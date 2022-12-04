Помните, как Рэшфорд, Сака и Санчо смазали пенальти в финале Евро? Теперь двое – лучшие бомбардиры Англии, а третий чистит соцсети
Англия легко убрала Сенегал (3:0), один из голов на счету юного Букайо Сака. Вместе с Рэшфордом они – главные бомбардиры сборной на ЧМ-2022, оба забили по три мяча: Сака еще оформил дубль Ирану, Рэшфорд ему добавил (6:2), а потом закинул два Уэльсу (3:0).
За Сака и Рэшфорда особенно радостно, потому что они не забили пенальти в финале Евро-2020. Букайо вообще рыдал
Тогда, кстати, промахнулись не только Рэшфорд и Сака, но и Санчо – давайте вспомним, что случилось полтора года назад.
На 119-й минуте матча с итальянцами Гарет Саутгейт провел двойную замену – снял Кайла Уокера и Джордана Хендерсона и выпустил Маркуса Рэшфорда с Джейдоном Санчо. Очевидно, что это была не попытка перевернуть последние две минуты игры, а ход под серию пенальти.
Не сработало:
• Рэшфорд долго стоял перед мячом, спокойно разбежался, но Доннарумма ждал до последнего. Маркус пробил в штангу.
• Санчо просто отправил мяч очень удобно для Доннаруммы – вратарь потащил удар из левого для себя угла.
Тогда игроки «Ман Юнайтед» не лишили Англию надежды – спасли подвиги Джордана Пикфорда, который отбил удары Белотти и Жоржиньо.
Но сильнее всех страдал 19-летний Сака – он пошел бить последним. И выбор в пользу Букайо было сложно понять: полузащитник «Арсенала» ни разу во взрослой карьере не исполнял 11-метровые. Вот и на Евро пробил в стиле Санчо – вратарь справился.
После незабитого пенальти пацана утешали всей командой – Сака ревел в футболку.
А как у них дела после Евро? У Санчо все очень плохо
По-разному.
• Маркуса Рэшфорда не было в сборной как раз со времен того промаха. Нападающий нестабилен, но ближе к ЧМ все-таки поправил статистику: 7+3 за 17 матчей сезона. В Лиге Европы он забивал «Омонии» и «Шерифу», в АПЛ пострадали «Ливерпуль» (победный гол) и «Арсенал» (победный дубль).
• Сака становится суперзвездой «Арсенала». У него 4 гола и 6 ассистов в 14 матчах АПЛ-2022/23. По информации Daily Mail, на него уже засматривается Пеп Гвардиола, но «Арсенал» не хочет его отпускать: готовы даже увеличить зарплату втрое, сейчас Сака зарабатывает 70 тысяч фунтов в неделю.
• Хуже всех ситуация у Джейдона Санчо. Он по-прежнему не радует в «Ман Юнайтед»: всего лишь 3 гола и ассист в этом сезоне. Санчо стал одним из шести игроков, которые играли на Евро, но пропускают чемпионат мира. Кроме Джейдона грустят Мингс, Кэлверт-Льюин, Джонстон, Джеймс и Чилуэлл (у двух защитников «Челси» травмы).
После оглашения заявки на ЧМ-2022 Санчо почистил соцсети: удалил фотографии, убрал описания аккаунтов и аватарки.
Еще один топ-матч в 1/4 финала! Франция зарубится с Англией
- Дата проведения
- 4 декабря, 22.00, «стадион Аль-Байт»
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Англия –
Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Дайер, 77), Шоу, Хендерсон (Филлипс, 82), Райс, Беллингем (Маунт, 76), Фоден (Грилиш, 65), Сака (Рэшфорд, 65), Кейн.
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Сенегал –
Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло-Туре, 84), Менди, Сисс (Гуйе, 46), Ндиай (Дьенг, 46), Сарр, Диатта (Сарр, 46), Диа (Дьедиу, 72).
- Предупреждение:
- Кулибали (76).
Фото: Gettyimages.ru/Paul Ellis, Carl Recine, Catherine Ivill; REUTERS/Kai Pfaffenbach
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