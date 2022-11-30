ЧМ-2022 в Катаре
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Австралия сходит с ума! В Мельбурне глубокая ночь, но разве это важно?

Харри Суттар Харри Суттар
Аарон Муй Аарон Муй
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Мэтью Лекки Мэтью Лекки
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
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Крики, слезы, файеры и объятия.

Австралия героически прорвалась в плей-офф. Команда Грэма Арнолда обыграла Данию (1:0) и теперь сыграет в 1/8 финала впервые за 16 лет!

Австралийцам не хватало даже ничьей – из-за заряженного Туниса, который в параллельной встрече забил второму составу Франции и тоже мечтал о плей-офф. Но на 60-й минуте включился Мэтью Лекки – тот самый парень, который зажигал и в России.

Лекки продрался в штрафную и пальнул из-под защитника. Каспер Шмейхель – в нокауте. Австралия стала на шаг ближе к сказке.

Радовались все.

Уже тогда было очевидно – они своего не упустят.

Фанаты в экстазе.

Но счастье было не только в Катаре. В три ночи в Мельбурне собралось еще больше болельщиков – и теперь они никогда не забудут это утро. Даже не важно, что скоро идти в офисы. 

Просто невероятная атмосфера.

После финального свистка эмоции удвоились. Окончательное положение в группе: Франция – 6, Австралия – 6, Тунис – 4, Дания – 1.

Были и слезы.

Это Харри Суттар – один из самых высоких игроков на этом ЧМ. Его даже обнять сложно.

А это Аарон Муй. Когда-то он у него не получилось закрепиться в «Ман Сити», в итоге он скитался по британским клубам. Сейчас Аарон – лидер сенсационной сборной.

Фанаты счастливы. И непосредственно австралийцы, и те, кто болел за нее (вероятно) без паспорта страны. 

 

Ради этих эмоций мы и смотрим чемпионаты мира. 

Австралия сенсационно в плей-офф, Тунис выходил 2 минуты, Дания – на дне. Вот это развязка 🔥

Это решение изменило футбол Австралии: она выиграла 31:0, разочаровалась и переехала в Азию

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Albert Gea, Hamad I Mohammed, John Sibley

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