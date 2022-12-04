Мбаппе – самый молодой игрок с 9 голами на ЧМ. За ним два Мюллера, Фонтен, Кочиш и Эйсебио

Космически хорош.

Прекрасный Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота Польши (3:1) и шагнул со сборной Франции в четвертьфинал. Теперь у Килиана 9 голов на чемпионатах мира – и это в 23 года!

Мбаппе – самый молодой игрок, достигший этой отметки. А сколько полных лет было другим звездам, которые забивали на чемпионатах мира девятый гол? Мы посчитали.

Несколько наблюдений.

•‎ Жюст Фонтен и Шандор Кочиш забили все свои голы на одном чемпионате мира – француз наколотил 13 на ЧМ-1958, а венгр отгрузил 11 на ЧМ-1954.

•‎ Лишь четверть игроков из списка достигли отметки после 30 лет – Карл-Хайнц Румменигге, Роберто Баджо, Давид Вилья, Юрген Клинсманн, Уве Зеелер и Лионель Месси.

•‎ Месси – самый возрастной футболист, забивший 9 голов на ЧМ. Лео удалось это только в 35 лет.

•‎ Криштиану Роналду пока набрал 8 голов. Они на одной ступени с Диего Марадоной.

•‎ Томас Мюллер к 24 годам забил на чемпионатах мира 10 мячей. Но на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 Мюллеру так и не удалось отличиться – и маловероятно, что Томас поедет на следующий турнир. Из действующих игроков немец забил на чемпионатах мира больше всех (10).

•‎ У Мбаппе еще три матча, чтобы улучшить статистику. От Мюллера француз отстает на один гол, от Кочиша и Клинсманна – на два, от Пеле – на три. Достать Фонтена, Герда Мюллера, Роналдо и Клозе на этом турнире будет тяжелее.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Dylan Martinez