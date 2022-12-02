«С каждым днем в мире все меньше человечного». Трогательное прощание иранца с другом детства

Когда сборная Ирана вылетела с чемпионата мира, тяжелее всех поражение переживал полузащитник Саид Эззатоллахи – он долго лежал на газоне, поднимать его пришел даже главный тренер Карлуш Кейруш (он уже ушел из команды).

На следующий день Эззатоллахи рассказал страшное: его друга и старого товарища по детской команде Мехрана Самака убили, когда он радовался вылету сборной в ходе антиправительственных протестов.

Ниже – его пост в инстаграме. написал трогательное письмо.

«Мне всегда хотелось, чтобы мы навсегда остались в детстве. Без борьбы и ненависти. Без зависти и постоянных попыток людей унижать друг друга.

Есть много слов, которые я хотел сказать моему товарищу по команде детства. К сожалению, сейчас люди так сильно тонут в зависти и суматохе, что почти невозможно найти пару ушей, которые готовы слушать. После вчерашнего горького поражения новость о твоей кончине воспламенила мое сердце и даже сейчас, когда я пишу этот рассказ... Я все еще не спал.

Старый друг, ты должен знать, что с каждым днем в этом мире становится меньше человечного. Есть просто кучка пустых масок, которые наступают на других, чтобы получить то, что они хотят. Но где же совесть и человеческие души?

Многое можно сказать, но будьте уверены, что в тот день, когда маски спадут и правда об этих людях выйдет наружу – в тот же день им придется ответить вашей семье за боль твоей матери. Соболезную твоей дорогой семье.

Это совсем не то, что заслуживает наша молодежь.

Это не то, чего заслуживает мой Иран.

Если вы получите удовольствие от чужих страданий – это не беда. Только вот даже зеркалу стыдно за таких людей».

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach ; instagram.com