из трех может очень хорошо действовать в этой ситуации. Каждый раз после тренировок я вижу, как футболисты практикуют пенальти».

Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на ЧМ

И это антирекорд турнира (данные Opta)! Также испанцы стали второй сборной в истории, не забившей ни одного пенальти в послематчевой серии, после Швейцарии в 2006 году (против Украины).

Марокко – Испания 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:0
Дата проведения
6 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
МароккоБуну, Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттийят-алла, 82), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82), Унаи (Банун, 120), Зиеш, Буфаль (Эз Абде, 66), Эн-Несири (Сабири, 82).
ИспанияУнаи Симон, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 98), Бускетс, Педри, Гави (Солер, 63), Льоренте, Ольмо (Фати, 98), Асенсио (Мората, 63), Ферран Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118).
Серия пенальти
1:0, 2:0, 3:0.
Предупреждения:
Лапорт (76), Саисс (90).

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