Отказ от английского, напряженный пикник с семьями, конфликт из-за интервью Де Брюйне. Сборная Бельгии = токсичность

Сборная Бельгии рано вылетела с чемпионата мира, заняв третье место в группе с Хорватией, Марокко и Канадой. Весь групповой этап медиа писали о разногласиях в команде.

The Athletic проверил слухи и собрал важнейшие инсайды. Пересказываем.

Бельгийцы не хотели говорить по-английски и жаловались, что их семьи поселили слишком далеко от тренировочного лагеря

Мартинес пришел в сборную Бельгии после Евро-2016 и сразу установил правило: игроки должны общаться друг с другом только на английском, чтобы упростить коммуникацию. Очень долго (в том числе во время ЧМ-2018) так и было, но перед ЧМ-2022 многие отдали предпочтение родным языкам – нидерландскому и французскому.

Большинство сборных выбрали базы не дальше, чем на 25 км от Дохи. Мартинес и его помощники предпочли более удаленный лагерь, находящийся на юго-западном побережье Катарского полуострова. База была оснащена всем необходимым, но игроки чувствовали себя отрезанными от семей, которые приехали поддержать их.

Некоторые футболисты считали, что родственников можно было поселить где-то поближе к лагерю и просто регламентировать график свиданий. Но позиция Роберто в этом вопросе была твердой – он хотел, чтобы бельгийцы были максимально сконцентрированы и создали атмосферу семьи внутри сборной.

На следующий день после матча с Марокко (0:2) на базе организовали барбекю с участием семей. Пишут, атмосфера там была неуютной и даже напряженной, потому что у некоторых игроков возникли недопонимания между собой.

Мартинеса критиковали за слепую веру в Азара

Были и чисто футбольные проблемы. Один из источников The Athletic предположил, что Мартинесу пришлось менять стиль, потому что команда больше не могла высоко прессинговать – во многом из-за плохой формы Эдена Азара и Ромелу Лукаку.

Несколько источников, близких к раздевалке, критиковали Мартинеса за веру в Азара, которая так и не дала результата. Некоторые игроки сборной Бельгии считали, что против Марокко вместо Эдена должны были выйти Леандро Троссард или Жереми Доку.

Вертонген ругался и с де Брюйне, и с Азаром

Кевин де Брюйне после фразы в интервью The Guardian, что у Бельгии нет шансов на победу из-за слишком возрастного состава, конфликтовал с Яном Вертонгеном – тот не понял, зачем в таком тоне отзываться о своей команде в медиа.

L’Equipe писала, что дело дошло до драки, но The Athletic это опроверг. Правда, Лукаку все равно пришлось вмешаться в перепалку, чтобы погасить напряжение.

Вертонген, кстати, на повышенных тонах говорил и с Азаром, но Эдену удалось успокоить защитника.

Бельгия так и не стала командой. После ЧМ-2022 многие уйдут из сборной

Одной из ключевых причин внутреннего раздрая в сборной Бельгии было отсутствие единства, пишет The Athletic. Команда делилась на группы, которые либо не общались между собой, либо враждовали.

Бельгии не хватило сильного лидера, который способен в стрессовых условиях объединить все группы – раньше таким был Венсан Компани. В итоге сборная с несколькими звездами так и не превратилась в полноценную команду.

После провала на ЧМ-2022 карьеру в сборной наверняка завершат Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Аксель Витцель и Дрис Мертенс. Ожидается, что Де Брюйне, Тибо Куртуа и Лукаку продолжат выступать за Бельгию, но игру постепенно перестроят под молодых Шарля де Кетеларе, Лои Опенду и Доку.

Пришло время меняться и двигаться дальше.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Zheng Huansong/XinHua