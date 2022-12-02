ЧМ-2022 в Катаре
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5 голов, 11 желтых – Швейцария и Сербия ярко закрыли групповой этап. А Шакири теперь в компании Месси и Роналду

Никола Миленкович Никола Миленкович
Сборная Швейцарии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
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Сборная Сербии по футболу Сборная Сербии по футболу
Ремо Фройлер Ремо Фройлер
Душан Влахович Душан Влахович
Джердан Шакири Джердан Шакири
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Джердан с голами на трех ЧМ подряд.

Швейцария обыграла сербов (3:2) и вышла в плей-офф. Сербия же отправляется домой. 

• Первым отметился Джердан Шакири – на 20-й минуте пробил в ближний угол, там помог рикошет от сербского защитника. На прошлом чемпионате мира Шакири, уроженец Гниланского округа Косово, уже забивал Сербии – и влип в громкий скандал. Вместе с Гранитом Джакой они продемонстрировали орла во время празднования – это символ независимости Албании, изображенный на флаге. На этот раз обошлось без перфомансов. 

• Джердан забил на трех последних чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022). Так делали только Лео Месси и Криштиану Роналду.

• Уже через несколько минут сербы ответили: Митрович срезал мяч головой в дальний угол. Похожий гол он забил на ЧМ-2018: тоже откликнулся на подачу Душана Тадича и переправил мяч в сетку.

• 35-я минута – и теперь уже Сербия впереди, перевернули матч всего за 15 минут! Сверкнул Душан Влахович: игру с Камеруном (3:3) он провел на скамейке, а теперь дал сербам надежду на плей-офф.

• Но ближе к концу тайма Эмболо сравнял счет – это его 2-й гол на чемпионате мира. До этого принес победу над Камеруном.

Впервые с эпохального матча Англии и Аргентины на ЧМ-1998 две сборные забили по два мяча в первом тайме

• Если до перерыва забивали звезды, то решающий мяч на счету самого неочевидного героя – Ремо Фройлера. В этом сезоне у него 12 матчей и 0 голов за «Ноттингем Форест» – а тут четко пробил из штрафной.

• Сербы во второй игре подряд пропустили три – на ЧМ-2022 они были совсем ужасны в защите.

• вторые с конца по пропущенным голам (8), больше только у Коста-Рики (11)

• худшие по допущенным ударам в створ (24), даже у Коста-Рики меньше – 22

• вторые с конца по ожидаемым голам в их ворота (7.1 xGA), у Коста-Рики – 10.5 xGA

В конце матча вспыхнула потасовка – но игроки быстро утихли

Голов больше не было, но эмоции все равно бушевали. После 90-й минуты на поле даже разгорелась драка. Никола Миленкович толкнул Гранита Джаку после свистка – жесткий хав «Арсенала» не мог промолчать.

Включились многие, но до жестокости не дошло. Все быстро успокоились, а предупредили только зачинщиков – Джаку и Миленковича. Встреча вообще получилась щедрой на карточки: 11 желтых на две команды – 4 у швейцарцев и 7 у сербов.

Это самый богатый на желтые матч с финала ЧМ-2010 (тогда у Нидерландов и Испании было 12 желтых за 120 минут).

В итоге сербы так и остались последними в группе (1 очко). Швейцарцы стали вторыми, в 1/8 финала их ждет Португалия.

Швейцария стабильна: с 2014-го выходит в плей-офф каждого большого турнира (ЧМ и Евро). Из европейских сборных такая же серия лишь у Франции. 

Сербия – Швейцария 2:3 (2:2, 0:1)
Дата проведения
2 декабря, 22.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 20 Шакири, 1:1 – 26 Митрович, 2:1 – 35 Влахович, 2:2 – 44 Эмболо, 2:3 – 48 Фройлер.
СербияМилинкович-Савич, Велькович (Гудель, 55), Миленкович, Павлович, Костич, Милинкович-Савич (Максимович, 67), Лукич, Живкович (Радонич, 78), Тадич (Джуричич, 78), Митрович, Влахович (Йович, 55).
ШвейцарияКобель, Видмер, Шер, Аканджи, Родригес, Шакири (Закария, 69), Джака, Фройлер, Соу (Фернандеш, 68), Варгас (Фасснахт, 83), Эмболо (Окафор, 90).
Предупреждения:
Видмер (15), Варгас (34), Милинкович-Савич (47), Павлович (56), Райкович (66), Гудель (81), Митрович (82), Джака (90), Миленкович (90), Шер (90), Лукич (90).

Бразилия чуть не слетела с 1-го места, Камеруну не помогла даже победа, а Сербия – провал. Итоги последней группы ЧМ

Групповой этап ЧМ-2022 – все! Никто не выбил 9 очков – впервые при 32 командах

Фото: REUTERS/Suhaib Salem, Marko Djurica, Hannah Mckay, Carl Recine, Alberto Lingria

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