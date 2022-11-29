«Нужно атаковать изобретательнее – тогда ничто не помешает выиграть ЧМ». Бразильцы осмысляют 1:0 со Швейцарией

Слова и эмоции после второй победы на ЧМ.

Карлос Маттеи, репортер NSC TV: «Каземиро – душа команды»

Бразилия сыграла со Швейцарией не так хорошо, как с Сербией. Отсутствие Неймара – одна из причин. Помешал и недостаток креатива в полузащите.

Но и в таких непростых матчах нужно побеждать, чтобы заряжать команду уверенностью. Надо доказывать, что Бразилия сильна и без главной звезды.

В его отсутствие главной звездой на поле стал Каземиро – один из лучших полузащитников в мире и отличный организатор игры. Каземиро – душа команды. Рад, что именно он забил такой важный мяч.

Жоао Баррето, журналист NSports: «Пока нет Неймара, надо ставить в полузащиту Бруну Гимараэша»

Швейцария – сложный соперник. Настолько, что на ЧМ-2018 мы сыграли вничью. Им тяжело забить, но наша команда сегодня проявила настойчивость. Мы напористо искали свободные зоны в обороне соперника и не отчаялись после отмены гола Винисиуса Жуниора.

Для меня главный вывод из игры со Швейцарией – пока нет Неймара, надо ставить в полузащиту Бруну Гимараэша. С его выходом вместо Фреда (который, как и Рафинья, выпадал из игры) команда больше создала в атаке.

Что может помешать Бразилии выиграть Кубок мира? Все, ха-ха-ха. У нас лучшая команда на турнире, но лучшая команда не всегда побеждает в отдельном матче, всякое бывает. В этом магия чемпионата мира.

Каземиро? Я болею за «Сан-Паулу» и слежу за ним с тех пор, когда он играл за молодежку. Он всегда был разносторонним футболистом, а теперь еще и забивает такие важные мячи. На мой взгляд, он один из лучших опорников в бразильской истории.

Я бы назвал его самым незаменимым игроком в нашей сборной. Мы не можем его потерять. Альтернативы ему не существует. Защищается, забивает, атакует, борется, перехватывает.

Гений!

Тиаго Ногуэйра, корреспондент SportBuzz: «В Бразилии есть выражение – salto alto (высокие каблуки). Можно споткнуться, если слишком уверен в своем превосходстве»

Не сказать, что кто-то провалил матч со Швейцарией, но Рафинья точно способен на большее, чем он показал в понедельник.

Каземиро же проявил себя как один из лидеров сборной. Думаю, он первый, кто заслуживает быть капитаном после Тиаго Силвы.

Матч со Швейцарией доказал, что Бразилия сильна не одним Неймаром. Мы можем побеждать и без него.

Его травма – конечно, потеря для сборной, но мы увидели, что Тите здорово использует весь богатый арсенал и переламывает заменами даже такие сложные матчи – например, голевой пас Каземиро получил от Родриго, который вышел на второй тайм вместо Лукаса Пакета.

Правда, не нужно слишком упиваться двумя победами. В Бразилии есть выражение – salto alto. Дословно: высокие каблуки. На них можно споткнуться, если будешь слишком уверен в своем превосходстве.

Не стоит слишком возноситься. Надо сохранять скромность и учитывать силу других команд.

Велсио Монтейро, болельщик сборной Бразилии: «Больше атакующих полузащитников, меньше опорников (Пакета не понравился)»

Со Швейцарией Бразилия сыграла ниже моих ожиданий. В атаке не хватало нестандартных идей, не хватало Неймара.

С другой стороны – сверхсплоченная защита, которая особо не давала сопернику развернуться.

Мой вывод: в играх с такими закрытыми командами (а они на ЧМ еще будут), нужно действовать в нападении более изобретательно. Больше атакующих полузащитников, меньше опорников (имею в виду и Лукаса Пакета, который мне против Швейцарии не понравился) – достаточно одного Каземиро.

И тогда ничто нам не помешает взять Кубок мира.

Фото: Денис Романцов, Жоао Барретто.