Роналду меняли в каждом матче группового этапа ЧМ-2022. Как он на это реагировал?

Спойлер: по-разному.

Один из любопытных, но неочевидных сюжетов ЧМ-2022 – игровое времени, которое Криштиану Роналду получает в сборной Португалии. На турнире он всегда выходит в основе, но с каждым матчем проводит на поле все меньше времени.

В первом матче с Ганы (3:2) замена произошла на 88-й минуте, в игре со Уругваем (2:0) – на 82-й минуте, а в заключительном туре с Южной Кореей (1:2) Фернанду Сантуш снял форварда на 65-й минуте.

После такой дерзости от Сантуша поползли слухи, что Криштиану недоволен тренером. Как писал Correio da Manha, Роналду считает, что его слишком рано убирают с поля. Похоже, форвард не собирается мириться с решениями тренера ни при каких раскладах – игрока не очень волнует даже тот факт, что Сантуш постоянно защищает интересы Роналду в любых спорах.

В Федерации футбола Португалии (FPF) не хотят обращать внимание на недовольство Криштиану. Источник в FPF сказал: «Осталось три игры до выхода в финал чемпионата мира! Мы должны концентрироваться только на матчах и не провоцировать противоречия».

Кажется, мы знаем, как определить истинное настроение Криштиану и его отношение к Сантушу – нужно взглянуть на эмоции игрока после каждой из замен на групповом этапе ЧМ.

Не возражал против замены в матче с Ганой – даже немного тянул время

В игре против Ганы Криштиану заменили за пару минут до конца основного времени. К скамейке форвард двинулся с максимально сосредоточенным лицом.

До этого судья вежливо попросил суперзвезду шагать быстрее.

Роналду в ответ благосклонно улыбнулся.

Улыбался игрок и на скамейке запасных.

В игре с Уругваем озирался на табло, надевал капитанскую повязку на Пепе и радовался голу Бруну

Во втором туре Роналду заменили на несколько минут раньше. После объявления о замене Криштиану посмотрел куда-то наверх – видимо, на табло, где так и не высветилась его фамилия.

Отдал капитанскую повязку Пепе.

Сурово отбил пятюни партнерам на скамейке.

И порадовался второму голу Бруну.

Был недоволен замене в игре с Южной Кореей, но оправдывал это поведением корейского игрока. Сантуш не поверил

Многие удивились, что Криштиану вообще вышел в старте, ведь португальцы уже обеспечили себе выход в плей-офф. Сантуш ротировал состав, но Роналду все равно сыграл с первых минут.

Тренер снял Криша через 20 минут после начала второго тайма – и тут футболист уже не особо скрывал разочарование. Даже не поверил, когда увидел свой номер на электронном табло.

И грустно побрел к скамейке.

Гол корейцев в компенсированное время явно не сделал настроение Роналду лучше.

После матча Роналду объяснял недовольство поведением одного из игроков Южной Кореи.

«Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать мнение о чем-либо. Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры», – объяснял Роналду.

Сантуш сначала подтвердил версию Роналду: «Роналду, уходя с поля, был разозлен на корейского игрока, который оскорблял его и выгонял побыстрее с поля. Криштиану сказал, что все нормально. Я слышал, что корейский футболист сказал по-английски. Роналду ответил: «Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее». Пепе даже погнался за корейцем из-за этого».

Но через несколько дней тренер, кажется, все же выяснил истинную причину недовольства Криштиану.

«На поле я ничего не слышал, Роналду был очень далеко. Я только слышал, как он спорил с корейцем. Видел ли я фото? Да (видимо, речь о кадре, где Криштиану что-то кричит Фернанду – Sports.ru). Как я это воспринял? Мне это совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются за закрытыми дверями. Сейчас мы думаем об игре со Швейцарией, на которой все сосредоточены. Сейчас вопрос решен, за закрытыми дверями», – сказал Сантуш.

Роналду вообще часто меняют в сборной?

В 2022 году (до чемпионата мира) Криштиану не заменили ни в одной из игр. В июньском матче против сборной Испании в Лиге Наций Роналду получил дополнительный отдых и вышел с замены на 28 минут. В 2021 году португалец лишь два раза сыграл неполные матчи – это были товарняки с Катаром и Израилем.

Вряд ли товарищеские матчи хоть как-то возбуждают Криштиану. Ему гораздо интереснее проводить каждую минуту на чемпионатах мира – на ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018 Роналду отыграл максимум. На ЧМ-2006 все же пришлось пару раз посидеть на скамейке, но игрового времени тогда было достаточно.

Ранней заменой в матче против Южной Кореи Сантуш показал Криштиану, что теперь в некоторых моментах сборная Португалии может обходиться и без него. Но мириться с новой ролью увядающая суперзвезда, кажется, совсем не хочет.

Криштиану не парится – на фотографиях позирует с Джорджиной и сестрой

Сам Роналду активно пользуется возникшей на ЧМ паузой, чтобы провести время с близкими людьми. Недавно Катя Авейру, сестра Роналду, выложила фото с братом и его возлюбленной Джорджиной Родригес.

Не все кадры получились удачными.

Зато Джорджина поделилась очень милой фотографией.

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani, Matthew Childs