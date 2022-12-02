ЧМ-2022 в Катаре
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Бразилия чуть не слетела с 1-го места, Камеруну не помогла даже победа, а Сербия – провал. Итоги последней группы ЧМ

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Сборная Швейцарии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Сербии по футболу Сборная Сербии по футболу
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
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Швейцария камбэкнула и вышла.

Групповой этап ЧМ-2022 закончился. Эффектно закрыли его команды из группы G.

Было любопытно, но закончилось без сенсаций.

Бразилия обеспечила себе место в плей-офф еще по итогам второго тура, поэтому на Камерун Тите ротировал состав. Нашлось место даже 39-летнему Дани Алвесу.

В итоге забить не смогли, а на 90-й пропустили. Кстати, именно Камерун нанес первый удар в створ ворот бразильцев на этом ЧМ. И даже так Бразилия вышла из группы с первого места. Правда, был риск потерять первое место – если бы пропустили еще один или швейцарцы выиграла в два мяча, именно европейская команда поднялась бы выше.

Швейцария заслуженно вторая. Дожали Камерун, чуть-чуть не сдержали Бразилию и вырвали победу с сербами. Снова забил Джердан Шакири – стал третьим игроком, забивавшим минимум по голу на каждом из последних трех ЧМ (вместе с Месси и Роналду).

По ходу матча сербы даже вели в счете 2:1, но в итоге проиграли. Любопытно, что не получилось даже отцепить Швейцарию – как позже выяснилось, в случае ничьей обе европейских сборных в этой группе отправились бы домой (из-за гола Камеруна).

С 2014-го Швейцария выходила в плей-офф всех крупных турниров, в которых участвовала (ЧМ и Евро) – пять раз. Из европейских сборных так же стабильна только Франция.

Камерун на фоне всех скандалов вокруг президента Это’О и странных решений по составу выступил даже достойно. Минимальное поражение от Швейцарии, героический камбэк с Сербией и даже победа над Бразилией.

В третьем туре хорошо отзащищались от бразильской молодежи, не пропустили, а в концовке Абубакар замкнул навес с фланга и принес победу. Что на это скажешь, Мо Салах?

Сербия – провал. Золотое сербское поколение заняло четвертое место в группе. Ни одной победы, восемь пропущенных.

Сербы и швейцарцы на двоих заработали 11 желтых (здесь 7:4 в пользу сербов) – это сделало матч самым грубым на ЧМ со времен финала-2014 (тогда было 12 желтых за 120 минут). Вот и все достижения для звездного состава с Влаховичем, Митровичем, Тадичем, Йовичем, Милинковичем-Савичем, Костичем и компанией. 

С 2006-го Сербия съездила на четыре чемпионата мира (в 2006-м еще как Сербия и Черногория). И ни разу не вышла из группы. На чемпионаты Европы и вовсе не квалифицировались.

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Все пары 1/8 финала уже известны! Бразилия сыграет с Южной Кореей 5 декабря, а Швейцария с Португалией – 6 декабря. Плей-офф начнется уже в субботу, без паузы!

Последние пары 1/8 финала ЧМ: Бразилия – Корея и Португалия – Швейцария. Возможны ли сенсации?

Фото: REUTERS/Suhaib Salem

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