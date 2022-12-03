💕 Фото дня: Дэйли Блинд мило отпраздновал гол с отцом. Они всегда рядом

Вероятно, самая добрая фотография дня – празднование второго гола Нидерландов против США (3:1). Автор мяча Дэйли Блинд прибежал к скамейке сборной Нидерландов.

И отметил гол вместе с отцом, Данни Блиндом. Он работает в тренерском штабе сборной Нидерландов.

Отец и сын работали вместе и раньше: Данни Блинд был в тренерском штабе «Аякса» с 2009 года по 2011-й, в тренерском штабе сборной с 2012 года по 2015-й (застал дебют сына в 2013-м), затем работал главным тренером с 2015-го до 2017-го, а Дэйли Блинд, разумеется, был основным в его команде.

Когда Данни Блинда уволили, Дэйли Блинд написал в соцсетях: «Работать с отцом на высшем уровне было для мечтой, которая сбылась. Ты никогда не уходил от ответственности и не сдавался. Я горжусь тобой».

Данни и Дейли всегда рядом. Отец выводил сына на поле в важных матчах

Данни Блинд тоже был заметным игроком. Он провел в «Аяксе» больше 10 лет, выигрывал чемпионаты Нидерландов, играл за сборную. Брал сына с собой на матчи и выводил на поле вместе с командой.

Данни Блинд отдал сына в тот же клуб, в котором тогда играл: в «Аякс». Сам Данни оказался в клубе благодаря Йохану Кройффу.

Дэйли Блинд рассказывал: «Мой отец, а также мой лучший друг, брал меня на самые важные матчи в качестве личного талисмана. Когда я был маленьким, он никогда не покупал мне игрушки, только футбольные вещи. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для меня. Он всегда подгонял меня: без него я бы не добился того, что у меня есть сейчас».

Данни помогал сыну и во время его карьеры: в 2018-м пытался решить вопрос с уходом Дэйли из «МЮ» из-за того, что Блинд-младший мало играл. После сезона-2018/19 Дэйли вернулся в «Аякс», наверняка не последнюю роль в решении сыграл отец.

В 2021-м Данни Блинд вернулся в сборную Нидерландов и вошел в тренерский штаб Луи ван Гала. Тот всегда высоко оценивал Дэйли.

Во время ЧМ-2022 Дэйли Блинд снова отметил роль отца: «Он лучший персональный тренер, о котором можно только мечтать. Я научился у него очень многому не только в футболе, но и в жизни. Благодаря ему я стал тем футболистом, которым являюсь сейчас».

Вместе идут за мечтой выиграть чемпионат мира.

Фото: Gettyimages.ru/ANP