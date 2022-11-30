Австралия сенсационно в плей-офф, Тунис выходил 2 минуты, Дания – на дне. Вот это развязка 🔥

Спасибо, группа D.

Сенсационный результат в группе D: Австралия вышла в плей-офф с шестью очками, а Дания финишировала последней! Вот как все менялось там, где изначально считалось, что Франция и Дания должны выходить без особых проблем.

Расклад перед матчами: всем трем командам желательно побеждать, но у австралийцев было преимущество

Сборная Франции досрочно вышла из группы и только при слишком нереальных обстоятельствах могла упустить первое место. За второе боролись сборные Австралии, Дании и Туниса.

Положение в группе: Австралия – 3 очка (разница 2-4), Дания – 1 (1-2), Тунис – 1 (0-1).

• Австралии хватает ничьей, если не побеждает Тунис. Но если африканцы выигрывают, надо побеждать и австралийцам.

• Дании нужно выигрывать в любом случае. И не менее крупно, чем если это сделает Тунис.

• Тунису нужна только победа при ничьей в параллельном матче или победе Дании с менее крупным счетом.

Напомним, при равенстве очков сначала считается разница мячей.

Расклад на начало вторых таймов: Австралия в плей-офф, Дания и Тунис – мимо

Оба первых тайма закончились вничью 0:0, гол Туниса не засчитали из-за офсайда. Расклад не менялся.

Положение в группе: Австралия – 4, Дания – 2, Тунис – 2.

58-я минута. Австралия – Дания 0:0, Тунис – Франция 1:0

Тунис все-таки добился своего. Наконец-то в стартовом составе вышел Вахби Хазри и забил прямо перед заменой. Тунис переместился на второе место. И опередил австралийцев из-за разницы мячей.

Положение в группе: Тунис – 4 (1-1), Австралия – 4 (2-4), Дания – 2.

60-я минута. Австралия – Дания 1:0, Тунис – Франция 1:0

Тунис побыл в плей-офф пару минут. Мэттью Леки протащил мяч до штрафной датчан и отправил его в дальний угол мимо Шмейхеля. Австралийцы вернулись на вторую строчку. А Дания рухнула на самое дно.

Положение в группе: Австралия – 6, Тунис – 4, Дания – 1.

Финальный расклад: Австралия осталась второй, Тунис и Дания едут домой

Несмотря на вялые попытки датчан отыграться, они так и проиграли 0:1 Австралии. За Францию забил Антуан Гризманн на восьмой добавленной минуте, но мяч не засчитали, так что победил и Тунис – с тем же счетом 1:0. Однако из-за победы Австралии ему этого не хватило для плей-офф.

Окончательное положение в группе: Франция – 6, Австралия – 6, Тунис – 4, Дания – 1.

Могла ли Австралия выиграть группу? Да, но нужно было выигрывать у Дании 5:0

Австралийцы пропустили слишком много от французов в первом туре, проиграв 1:4. У обеих сборных по шесть очков, но разница мячей у Франции гораздо лучше – 6:3 против 3:4.

Так что Австралия обогнала бы проигравшую 0:1 Францию только при пяти безответных мячах в ворота датчан, получив разницу 7:4.

Полуфиналист чемпионата Европы правда занял последнее место в группе с Австралией и Тунисом?

Да, сборная Дании набрала лишь одно очко и забила лишь один гол – и тот со стандарта, когда Кристенсен поразил ворота Франции после углового. Австралии и Тунису датчане не забили ничего вообще. Это те самые датчане с 30 голами в квалификации к ЧМ.

Уже для половины полуфиналистов прошлого Евро дела с ЧМ складываются плохо – Дания провалилась, а Италия вообще туда не попала. У двух других сборных пока все нормально – англичане уверенно вышли из группы, а испанцы уже в стартовой игре забили семь голов.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier, John Sibley