5 голов, 11 желтых – Швейцария и Сербия ярко закрыли групповой этап. А Шакири теперь в компании Месси и Роналду

Джердан с голами на трех ЧМ подряд.

Швейцария обыграла сербов (3:2) и вышла в плей-офф. Сербия же отправляется домой.

• Первым отметился Джердан Шакири – на 20-й минуте пробил в ближний угол, там помог рикошет от сербского защитника. На прошлом чемпионате мира Шакири, уроженец Гниланского округа Косово, уже забивал Сербии – и влип в громкий скандал. Вместе с Гранитом Джакой они продемонстрировали орла во время празднования – это символ независимости Албании, изображенный на флаге. На этот раз обошлось без перфомансов.

• Джердан забил на трех последних чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022). Так делали только Лео Месси и Криштиану Роналду.

• Уже через несколько минут сербы ответили: Митрович срезал мяч головой в дальний угол. Похожий гол он забил на ЧМ-2018: тоже откликнулся на подачу Душана Тадича и переправил мяч в сетку.

• 35-я минута – и теперь уже Сербия впереди, перевернули матч всего за 15 минут! Сверкнул Душан Влахович: игру с Камеруном (3:3) он провел на скамейке, а теперь дал сербам надежду на плей-офф.

• Но ближе к концу тайма Эмболо сравнял счет – это его 2-й гол на чемпионате мира. До этого принес победу над Камеруном.

• Впервые с эпохального матча Англии и Аргентины на ЧМ-1998 две сборные забили по два мяча в первом тайме .

• Если до перерыва забивали звезды, то решающий мяч на счету самого неочевидного героя – Ремо Фройлера. В этом сезоне у него 12 матчей и 0 голов за «Ноттингем Форест» – а тут четко пробил из штрафной.

• Сербы во второй игре подряд пропустили три – на ЧМ-2022 они были совсем ужасны в защите.

• вторые с конца по пропущенным голам (8), больше только у Коста-Рики (11)

• худшие по допущенным ударам в створ (24), даже у Коста-Рики меньше – 22

• вторые с конца по ожидаемым голам в их ворота (7.1 xGA), у Коста-Рики – 10.5 xGA

В конце матча вспыхнула потасовка – но игроки быстро утихли

Голов больше не было, но эмоции все равно бушевали. После 90-й минуты на поле даже разгорелась драка. Никола Миленкович толкнул Гранита Джаку после свистка – жесткий хав «Арсенала» не мог промолчать.

Включились многие, но до жестокости не дошло. Все быстро успокоились, а предупредили только зачинщиков – Джаку и Миленковича. Встреча вообще получилась щедрой на карточки: 11 желтых на две команды – 4 у швейцарцев и 7 у сербов.

Это самый богатый на желтые матч с финала ЧМ-2010 (тогда у Нидерландов и Испании было 12 желтых за 120 минут).

В итоге сербы так и остались последними в группе (1 очко). Швейцарцы стали вторыми, в 1/8 финала их ждет Португалия.

Швейцария стабильна: с 2014-го выходит в плей-офф каждого большого турнира (ЧМ и Евро). Из европейских сборных такая же серия лишь у Франции.

Фото: REUTERS/Suhaib Salem, Marko Djurica, Hannah Mckay, Carl Recine, Alberto Lingria