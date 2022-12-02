Бразилия чуть не слетела с 1-го места, Камеруну не помогла даже победа, а Сербия – провал. Итоги последней группы ЧМ

Швейцария камбэкнула и вышла.

Групповой этап ЧМ-2022 закончился. Эффектно закрыли его команды из группы G.

Было любопытно, но закончилось без сенсаций.

Бразилия обеспечила себе место в плей-офф еще по итогам второго тура, поэтому на Камерун Тите ротировал состав. Нашлось место даже 39-летнему Дани Алвесу.

В итоге забить не смогли, а на 90-й пропустили. Кстати, именно Камерун нанес первый удар в створ ворот бразильцев на этом ЧМ. И даже так Бразилия вышла из группы с первого места. Правда, был риск потерять первое место – если бы пропустили еще один или швейцарцы выиграла в два мяча, именно европейская команда поднялась бы выше .

Швейцария заслуженно вторая. Дожали Камерун, чуть-чуть не сдержали Бразилию и вырвали победу с сербами. Снова забил Джердан Шакири – стал третьим игроком, забивавшим минимум по голу на каждом из последних трех ЧМ (вместе с Месси и Роналду).

По ходу матча сербы даже вели в счете 2:1, но в итоге проиграли. Любопытно, что не получилось даже отцепить Швейцарию – как позже выяснилось, в случае ничьей обе европейских сборных в этой группе отправились бы домой (из-за гола Камеруна).

С 2014-го Швейцария выходила в плей-офф всех крупных турниров, в которых участвовала (ЧМ и Евро) – пять раз. Из европейских сборных так же стабильна только Франция.

Камерун на фоне всех скандалов вокруг президента Это’О и странных решений по составу выступил даже достойно. Минимальное поражение от Швейцарии, героический камбэк с Сербией и даже победа над Бразилией.

В третьем туре хорошо отзащищались от бразильской молодежи, не пропустили, а в концовке Абубакар замкнул навес с фланга и принес победу. Что на это скажешь, Мо Салах?

Сербия – провал. Золотое сербское поколение заняло четвертое место в группе. Ни одной победы, восемь пропущенных.

Сербы и швейцарцы на двоих заработали 11 желтых (здесь 7:4 в пользу сербов) – это сделало матч самым грубым на ЧМ со времен финала-2014 (тогда было 12 желтых за 120 минут). Вот и все достижения для звездного состава с Влаховичем, Митровичем, Тадичем, Йовичем, Милинковичем-Савичем, Костичем и компанией.

С 2006-го Сербия съездила на четыре чемпионата мира (в 2006-м еще как Сербия и Черногория). И ни разу не вышла из группы. На чемпионаты Европы и вовсе не квалифицировались.

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Все пары 1/8 финала уже известны! Бразилия сыграет с Южной Кореей 5 декабря, а Швейцария с Португалией – 6 декабря. Плей-офф начнется уже в субботу, без паузы!

Фото: REUTERS/Suhaib Salem