Помните, как Рэшфорд, Сака и Санчо смазали пенальти в финале Евро? Теперь двое – лучшие бомбардиры Англии, а третий чистит соцсети

Англия легко убрала Сенегал (3:0), один из голов на счету юного Букайо Сака. Вместе с Рэшфордом они – главные бомбардиры сборной на ЧМ-2022, оба забили по три мяча: Сака еще оформил дубль Ирану, Рэшфорд ему добавил (6:2), а потом закинул два Уэльсу (3:0).

За Сака и Рэшфорда особенно радостно, потому что они не забили пенальти в финале Евро-2020. Букайо вообще рыдал

Тогда, кстати, промахнулись не только Рэшфорд и Сака, но и Санчо – давайте вспомним, что случилось полтора года назад.

На 119-й минуте матча с итальянцами Гарет Саутгейт провел двойную замену – снял Кайла Уокера и Джордана Хендерсона и выпустил Маркуса Рэшфорда с Джейдоном Санчо. Очевидно, что это была не попытка перевернуть последние две минуты игры, а ход под серию пенальти.

Не сработало:

• Рэшфорд долго стоял перед мячом, спокойно разбежался, но Доннарумма ждал до последнего. Маркус пробил в штангу.

• Санчо просто отправил мяч очень удобно для Доннаруммы – вратарь потащил удар из левого для себя угла.

Тогда игроки «Ман Юнайтед» не лишили Англию надежды – спасли подвиги Джордана Пикфорда, который отбил удары Белотти и Жоржиньо.

Но сильнее всех страдал 19-летний Сака – он пошел бить последним. И выбор в пользу Букайо было сложно понять: полузащитник «Арсенала» ни разу во взрослой карьере не исполнял 11-метровые. Вот и на Евро пробил в стиле Санчо – вратарь справился.

После незабитого пенальти пацана утешали всей командой – Сака ревел в футболку.

А как у них дела после Евро? У Санчо все очень плохо

По-разному.

• Маркуса Рэшфорда не было в сборной как раз со времен того промаха. Нападающий нестабилен, но ближе к ЧМ все-таки поправил статистику: 7+3 за 17 матчей сезона. В Лиге Европы он забивал «Омонии» и «Шерифу», в АПЛ пострадали «Ливерпуль» (победный гол) и «Арсенал» (победный дубль).

• Сака становится суперзвездой «Арсенала». У него 4 гола и 6 ассистов в 14 матчах АПЛ-2022/23. По информации Daily Mail, на него уже засматривается Пеп Гвардиола, но «Арсенал» не хочет его отпускать: готовы даже увеличить зарплату втрое, сейчас Сака зарабатывает 70 тысяч фунтов в неделю.

• Хуже всех ситуация у Джейдона Санчо. Он по-прежнему не радует в «Ман Юнайтед»: всего лишь 3 гола и ассист в этом сезоне. Санчо стал одним из шести игроков, которые играли на Евро, но пропускают чемпионат мира. Кроме Джейдона грустят Мингс, Кэлверт-Льюин, Джонстон, Джеймс и Чилуэлл (у двух защитников «Челси» травмы).

После оглашения заявки на ЧМ-2022 Санчо почистил соцсети: удалил фотографии, убрал описания аккаунтов и аватарки.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Ellis, Carl Recine, Catherine Ivill; REUTERS/Kai Pfaffenbach