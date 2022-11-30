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Австралия сенсационно в плей-офф, Тунис выходил 2 минуты, Дания – на дне. Вот это развязка 🔥

Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
Сборная Туниса по футболу Сборная Туниса по футболу
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Спасибо, группа D.

Сенсационный результат в группе D: Австралия вышла в плей-офф с шестью очками, а Дания финишировала последней! Вот как все менялось там, где изначально считалось, что Франция и Дания должны выходить без особых проблем.

Расклад перед матчами: всем трем командам желательно побеждать, но у австралийцев было преимущество

Сборная Франции досрочно вышла из группы и только при слишком нереальных обстоятельствах могла упустить первое место. За второе боролись сборные Австралии, Дании и Туниса.

Положение в группе: Австралия – 3 очка (разница 2-4), Дания – 1 (1-2), Тунис – 1 (0-1).

• Австралии хватает ничьей, если не побеждает Тунис. Но если африканцы выигрывают, надо побеждать и австралийцам.

• Дании нужно выигрывать в любом случае. И не менее крупно, чем если это сделает Тунис.

• Тунису нужна только победа при ничьей в параллельном матче или победе Дании с менее крупным счетом.

Напомним, при равенстве очков сначала считается разница мячей.

Расклад на начало вторых таймов: Австралия в плей-офф, Дания и Тунис – мимо

Оба первых тайма закончились вничью 0:0, гол Туниса не засчитали из-за офсайда. Расклад не менялся.

Положение в группе: Австралия – 4, Дания – 2, Тунис – 2.

58-я минута. Австралия – Дания 0:0, Тунис – Франция 1:0     

Тунис все-таки добился своего. Наконец-то в стартовом составе вышел Вахби Хазри и забил прямо перед заменой. Тунис переместился на второе место. И опередил австралийцев из-за разницы мячей.

Положение в группе: Тунис – 4 (1-1), Австралия – 4 (2-4), Дания – 2.

60-я минута. Австралия – Дания 1:0, Тунис – Франция 1:0

Тунис побыл в плей-офф пару минут. Мэттью Леки протащил мяч до штрафной датчан и отправил его в дальний угол мимо Шмейхеля. Австралийцы вернулись на вторую строчку. А Дания рухнула на самое дно.

Положение в группе: Австралия – 6, Тунис – 4, Дания – 1.

Финальный расклад: Австралия осталась второй, Тунис и Дания едут домой

Несмотря на вялые попытки датчан отыграться, они так и проиграли 0:1 Австралии. За Францию забил Антуан Гризманн на восьмой добавленной минуте, но мяч не засчитали, так что победил и Тунис – с тем же счетом 1:0. Однако из-за победы Австралии ему этого не хватило для плей-офф.

Окончательное положение в группе: Франция – 6, Австралия – 6, Тунис – 4, Дания – 1.

Могла ли Австралия выиграть группу? Да, но нужно было выигрывать у Дании 5:0

Австралийцы пропустили слишком много от французов в первом туре, проиграв 1:4. У обеих сборных по шесть очков, но разница мячей у Франции гораздо лучше – 6:3 против 3:4.

Так что Австралия обогнала бы проигравшую 0:1 Францию только при пяти безответных мячах в ворота датчан, получив разницу 7:4.

Полуфиналист чемпионата Европы правда занял последнее место в группе с Австралией и Тунисом?

Да, сборная Дании набрала лишь одно очко и забила лишь один гол – и тот со стандарта, когда Кристенсен поразил ворота Франции после углового. Австралии и Тунису датчане не забили ничего вообще. Это те самые датчане с 30 голами в квалификации к ЧМ.

Уже для половины полуфиналистов прошлого Евро дела с ЧМ складываются плохо – Дания провалилась, а Италия вообще туда не попала. У двух других сборных пока все нормально – англичане уверенно вышли из группы, а испанцы уже в стартовой игре забили семь голов.

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier, John Sibley

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