«Видели, как он вытирал пол нашей футболкой?» Канело наехал на Месси, но его остудили Агуэро, Фабрегас и капитан сборной Мексики

Странная реакция боксера.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина одержала важную победу над Мексикой (2:0). После игры в соцсетях появилось видео из раздевалки аргентинцев. На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной Мексики – Лео поменялся с кем-то из соперников после матча.

Сначала футболка просто лежала на полу, затем аргентинец чуть наступил на нее бутсой. Потом Лионель резко выпрямил ногу и как бы откинул джерси подальше от себя. Но по ролику непонятно, заметил ли Месси, что футболка находится прямо под его бутсой.

Незначительный эпизод утонул бы в другом послематчевом контенте, если бы не реакция мексиканца Сауля Альвареса – абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе. Альвареса оскорбил поступок Месси – ему показалось, что Лео использовал футболку сборной Мексики в качестве тряпки.

«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него! Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране [Аргентине], я говорю о Месси и его отвратном поступке», – написал Канело в твиттере.

Позже Альварес выложил в твиттер фейковую фотографию якобы из инстаграма Месси, где на швабру нанизана футболка сборной Мексики. Фото боксер сопроводил гневным эмодзи.

За Месси вступились Агуэро, Фабрегас и еще несколько аргентинских спортсменов

Лео никак не прокомментировал слова Канело, но получил поддержку от многих известных спортсменов.

•‎ Высказался один из близких футбольных друзей Месси – Серхио Агуэро. «Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках. После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», – написал бывший нападающий сборной Аргентины в твиттере.

Реакцию Альвареса на слова Агуэро трудно назвать адекватной. На твит Серхио боксер ответил: «Ты тоже ублюдок. Раньше ты писал мне: «О, Канело!» Сейчас же ты просто плачешь. Не будь лицемерным ублюдком».

Серхио ответил достойно: «Я восхищался вами, мистер Канело. Но то, что вы сказали о Месси, было ударом ниже пояса. И вы лучше других знаете, что это несправедливо. Дисквалифицирован».

•‎ В похожем стиле прокомментировал ситуацию Сеск Фабрегас. «Ты не знаешь человека и не понимаешь, как работает раздевалка, что происходит после игры. Все футболки, даже те, которые носим мы, скидываются на пол. После этого их стирают. Особенно – когда ты празднуешь важную победу», – написал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.

•‎ Есть слова экс-форварда сборной Аргентины Диего Латорре: «Канело нужно пересмотреть позицию. Он использовал футбольный и человеческий престиж Месси, чтобы вызвать эмпатию. Абсурдный национализм не имеет ничего общего с духом футбольного матча».

•‎ Месси защищали не только футболисты, но и коллеги Канело. «Кто-то может рассказать или объяснить Месси, кто такой Канело? Эй, Канело, что-то я не видел, как ты злишься на Бивола», – написал в соцсетях бывший аргентинский боксер Серхио Мартинес, отсылая к бою Канело и россиянина Бивола, который мексиканец проиграл.

•‎ Остался недоволен словами Канело и аргентинский боец UFC Сантьяго Понзиниббио. «Я был зол. Нет смысла угрожать Месси, все знают Месси. Если Альварес не в курсе, то ему не следует говорить. Для игроков в порядке вещей бросать футболки на пол, потому что они потные. Он не проявил неуважения. Все, кто знает Месси, называют его безупречным спортсменом и уважительным человеком. Месси провел отличный матч. Если ты [Альварес] хочешь драться, то я готов. Оставь Месси в покое. Когда ты выступаешь против Месси, ты выступаешь против всей Аргентины», – сказал Понзиниббио.

Месси защитил даже капитан сборной Мексики – именно его футболка лежала на полу

Чуть позже высказался капитан мексиканской сборной – 36-летний Андрес Гуардадо, участвующий в пятом чемпионате мира. Он назвал претензии Канело глупыми.

«Я знаю, кто такой Месси. Все потные вещи всегда остаются на полу – так персонал будет знать, что нужно постирать. Это вообще не зависит от того, игроку какой сборной принадлежит футболка. Канело не знает, что из себя представляет футбольная раздевалка. Его слова кажутся мне глупыми. Это моя футболка, я обменялся ею с Лео», – сказал Гуардадо в комментарии аргентинской телекомпании TyC Sports.

Кажется, Канело стоило сначала разобраться в ситуации.

Фото: Gettyimages.ru/Ian Walton, Al Bello; REUTERS/Dylan Martinez; globallookpress.com/IMAGO/Matthias Koch