Фото дня. Сборная Японии поклонилась болельщикам после вылета с ЧМ

Прощание со слезами.

Сборная Японии на чемпионатах мира – это всегда нефутбольные впечатления вдобавок к игровым. Уборка за собой в раздевалке, вежливость на поле – то, что отличает и располагает.

После вылета в 1/8 финала японцы всем составом подошли не просто поблагодарить трибуны: они поклонились болельщикам.

Очень красивый и трогательный жест.

Япония остановилась в нескольких ударах от национального рекорда. Да, серию пенальти провели плохо, действительно сами позволили Доминику Ливаковичу сделать три сэйва, но к выходу в четвертьфинал чемпионата мира подобрались так близко, как не были никогда.

Еще перед стартом ЧМ-2022 главный тренер японцев Хадзиме Мориясу четко обозначил: «Цель на турнире – выйти в четвертьфинал. Это как минимум». И добавил: «Знаем, что будет нелегко».

Понятное дело – когда в группе Испания и Германия, без хотя бы одной победы над кем-то из грандов было бы очень трудно выйти даже в 1/8 финала.

Но японцы обыграли и тех, и других. Причем в обоих матчах пропускали первыми и переворачивали. На этом фоне поражение от Коста-Рики нетрудно воспринимать как случайность.

В 1/8 финала уже сами японцы забили первыми, не удержали преимущество – и вылетели по пенальти. Им очень жаль.

Каждому из грандов на ЧМ забил Рицу Доан. Kicker рассказывал, как боссы «Фрайбурга» поехали за ним в Нидерланды на машине за сутки до решающего матча в Бундеслиге – клуб боролся за топ-4, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Настолько он был им нужен.

Договорились, купили, а через полгода японец уже как игрок этого клуба поднял свою трансферную стоимость на ЧМ. Хотя сейчас он вряд ли об этом думает: грустит вместе с партнерами.

Доан, Камада, Томиясу, Минамино, Кубо, Митома, Эндо и другие лидеры наверняка поедут на ЧМ-2026.

А вот для 39-летнего Эйдзи Кавасимы и 36-летнего Юто Нагатомо это наверняка последний турнир, как и для 34-летнего Майо Йосиды.

Японцы опять не смогли пройти проклятую стадию 1/8 финала. Конечно, это не мексиканский кошмар, но обидно, что провалилась уже четвертая попытка за 20 лет.

Но нет сомнений, что японский подход к развитию футбола обеспечит им новые и новые шансы на чемпионатах мира.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hamad I Mohammed