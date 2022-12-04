ЧМ-2022 в Катаре
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Отказ от английского, напряженный пикник с семьями, конфликт из-за интервью Де Брюйне. Сборная Бельгии = токсичность

Лои Опенда Лои Опенда
Аксель Витцель Аксель Витцель
Дрис Мертенс Дрис Мертенс
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд
Ян Вертонген Ян Вертонген
Шарль де Кетеларе Шарль де Кетеларе
Жереми Доку Жереми Доку
Леандро Троссард Леандро Троссард
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Роберто Мартинес Роберто Мартинес
Эден Азар Эден Азар
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
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Сборная Бельгии рано вылетела с чемпионата мира, заняв третье место в группе с Хорватией, Марокко и Канадой. Весь групповой этап медиа писали о разногласиях в команде. 

The Athletic проверил слухи и собрал важнейшие инсайды. Пересказываем. 

Бельгийцы не хотели говорить по-английски и жаловались, что их семьи поселили слишком далеко от тренировочного лагеря

Мартинес пришел в сборную Бельгии после Евро-2016 и сразу установил правило: игроки должны общаться друг с другом только на английском, чтобы упростить коммуникацию. Очень долго (в том числе во время ЧМ-2018) так и было, но перед ЧМ-2022 многие отдали предпочтение родным языкам – нидерландскому и французскому.

Большинство сборных выбрали базы не дальше, чем на 25 км от Дохи. Мартинес и его помощники предпочли более удаленный лагерь, находящийся на юго-западном побережье Катарского полуострова. База была оснащена всем необходимым, но игроки чувствовали себя отрезанными от семей, которые приехали поддержать их.

Некоторые футболисты считали, что родственников можно было поселить где-то поближе к лагерю и просто регламентировать график свиданий. Но позиция Роберто в этом вопросе была твердой – он хотел, чтобы бельгийцы были максимально сконцентрированы и создали атмосферу семьи внутри сборной.

На следующий день после матча с Марокко (0:2) на базе организовали барбекю с участием семей. Пишут, атмосфера там была неуютной и даже напряженной, потому что у некоторых игроков возникли недопонимания между собой. 

Мартинеса критиковали за слепую веру в Азара

Были и чисто футбольные проблемы. Один из источников The Athletic предположил, что Мартинесу пришлось менять стиль, потому что команда больше не могла высоко прессинговать – во многом из-за плохой формы Эдена Азара и Ромелу Лукаку. 

Несколько источников, близких к раздевалке, критиковали Мартинеса за веру в Азара, которая так и не дала результата. Некоторые игроки сборной Бельгии считали, что против Марокко вместо Эдена должны были выйти Леандро Троссард или Жереми Доку.

Вертонген ругался и с де Брюйне, и с Азаром

Кевин де Брюйне после фразы в интервью The Guardian, что у Бельгии нет шансов на победу из-за слишком возрастного состава, конфликтовал с Яном Вертонгеном – тот не понял, зачем в таком тоне отзываться о своей команде в медиа. 

L’Equipe писала, что дело дошло до драки, но The Athletic это опроверг. Правда, Лукаку все равно пришлось вмешаться в перепалку, чтобы погасить напряжение. 

 

Вертонген, кстати, на повышенных тонах говорил и с Азаром, но Эдену удалось успокоить защитника. 

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Бельгия так и не стала командой. После ЧМ-2022 многие уйдут из сборной

Одной из ключевых причин внутреннего раздрая в сборной Бельгии было отсутствие единства, пишет The Athletic. Команда делилась на группы, которые либо не общались между собой, либо враждовали. 

Бельгии не хватило сильного лидера, который способен в стрессовых условиях объединить все группы – раньше таким был Венсан Компани. В итоге сборная с несколькими звездами так и не превратилась в полноценную команду.

После провала на ЧМ-2022 карьеру в сборной наверняка завершат Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Аксель Витцель и Дрис Мертенс. Ожидается, что Де Брюйне, Тибо Куртуа и Лукаку продолжат выступать за Бельгию, но игру постепенно перестроят под молодых Шарля де Кетеларе, Лои Опенду и Доку.

Пришло время меняться и двигаться дальше.

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Zheng Huansong/XinHua

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