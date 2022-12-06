Швейцария с Джакой, Сеферовичем и Родригесом выиграла ЧМ-09 до 17 лет. Проглотили Бразилию с Неймаром и Германию с Гетце

Эти трое до сих пор в команде.

Высока вероятность, что в состав Швейцарии на матч 1/8 финала против Португалии попадут Гранит Джака, Рикардо Родригес и Харис Сеферович. Эту троицу объединяет сенсационная победа на чемпионате мира U-17, который проходил в 2009 году в Нигерии.

В группе Швейцария набрала 9 из 9. Обыграли даже Бразилию с Неймаром, Алиссоном и Коутиньо

Швейцарцы ехали на тот ЧМ в статусе андердогов (таких, что ни до, ни после этого команды Швейцарии U17 даже не ездили на турнир) – и попали в довольно мощную группу с Бразилией, Мексикой и Японией. Команду вез на турнир Дани Ризер, который почти всю карьеру работает (до сих пор) в системе молодежных команд страны.

В первом матче Швейцария обыграла Мексику (2:0), а один из голов забил будущий игрок «Фулхэма», «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форрест» Пайтим Касами. Во втором туре будущие чемпионы мира зрелищно разобрались с Японией (4:3). Тут уже отличилась вся троица, которая в дальнейшем встретится на нескольких крупных турнирах: Сеферович сделал дубль, а Джака и Родригес забили по голу.

Сам Харис утверждал, что после Японии у игроков наступило осознание – они могут все. «Эйфория могла привести нас к титулу чемпиона мира. Именно такой импульс нужен на больших турнирах», – говорил Сеферович.

В заключительной игре группового этапа швейцарцев ждал сложнейший экзамен – Бразилия. Тот состав южноамериканской команды (как и любой другой) был богат на громкие имена, особенно выделялись Неймар, Алиссон и Филиппе Коутиньо. Но имена не помогли Бразилии – благодаря голу Нассима Бен Халифа окрыленная Швейцария победила и вышла с первого места в группе.

«Мы давно слышали о Неймаре и ждали от него чудес. Но больше остальных нас поразил Коутиньо – его было не остановить», – вспоминал позже Родригес.

В плей-офф швейцарцы прошли немцев и итальянцев, а в финале остановили хозяев турнира

В 1/8 финала Швейцарию ждала Германия, у которой тоже были будущие звезды: ворота защищал Тер Стеген, а атакой руководил Марио Гетце. Основное время закончилось со счетом 2:2 (по голу забили Родригес и Сеферович), а в овертайме швейцарцы вырвали победу – 4:3.

В четвертьфинале Швейцария перешагнули через Италию (2:1), а в полуфинале были размазаны колумбийцы (4:0). В игре с южноамериканцами снова отличились Сеферович и Родригес.

Нигерия, игравшая дома, была финальным испытанием. Матч проходил напряженно – до середины второго тайма на табло горели нули. Но на 63-й минуте забил... Сеферович. «Я точно не помню, как прошла атака. В конце концов Оливер Бафф сделал кросс, а я смог уйти от защитников и замкнуть головой», – вспоминает Харис.

Одного гола оказалось достаточно, и Швейцария стала чемпионом мира. «У нас было празднование в баре отеля, но не безумное. На следующий день нам надо было вернуться в наш лагерь в Лагосе, а оттуда в Швейцарию», – рассказывал Родригес.

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Джака объяснял секреты успеха Швейцарии: «Мы были предельно компактны и интенсивно атаковали. Рассчитывали на очень хорошую атаку в лице Хариса и Бен Халифы. Оба были на высочайшем уровне. Родригес тоже был машиной – я смотрелся на их фоне не очень выигрышно».

Сеферович рассуждал о результате так: «Все думают, что когда ты сделаешь что-то подобное, то поднимешься сам по себе. Чемпион мира – звучит хорошо, не так ли? Но это и опасно. Если у вас нет хорошей среды, то прогрессировать будет сложно. Для нас троих работа действительно началась в 2009 году – и ожидания только росли».

В какой-то степени слова Хриса касаются Бен Халифа. Один из символов той победы Швейцарии и один из лучших игроков турнира так и не смог заиграть на топ-уровне. С 2010 по 2014 год он числился в «Вольфсбурге», а затем уехал на родину. Сейчас Нассим играет за японский «Санфречче Хиросима».

То, что на высоком уровне заиграли три футболиста из того состава, можно считать успехом. Нет сомнений, что Сеферович, Родригес и Джака приложат все усилия, чтобы приблизиться к абсолютному футбольному величию.

Фото: Gettyimages.ru/Enrico Radloff/ Bongarts, Bongarts